インバースネット株式会社(本社:神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長:山本 慶次郎)(以下、当社)は、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、パソコンや周辺機器において世界トップシェアを誇るASUS社とのコラボレーションモデルの販売を2023年8月10日(木)より開始しています。





■製品の概要

このたび販売を開始する製品は、様々なシーンにおいて常にお客様のニーズに応えるため、ASUSパーツによるカスタムPCセットアップ Powered by ASUSと共に開発した<AFシリーズ>です。

<AFシリーズ>は、ケースやケースFANをはじめ、マザーボードやCPUクーラー、グラフィックスカード、電源などの主要パーツにASUS製品を採用しています。フィルターのような全面メッシュ素材のケースは、排熱性が非常に高く、スタイリッシュな外観です。また、約33リットルのコンパクトなサイズでありながら、大型のグラフィックスカードや水冷CPUクーラーの搭載が可能なため、重たいゲームもしっかり遊べるとともに、負荷のかかりやすい用途においても活躍します。ケースカラーは、クールな黒とインテリアとしても楽しめる白の2色からお選びいただけます。

ラインナップには、6機種をご用意しております。エントリーからハイエンドまで、ご予算や用途に合わせてお好みのモデルをお選びください。

また、このたびの発売を記念して『FRONTIER x Powered by ASUS モデル購入キャンペーン』を実施いたします。先着50名様に「キーボード&マウス」を、抽選で1名様に「キーボード&マウス&モニターフルセット」をプレゼントします。(キャンペーン期間:8月10日~8月31日)



こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2023年8月10日(木)より販売を開始しています。



▼ASUSコラボモデルはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejAsusPc/?adid=pre&mn=g202308100201



■製品の特長

<ケース&ケースFAN>

フィルターのような全面メッシュデザインで、通気性を高く保ちながらホコリの侵入を抑えることができます。

もちろん光るパーツなど内部の様子も楽しめます。コンパクトなサイズですが、360mm水冷クーラーや338mmのグラフィックスカードも搭載可能です。

また、高性能な流体動圧ベアリングで優れた性能と耐久性を備えた「TUF Gaming TF120 ARGBケースファン」も、ケースの色(白・黒)に合わせて提供します。



<マザーボード TUF GAMING B760M-PLUS WIFI>

「TUF GAMING B760M-PLUS WIFI」は、Intel B760チップセットを搭載した、高い耐久性が特徴の「TUF Gamingシリーズ」Micro ATXマザーボードです。

12+1 DrMOS電源ステージなどアップグレードされた電源ソリューションを搭載し、PCIe 5.0、DDR5などの最新規格にも対応しています。

さらに、拡大されたVRMヒートシンクや最適化された M.2 ヒートシンク設計などの冷却システムで、長時間の使用でも堅牢で安定したパフォーマンスを提供します。

また、Wi-Fi 6 と2.5Gb LAN搭載で、高速なインターネット環境を構築できます。



<CPUクーラー ROG STRIX LC II 240 ARGB J>

「ROG STRIX LC II 240 ARGB J」は、洗練されたモダンなデザインに自由度の高い120mm ARGBファンを2つ搭載。高性能かつ高耐久性の第7世代 Asetek社製ポンプを採用しています。

さらに、耐久性に優れたスリーブ付チューブに、特別にチューニングされたROGラジエーターファンで優れた冷却効率を実現しています。

※コラボモデルはケースの色(白・黒)に合わせたCPUクーラーを提供いたします。



<グラフィックスカード TUF Gamingシリーズ/Dualシリーズ>

グラフィックスカードは「TUF Gamingシリーズ」と「Dualシリーズ」をご用意しました。

「TUF Gamingシリーズ」は、Auto-Extreme製造、スチールバックプレート、ハイテクファン、IP5X認定などの機能を備え、TUF Gaming エコシステムに大きな3Dパワーを追加します。また、最新のTUFコンポーネントとの互換性を確保するための、一連の厳格な検証テストが行われています。「Dualシリーズ」は、フラッグシップグラフィックスカードから派生した高度な冷却テクノロジーを活用して、最新のゲーム体験を最も純粋な形で提供します。バランスの取れたビルドに最適です。



<電源 TUF Gaming 850W Gold>

「TUF Gaming 850W Gold」は、長期間の使用を想定して設計された、信頼性の高い電源です。

長寿命のデュアルボールベアリングなど厳格なテストに合格した高品質の部品を使用し、効率的で耐久性のある電力供給を実現しています。

高効率で低ESRの日本製コンデンサを採用し、80 Plus Gold認証を取得しています。



製品の詳しい情報は https://www.asus.com/jp/ をご覧ください。



■Powered by ASUSとは

「Powered by ASUS」は、厳選されたシステムビルダーとのコラボレーションにより、 世界No.1のマザーボードとゲーミングモニターのブランドであるASUSの業界最先端のハードウェアを使用して、ユーザーにパフォーマンスチューニングされたカスタムPCを提供します。





●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 : 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100ビル 8階

■設立 : 昭和26年12月14日

■資本金 : 10,000万円

■代表者 : 山本 慶次郎(代表取締役社長)

■事業内容 : 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 : 自社製パーソナル・コンピュータ(FRONTIERシリーズ)、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器



