『ハーパーズ バザー』7・8月合併号は5月19日発売



働く女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』(発行:株式会社ハースト婦人画報社 本社:東京都港区 代表取締役:ニコラ・フロケ)は、俳優の永野芽郁さんをカバーに迎えた7・8月合併号を5月19日(金)に発売します。また、異なるカバーの「増刊特別版」も同時発売します。









永野芽郁さんが『ハーパーズ バザー』7・8月合併号カバーに登場!





俳優・永野芽郁さんがプラダのファインジュエリー「エターナル ゴールド」をイノセントに着こなし、カバーに登場しました。映画にドラマにバラエティにと活躍し日本アカデミー賞を2年連続で受賞する一方、プラダのアンバサダーとしての活動が4年目を迎えた永野さん。インタビューでは自身とプラダの関係性をはじめ、20代の展望への大胆なアイデアについて語ってくれました。



インタビュー抜粋

「(略)~自分がいちばん楽しいと思えることをしていたいし、それがきっと、周りも楽しんでくれることにつながると思う。だからいつも“今、私自身は何をしたい?”と考えて過ごしています。」



また、定期購読限定カバーにも異なるカットで登場しています。

https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/HB_2307

BLOOM NOW 待ちわびた新時代のアイコン







5月17日にメジャーデビューするボーイズグループ「MAZZEL」のメンバー8人が揃って登場。自分たちの魅力と情熱、グループの結束力を表現しました。

GET WILD AND FREE オープンマインドな風を感じて







俳優・茅島みずきがCHANELのサヴォアフェールをちりばめたルックを東京コレクションに先駆けて身にまとい、活気に満ちたクリエイティビティと自由を表現しました。

READY for HOLIDAY? 来る夏、旅の準備はできた?







リゾート旅の達人3名がこの夏目指すデスティネーションをイメージした旅支度を公開。目的別ファッション&ビューティーアイテムを提案します。

THE Perfect ESCAPE 日本で探すスモールラグジュアリーな夏休み







隠れ家のようなステイ先から美食のリトリートまで、日本のリゾートの素晴らしさを再発見できる選りすぐりのスポットをご紹介します。

定期購読プレゼントアイテムにHarper's BAZAARロゴTシャツが登場







日本版創刊10周年を迎えるHarper’s BAZAAR。定期購読スペシャルコースのプレゼントアイテムに10周年を記念して制作されたロゴTシャツが登場します。

https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/HB_2307

『ハーパーズ バザー』7・8月合併号





【発売日】2023年5月19日(金)

【販売価格】800円

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP

https://elleshop.jp/web/commodity/000/334900230701/

『ハーパーズ バザー』7・8月合併号 増刊特別版





【発売日】2023年5月19日(金)

【販売価格】800円

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP

https://elleshop.jp/web/commodity/000/334900216201/

『ハーパーズ バザー』について





1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史あるファッション誌『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界30の国と地域で発行されています。そのDNAを引き継ぐ日本版では、心を豊かにするラグジュアリーなファッション、感性と知性を刺激するカルチャーやあらゆる世代の女性たちのライフスタイルに必要なエッセンスを、斬新なビジュアルと読み応えのあるテキストで発信しています。また、女性をエンパワーする企画や特集、多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために共に考え、共にアクションを起こしてまいります。

社会を動かす女性をもっと美しく-

日本版創刊10周年となる2023年、日本を新しい時代へと導く女性たちの“精神”と“才能”を世界に伝える媒体として、さらにパワーアップしてまいります。

公式サイト:www.harpersbazaar.com/jp 公式Instagram:@haroersbazaarjapan

公式Twitter:@HarpersBazaarJP 公式Facebook:@HarpersBazaarJapan

公式Youtube:@Harper’s BAZAAR Japan

ハースト婦人画報社/ハースト・デジタル・ジャパンについて





株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100%子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE(エル)』、『25ans(ヴァンサンカン)』、『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』、『Esquire(エスクァイア)』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP(エル・ショップ)』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made(ハーストメイド)』、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions(ハースト データ ソリューションズ)』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。また、ISO14001を取得し、サステナビリティに配慮した経営を実践しています。







