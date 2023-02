[オルビス株式会社]

オルビス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:小林琢磨)のブランド初となる体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』は、2023年2月1日(水)より『オルビスユー エッセンスローション』のオリジナルボトルが作れる『CREATE BOTTLE』サービスにて、イラストレーター・一乗ひかる氏の描き下ろしデザインが期間限定で登場します。また、店内にて描き下ろしデザインの展示も行います。











オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランド



メッセージに掲げるビューティーブランドです。このブランドメッセージのもと、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』では、「すべてのお客様にここちよくお過ごしいただける施設」を目指し日々運営をしております。施設内にはあなたらしい美しさ、生き方を見つけるサポートをしたいという思いを込めて、お客様自身が“選べる”さまざまなコンテンツをご用意しています。施設内1階ではスキンチェックや泡立て体験などどなたでもお気軽にお楽しみいただけるコンテンツ、2階ではスキンケアトリートメント・ワークショップなどの特別な体験を通して、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出すスキンケア方法やメイクアイテムを知っていただけます。



この度、2月1日(水)よりアーティストとのコラボレーション企画『ARTIST DESIGN BOTTLE』の第一弾として、イラストレーター・一乗ひかる氏の描き下ろしオリジナルデザインボトルが期間限定で登場します。また、店内ディスプレイとしてオリジナルデザインボトルとともに、描き下ろしデザインの展示も行います。



施設内での体験はもちろん、ご自宅でのふとした日常にも「ここちよさ」を感じていただきたい、そんな想いから、この度『ARTIST DESIGN BOTTLE』を実施することとなりました。

ふとした日常の中で、ホッとする気持ちになれる。アートにはそのような人々の心を動かす力があると考えています。忙しい毎日の中で、お気に入りのボトルを使っていただき、「ここちよさ」を感じていただければ幸いです。今後も、様々なアーティストとコラボレーションを予定しております。引き続き、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』 限定での販売となりますので、乞うご期待くださいませ。





一乗ひかる氏描き下ろしデザインの『オルビスユーエッセンスローション』オリジナルボトル













『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定サービスとしてご好評いただいている『CREATE BOTTLE』は、『オルビスユー エッセンスローション』の詰め替え用ボトルに、お好みのキャップの色とデザインの組み合わせが選べて、お名前やメッセージの印字が可能です。お渡しは専用のギフトBOXでのお渡しとなりますので、プレゼントとしてもご活用いただくこともできます。



また、遠方のお客様にもぜひこちらのオリジナルデザインボトルをお届けするため、専用ECサイトのご用意もございます。店舗でのご購入に限らず、ECサイトでのご購入の場合でも、専用のBOXでお届けします。



今回はこちらの『CREATE BOTTLE』の限定デザインとして、一乗ひかる氏に描き下ろしデザインを制作いただきました。一乗ひかる氏からの「日常にお花があると嬉しくなるように、使っている人にとってそういった存在でありたい」といったデザインメッセージの通り、スキンケアの時間が楽しくなる素敵なデザインです。ご自身へのご褒美にも、大切な方へのギフトにもおすすめです。









■一乗ひかる氏プロフィール







2018年よりイラストレーターとして、書籍、広告、パッケージを中心に幅広く活動。

印刷技法をベースとした色彩表現と、グラフィカルでヘルシーなイラストレーションを心がけている。顔を描かないことで美醜の価値観から判断させない意図がある。



【メッセージ】

日常にお花があると嬉しくなるように、使っていただく方にとってそういった存在になるといいなと思いながら制作しました 。



〇一乗ひかる公式Instagram

https://www.instagram.com/ichijo_hikaru_/



■『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』について

‐コンセプト‐自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を

SKINCARE LOUNGE BY ORBISで知ってほしいのは、商品ではなく、まずはあなた自身のこと。

“ここち”を、感じ・知り・持ち帰る「FEEL」「LEARN」「TAKE」を軸に、五感を満たしながら、あなたらしい「ここちよさ」、あなたらしい「美しさ」を見つけていただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。



店舗詳細

〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10:00 AM ~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM ~8:00 PM

Tel. 03-6712-5633

www.orbis.co.jp/skincarelounge/

※営業時間が変更になる場合がございます。

最新の営業時間は上記サイトをご確認ください。

※当館の都合により、臨時休館になる場合がございます。



▼SKINCARE LOUNGE BY ORBIS 公式SNS

Instagram:@skincare_lounge_by_orbis



