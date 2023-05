[JR西日本]

観光列車「あめつち」運行開始5周年を記念した様々な企画を実施します!

観光列車「あめつち」は、2018年7月~9月に開催された「山陰デスティネーションキャンペーン(山陰DC)」に合わせ、2018年7月1日に運行を開始し、2023年7月1日に5周年を迎えます。

これを記念して、車内外で楽しめる様々な企画をご用意いたしました。

お子様から大人の方までお楽しみいただける内容となっておりますので、是非この機会に観光列車「あめつち」にご乗車いただき、山陰の旅をお楽しみください。





7/1(土)5周年当日記念セレモニー





始発駅の鳥取駅にて、しゃんしゃん傘踊りとマスコットキャラクターしろぴょんによるおもてなしを実施します。下りあめつち(鳥取→出雲市)のその他の主な停車駅や車内でも、地域の皆様によるおもてなしを実施する予定です。

※詳しい内容は後日お知らせいたします。

<時刻・場所>

8:50頃 鳥取駅ホーム





車内でのお楽しみ企画





(1)記念プレゼント

1.5周年記念乗車証プレゼント

枚数限定の特別な乗車証を車掌よりお渡しいたします。

i)配布期間: 2023年7月1日(土)~無くなり次第終了

ii)配布枚数:先着2,500名様限定(※お1人様1枚まで)







2.記念ノベルティプレゼント

車内カウンター販売にて税込1,000円以上ご購入されたお客様に、アテンダントがお渡しいたします。

i)配布期間:2023年7月1日(土)~無くなり次第終了

ii)配布個数:・先着1,000名様限定(※お1人様1個まで)

・「鳥取珈琲館×あめつちコラボオーガニックドリップバッグコーヒー(先着500個)」または

「藤原茶問屋×あめつちコラボ和紅茶ティーバッグ(先着500個)」から選択可能



●鳥取珈琲館(所在:鳥取県鳥取市)

…農林水産省有機JAS認証を取得し、オーガニックコーヒーの製造と販売を実施。フェアトレード商品も扱う。

【内容】有機JAS認証フェアトレード・オーガニックコーヒー11g

【特徴】農薬や化学肥料などの化学物質に頼らない食品が認定される「有機JAS認証」を取得している

オーガニックコーヒー。海外のコーヒー豆原産国に直接買い付けに行き、生産者から適正価格で購入

している。



●藤原茶問屋(所在:島根県雲南市)

…雲南市で明治元年から創業し、お茶の栽培から茶師による製茶まで一貫して手掛ける。

【内容】有機JAS認証和紅茶(ティーバッグ)2g×1P

【特徴】奥出雲の茶畑で農薬や化学肥料・動物性堆肥等を一切使用せず、栽培された有機茶葉を一枚ずつ

丁寧に手摘みして作り上げた有機JAS認証和紅茶。旨味と香りが溢れる逸品。



(2)記念クイズ

お子様にもお楽しみいただける、あめつちにまつわるクイズを実施します。

参加者全員がもらえる参加証の他、全問正解者限定の賞品もご用意しております。

1.期間

【第1弾】2023年8月12日(土)~9月30日(土)

【第2弾】2023年12月2日(土)~2024年1月28日(日)

【第3弾】2024年3月2日(土)~3月31日(日)

2.詳細

・車内設置の3択クイズ全3問に回答

・参加者には硬券きっぷ風参加証、全問正解者にはお楽しみ賞品をアテンダントよりプレゼント



食事メニューリニューアル





5周年を機に、スイーツメニューをより地域や生産者様の魅力が伝わる内容に変更します。

(1)リニューアル時期

2023年7月1日(土)~

(2)リニューアル内容

●大江ノ郷自然牧場(鳥取県 八頭町)

【大江ノ郷スイーツセット】※コーヒー付 2,100円(税込み)

鳥取県八頭町・大江ノ郷自然牧場自慢の「天美卵(てんびらん)」を使用した、お店人気No.1のぷりん&自家製バターのロールケーキをお楽しみいただけます。あめつちオリジナルパッケージに入った焼き菓子詰合せ付。

1.大江ノ郷ぷりん

大江ノ郷自然牧場スイーツの中でも人気No.1を誇るぷりん。平飼いで元気に育った鶏・コッコが産む濃厚な天美卵をたっぷり使用。卵と牛乳のおいしさが味わえる一品。

2.大江ノ郷バターロールケーキ

大山バターと天美卵の卵黄を使用した特製バタークリームを使用。卵感あふれるふわふわ生地とバタークリームの口どけの良さが特徴。

3.焼き菓子詰め合わせ

(八頭ばうむ,大江ノ郷バウムクーヘン,プティフィナンシェ2種)

八頭の山々をモチーフにした八頭ばうむ、本場ドイツの伝統製法で焼き上げたしっとり濃厚な大江ノ郷バウムクーヘン、一口サイズが可愛いプティフィナンシェの詰合せ。あめつちオリジナルパッケージ付。





●彩雲堂(島根県 松江市)

【松江の和菓子詰合せ】※松江の老舗お茶屋「中村茶舗の煎茶」付 2,200円(税込み)

松江に茶の湯文化を遺した不昧公に、春の茶席菓子として用いられた「若草」をはじめとした松江銘菓の詰め合わせ。限定の宍道湖夕景を模した羊羹もお楽しみいただけます。

1.若草

不昧公の御歌から命名された彩雲堂の代表銘菓。

島根県奥出雲のもち米を水挽きし、求肥に練り上げ若草色の米粉でまぶした、茶人不昧公に愛された和菓子。

2.宍道湖夕景

宍道湖に浮かぶ嫁ヶ島の夕景を写し、羊羹に。ほうじ茶の芳しい香りが旅情を誘う限定の和菓子。

3.朝汐

松江三大銘菓の一つで、日本海の荒波が岩にぶつかってできる白い泡を表している。つくね芋の生地の中に小豆餡を包んだ 薯蕷(じょうよ)饅頭。かすかな塩味と淡い甘さを感じる和菓子。





★現在提供しているアベ鳥取堂、一文字家のお食事は、往復どちらでもお選びいただけるよう提供区間を拡大いたします。

現在 …[下り:鳥取→出雲市]アベ鳥取堂(あめつち御膳)、大江ノ郷自然牧場(大江ノ郷スイーツセット)

[上り:出雲市→鳥取]一文字家(山陰の酒と肴)、彩雲堂(松江の和菓子詰合せ)

拡大後…[下り:鳥取→出雲市]アベ鳥取堂(あめつち御膳)、一文字家(山陰の酒と肴)※松江駅から提供開始、

大江ノ郷自然牧場(大江ノ郷スイーツセット)

[上り:出雲市→鳥取]アベ鳥取堂(あめつち御膳)、一文字家(山陰の酒と肴)、彩雲堂(松江の和菓子詰合せ)

<アベ鳥取堂(鳥取県鳥取市)>

あめつち御膳 ※お茶付 2,100円(税込)

鳥取牛、アゴ(飛び魚)など、鳥取の特産品に加え、“かにの身”をふんだんに使った名物「元祖かに寿し」を盛り込んだあめつち特製御弁当。



<一文字家(島根県松江市)>

山陰の酒と肴 2,100円(税込)

島根牛、大山鶏、地魚など食材の宝庫である山陰の海・山の幸を季節に合わせて設えた郷土豊かな御料理。酒処、

出雲國の銘酒「豊の秋 純米吟醸花かんざし」と併せてお楽しみいただける。



(3)予約詳細

【販売開始】2023年6月1日(木)~ ※2023年7月1日以降乗車分

【申込方法】「tabiwa by WESTER」からのお申し込み

※web(スマートフォンのみ)またはスマートフォン専用アプリからのお申し込み

※ご乗車の1カ月から4日前までの事前ご予約が必要です

※「tabiwa by WESTER」の使い方やお得な情報についての詳細は

「tabiwa by WESTER」公式サイトにてご案内しております

アテンダント制服リニューアル





5周年を機に、現在のデザインにプラスし、よりあめつちならではの特別感を演出する制服にリニューアルいたします。ジェンダーレスなデザインとし、男女で分かれていた制服を統一します。

(1)ポイント

・カラーは山陰の美しい空や海を表現した車体と同じ「紺碧(こんぺき)色」を基調とし、日本古来の伝統模様である市松模様を襟やポケット口にあしらい、あめつちのコンセプトである「ネイティブ・ジャパニーズ」を表現しています。

・山陰に伝わる多くの神話をイメージした着物風の形を基本とし、ジェンダーレスな直線的デザインとしました。

・あめつちの特別感を演出するため、胸元にはあめつちのエンブレムと同じデザインのスカーフリングをあしらいました。

<着用イメージ>







※画像はイメージです



(2)リニューアル時期 2023年7月1日(土)~



県外PRイベント





大阪駅アトリウム広場にて、あめつちPRブースやあめつちグッズの販売、山陰両県への誘客を促進するお楽しみイベント等を実施します。

(1)日程:2023年5月27日(土)~5月28日(日) 11:00~16:00

(2)場所:大阪駅アトリウム広場

(3)内容

1.あめつちPRブースでのこども制服着用体験

2.あめつちグッズ・山陰両県お土産品販売

3.サイコロを振って、出た目により素敵な特典プレゼント

※その他詳しい内容は後日お知らせいたします。



[参考]あめつち基本情報

(1)運転日:週末を中心に、鳥取⇔出雲市間を1日1往復運転いたします。

<2023年6月~9月の運転日>

●6月



※青枠:木次線(松江⇔出雲横田間)運行



●7月



※緑枠:山陰本線(鳥取⇔城崎温泉間)運行日

※ピンク枠:因美線(鳥取⇔津山間)運行日



●8月





●9月





※6月~9月の運行日で木次線、山陰本線(鳥取⇔城崎温泉間)、因美線は団体旅行専用列車のため、一般のお客様のご乗車はできません。



(2)運転時刻・停車駅

下り:鳥取→出雲市



上り:出雲市→鳥取



(3)運賃・料金

全席指定席です。乗車券の他に指定席グリーン券が必要です。



※運賃とグリーン料金の合計



