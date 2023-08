[株式会社TSIホールディングス]



株式会社TSI



2023年8月4日(金)PING 三井アウトレットパーク滋賀竜王店がオープン



株式会社TSI(本社:東京都港区)が展開するブランド「PING APPAREL」が2023年8月4日(金)より三井アウトレットパーク滋賀竜王店にオープンいたしました。





















-オープン記念キャンペーン実施中!

オープン記念として店舗来場者には先着にてオリジナルマーカーセットをプレゼントいたします。またPING APPARELを8,800円(税込)以上お買い上げの方には先着順でPINGオリジナルハンドタオルをプレゼントいたします。







店舗情報

〒520-2551滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師砂山1178-694 三井アウトレットパーク滋賀竜王 2F 2340区

TEL 0748-43-1100

営業時間:10:00~20:00





-ABOUT PING APPAREL-

PINGはエンジニアだった創業者のカーステン・ソルハイムが、 1959年に自宅のガレージからスタートさせたクラブメーカーで、 これまで数々の名器をゴルフ界に送り出してきました。 近年では世界および日本のゴルフマーケットを席巻し、 プロ・アマチュアに関わらず多くのゴルファーの注目を集めており、 その革新的な製品開発力と、 確かな品質と性能が改めて再認識されています。



2023Fall&Winterのテーマは、 PLAY YOUR BEST

あなたのゴルフライフに最高を引き出すウェアを届けたい PINGのゴルフウェアを着て、ゴルフだけではなく、趣味も遊びも、人生ののものも「あらゆる楽しい“コト”を思いっきりやり尽くそう!」

そんな想いを込めたウェアをお届けします。







PING APPAREL公式サイト

https://www.ping-appareljapan.com/





■会社概要

< 社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

事業内容

商業(卸売業、 小売業)

URL https://www.tsi.inc/



