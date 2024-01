[株式会社 ノーウェア]





「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ以下、BAPE(R)︎)」は、ドイツのラグジュアリーファッションハウス「MCM(エムシーエム)」と2019年以来となる2度目のコラボレーションを発表します。金色のドラゴンをまとったAPE HEADをはじめ、BAPE(R)︎のSHARKとMCMのシグネチャーであるモチーフ、Visetos(ヴィセトス)を融合した大胆不敵な柄や遊び心溢れるグラフィックで、旧正月を祝福します。













カプセルコレクションは、BAPE(R)︎のスタイルであるSHARK HOODIE(シャークフーディ)とMCMを象徴するバッグ類からバックパック、ベルトバッグ、クロスボディバッグ、ボストンバッグ、トートバッグ、ポーチがラインアップ。













SHARK HOODIEは、MCMのブランドカラーであるコニャックとブラックの2色。Visetosのモノグラムの上にコラボレーションロゴをあしらい、フードにはSHARKと“MCM”の文字をレタリングしました。











バッグ類には、APE HEADの象徴的なパッチワークに、今シーズンの新しいCAMO柄であるLIQUID CAMOを曲線で表現。コニャックとブラックというMCMの定番カラーにゴールドのグラフィックや曲線が美しく映えます。

MCMの社長兼ブランド&コマーシャル・オフィサーのサビーネ・ブルナー氏は「MCMの伝統である職人技とBAPE(R)︎の力強い創造性を融合することができ、大変嬉しく思います。MCMは80年代、ニューヨークのヒップホップコミュニティで一世を風靡し、BAPE(R)︎は90年代の東京・原宿で一時代を築きました。このコラボレーションは、それぞれ時代のエッセンスを取り入れ、ラグジュアリーストリートウェアを次のステージで引き上げ、次代を担うものとなるでしょう」とコメントしています。

両ブランドの上質なクラフツマンシップと妥協なきデザインを反映したこのコレクションは、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STORE、一部のMCMフラッグシップストアで2023年1月5日(金)より発売中。A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2023年1月5日(金)より発売開始。

BAPE.COM WEB STOREでは午後9時より発売します。









BAPE(R) X MCM SHARK PULLOVER HOODIECOLOR: BLACK, BROWN¥78,100- (税込)









BAPE(R) X MCM STARK LUNAR NEW YEAR VISETOS DAY PACKSCOLOR: BLACK¥163,900- (税込)

BAPE(R) X MCM STARK LUNAR NEW YEAR VISETOS DAY PACKCOLOR: BEIGE¥159,200- (税込)







BAPE(R) X MCM POTTOMAR LUNAR NEW YEAR VISETOS WEEKENDER MEDCOLOR: BLACK, BEIGE¥207,900- (税込)

BAPE(R) X MCM BOSTON MNICOLOR: BEIGE¥108,900- (税込)







BAPE(R) X MCM AREN LUNAR NEW YEAR VISETOS POUCHCOLOR: BLACK¥102,300- (税込)

BAPE(R) X MCM BELT BAGCOLOR: BEIGE¥80,300- (税込)







BAPE(R) X MCM FLAT POUCHCOLOR: BLACK¥75,900- (税込)

BAPE(R) X MCM MINI TOTE BAGCOLOR: BEIGE¥93,400- (税込)





