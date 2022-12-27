【KNTV】明日28日(水)からいよいよ年末授賞式5夜連続放…
［株式会社ストリームメディアコーポレーション］
株式会社ストリームメディアコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、毎年恒例の年末授賞式を5夜連続でお届け！元日は世界同時公開に合わせ『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA』 をKNTVでも同時放送でお届けすることを決定いたしました！
KNTVではMBC芸能大賞、演技大賞、歌謡大祭典を韓国から生中継するほか、SBSの芸能大賞、演技大賞も含め明日12月28日(水)から5夜連続でお届けします！
大晦日にお届けする『2022 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』の出演アーティストがついに決定しました！NCT 127、NCT DREAMを筆頭に、リョウク(SUPER JUNIOR)、MONSTA X、MAMAMOO、ムンビン＆ユンサナ(ASTRO)、aespa、IVE、ATEEZなど豪華アーティストが出演！昨年に引き続き、MCはユナ（少女時代）とジュノ（2PM）が務め、歌謡大祭典ならではのスペシャルステージにも期待が高まります。
そして、今年で3回目となる元日のSMTOWN LIVE。今回の『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA』もKNTVで同時放送いたします。「SMCU PALACE」にSMエンターテインメント所属のアーティストが集まり、豪華でユニークなステージを披露します。永久保存版です！
年末年始もKNTVでお楽しみください。
■『2022 SBS芸能大賞』
放送日時 12月28日（水）午後8：30～深夜1：30 日本初放送
出演者
MC：タク・ジェフン、チャン・ドヨン、イ・ヒョニ
祝賀公演：NewJeans
(C)SBS
■『2022 MBC芸能大賞～韓国から生中継』
放送日時 12月29日（木）午後8：30～深夜2：00（予定）
出演者 ＜MC＞チョン・ヒョンム、カン・ミンギョン(Davichi)、イ・イギョン
(C)2022 MBC
■『2022 MBC演技大賞～韓国から生中継』
放送日時 12月30日（金）午後8：30～深夜0：30（予定）
出演者 ＜MC＞キム・ソンジュ、スヨン（少女時代）
(C)2022 MBC
■『2022 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』
放送日時 12月31日（土）午後8：30～深夜1：30（予定）
出演者
＜MC＞MC：ジュノ（2PM）、ユナ（少女時代）、チャン・ソンギュ
＜出演＞NCT 127、NCT DREAM、リョウク(SUPER JUNIOR)、MAMAMOO、MONSTA X、ムンビン＆ユンサナ(ASTRO)、THE BOYZ、Forestella、Stray Kids、ATEEZ、キム・ヨハン(WEi)、(G)I-DLE、ITZY、aespa、IVE、Billlie、Kep1er、NMIXX、TEMPEST、CLASS:y、チョ・スミ、ユン・ジョンシン、紫雨林、コヨーテ、ユンナ、YOUNGTAK、10CM、ソン・ガイン、アリン(OH MY GIRL)、ユテヤン(SF9)、チェ・ユジョン(Weki Meki)、チェ・イェナ(元IZ*ONE)、イ・ムジン、Chuu、BIG Naughty、チョン・ドンウォン、BE'O
(C)2022 MBC
■『2022 SBS演技大賞』
放送日時 1月1日（日）午後8：30～深夜1：30（予定）日本初放送
出演者 ＜MC＞アン・ヒョソプ、キム・セジョン（元gugudan）、 シン・ドンヨプ
(C)SBS
MC画像クレジット @Jellyfish Ent./@The Present Co./@SM C&C
■『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA』
放送日時 1月1日（日）午後1：00～KNTVで同時放送！
【KNTV】
https://kntv.jp/
1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。
スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。
KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-16:16）
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