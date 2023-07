[株式会社イオンファンタジー]

全国47都道府県に設置される『ポケモンメザスタ』旗艦店舗の31カ所に指定「遊べる・もらえる・会える・私の街のメザスタシティ」



株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)は、株式会社タカラトミーアーツ(本社:東京都葛飾区、代表取締役社長:宇佐美博之)、株式会社マーベラス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:佐藤澄宣)の大人気ゲームマシン「ポケモンメザスタ」の旗艦店舗として全国47都道府県に設置される『メザスタシティ』として、当社が運営するアミューズメント施設「モーリーファンタジー」31ヵ所が指定されたことをお知らせいたします。『メザスタシティ』は、対象の各店舗にて2023年7月6日(木)よりスタートいたします。













31カ所のモーリーファンタジーにて『ポケモンメザスタ』の旗艦店舗『メザスタシティ』がスタート!







『メザスタシティ』とは、「遊べる・もらえる・会える・私の街のメザスタシティ」をコンセプトに47都道府県に1店舗ずつ設置される『ポケモンメザスタ』の旗艦店舗です。

『メザスタシティ』では、『メザスタシティ』だけの限定企画として「メザスタナビゲーター」の来店イベントやサポートポケモンチケットの限定配布など、『ポケモンメザスタ』の楽しさがいっぱいのイベントが実施予定となります。

※イベントの詳細はメザスタ公式ホームページで順次発表





【メザスタシティ 概要】

展開開始日:2023年7月6日(木)から

対象店舗:全国31ヵ所のモーリーファンタジー

※詳しくは対象店舗一覧をご覧ください。



イベント内容:・「メザスタナビゲーター」の来店イベント(年1回)

・メザスタ配布キャンペーン時の配布タグ50枚増量

・サポートポケモンチケットなどの限定配布

・メザスタTV超特別モード(限定映像)放映

※「サポートポケモンチケット」…バトルの手助けをする特別なチケット。

モーリーファンタジー公式サイト:https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/





※画像はイメージです。

※開催期間やイベント内容は予告無く変更、イベントを延期または中止させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。





■ 対象店舗一覧









(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-12:46)