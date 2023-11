[にしてつグループ]

~西鉄グループ内外の連携により、福岡のクリスマスを盛り上げます~



西鉄グループでは、11月9日(木)から12月25日(月)までの間、「福岡のクリスマスへ行こう!」キャンペーンを実施いたします。





2013年からスタートし、今や福岡の冬の風物詩となった「福岡クリスマスマーケット」は今年から「クリスマスアドベント」に名称を変更し、さらにパワーアップし開催されます(主催者:クリスマスアドベント実行委員会)。今年は新たに福岡大名ガーデンシティ広場が会場に加わるほか、飲食店舗数をこれまでの2倍以上となる約120店舗に拡大し、福岡都心部がクリスマス一色になります。



西鉄グループでは、本キャンペーンを通してクリスマスアドベントと連携し、福岡のまちのにぎわいづくりに貢献するとともに、西鉄グループ内外との連携を強化し、観光需要の創出に努めてまいります。



○福岡オープントップバス 【クリスマス特別ルートの運行】

クリスマスイルミネーションが施された天神・博多の街並みを巡るクリスマス期間限定の特別ルートを運行いたします。さらに、クリスマスアドベント会場で使える「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」がセットになったお得な乗車券を販売いたします。



○西鉄ホテルズ 【クリスマスプランの販売・ミニクリスマスマーケットの開催等】

市内各ホテルにて、宿泊と「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」がセットになったお得なプランの販売のほか、ミニクリスマスマーケットの開催や、サンタクロースの起源と言われるセントニコラウス像の展示など多様な企画を実施します。また、福岡市役所広場やJR博多駅前のクリスマスアドベント会場では西鉄グランドホテルの特製シュトーレンを販売します。



○マリンワールド海の中道 【漁網ツリー飾りつけワークショップへの素材提供】

マリンワールド海の中道では、SDGs実現に向けて環境問題を身近に感じていただくことを目的として様々な取り組みを実践しています。その一環として、海岸清掃で回収した海洋ゴミをクリスマスアドベント天神中央公園会場(光のフォレスト)に提供します。同会場では、海岸に漂着した漁網をリユースしたツリーに、回収した貝殻やプラスチックをオーナメントとして飾りつけるワークショップが開催されます。



○他企業との協同プロジェクト 【キャンペーン広告強化による福岡の魅力発信】

当社と全国私鉄各社とのアライアンスを活かし、「福岡のクリスマスへ行こう!」キャンペーンのポスターを西鉄電車だけでなく、京成電鉄や名古屋鉄道の車両にも掲出します。そのほか、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」とのコラボキャンペーン福岡PayPayドームでのビジョン広告により、域外の方々にも広く本キャンペーンを知っていただき、福岡の街の魅力発信ならびに観光需要の創出を目指します。



上記以外にも、ソラリアプラザゼファでのクリスマスツリーの設置や、九州の高速バス会社と協同して企画乗車券を発売するなど、たくさんのクリスマス企画を実施します。各企画の詳細に関しては、特設サイト(https://www.nishitetsu.jp/xmas2023/)を開設し、発信します。









「福岡のクリスマスへ行こう!」キャンペーンについて





【期間】

2023年11月9日(木)~12月25日(月)



【キャンペーン企画】

※画像はイメージのものも含まれます。



■nimoca

内容:クリスマスアドベント各会場にて、交通系電子マネーの利用開始

対象:クリスマスアドベント各会場のうち、物販や飲食を行う店舗 (期間は各会場の開催期間)

1.TENJIN CHRISTMAS MARKET(福岡市役所西側ふれあい広場)

2.CHRISTMAS MARKET in Hikari no Machi HAKATA(JR博多駅前広場)

3.クリスマスゲートパーク in 福岡大名ガーデンシティ(福岡大名ガーデンシティ広場)

4.光のフォレスト(県営天神中央公園)

5.FESTA de SANTA(フェスタデサンタ)(旧福岡県公会堂貴賓館)

※CHRISTMAS MARKET in Passage(福岡大丸エルガーラ・パサージュ広場)では利用不可。





■福岡オープントップバス

内容:

・クリスマスイルミネーションを巡る特別コースの運行

・「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」のセット販売(オプション)

期間:12月1日(金)~12月25日(月)





■高速バス

内容:クリスマス企画乗車券の販売

∟高速バス往復乗車券+「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」

期間:11月17日(金)~12月25日(月)

対象:福岡発着の九州・山口全18路線 ※空港関連路線等を除く

∟福岡県内(北九州・行橋・直方)

∟佐賀県(佐賀)

∟長崎県(長崎・佐世保・島原)

∟大分県(大分・日田・別府・湯布院)

∟熊本県(熊本・黒川温泉)

∟宮崎県(宮崎・延岡)

∟鹿児島県(鹿児島)

∟山口県(下関・長門湯本温泉)

備考:共同運行会社の運行便もご利用いただけます。









■ソラリアプラザ

内容:

・クリスマスツリーの設置

・フォトスポットの設置

・音楽ライブの開催 ※詳細は決まり次第お知らせいたします。

期間:11月15日(水)~12月25日(月)

※音楽ライブは、12月23日(土)~12月24日(日)





■西鉄ホテルズ

▷クリスマス特別プランの販売(宿泊)

内容:宿泊+「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」

期間:11月9日(木)~12月24日(日)宿泊まで

対象:西鉄グランドホテル、ソラリア西鉄ホテル福岡、西鉄ホテルクルーム博多、

西鉄ホテルクルーム博多祇園 櫛田神社前、西鉄イン天神、西鉄イン福岡



▷クリスマス特別コースの販売(レストラン)

内容:ディナー+「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」

期間:11月21日(火)~12月25日(月)

対象:西鉄グランドホテル「グランカフェ」、ソラリア西鉄ホテル福岡「レッドフランマ」



▷西鉄グランドホテル特製シュトーレンのアドベント会場販売 ※数量限定

内容:西鉄グランドホテル特製シュトーレンのクリスマスアドベント会場での販売

対象:『TENJIN CHRISTMAS MARKET』(福岡市役所西側ふれあい広場)、および『CHRISTMAS MARKET in Hikari no Machi HAKATA』(JR博多駅前広場)のみ ※販売期間は各会場の開催期間中





▷ミニクリスマスマーケットの開催

内容:西鉄ホテル クルーム博多祇園 櫛田神社前1階の「カクウチ&カフェCROOM STAND」にてミニクリスマスマーケットを開催(ホットワインや特製シュトーレンその他クリスマスグルメを販売)

期間:11月21日(火)~12月25日(月)





▷人形作家 中村信喬氏「セントニコラウス像」の展示

場所:西鉄グランドホテル 1階ロビー

期間:11月9日(木)~12月25日(月)





▷クリスマスマーケット2022メインビジュアル原画(田中千智氏「先を見つめる人」)の展示

場所:西鉄ホテル クルーム博多 2階ロビー

期間:11月21日(火)~12月25日(月)





■インキューブ

▷クリスマスギフトマーケットの開催

内容:会場では、クリスマス仕様の筆記具やお菓子、靴下やマフラーなどクリスマスギフトにオススメの商品に加え、リースやオーナメントなどクリスマスまでの期間を楽しく過ごすための装飾アイテムも販売[田中2]

期間:11月21日(火)~12月25日(月)

場所:インキューブ天神店M3階ブリッジ特設会場





▷クリスマスアドベント2023×PLEIADES(プレアデス) チョコレートドリンクの販売

内容:クリスマスアドベント会場で飲めるチョコレートドリンクを自宅でも楽しめるように、田中千智氏の作品

「木の上に立つ人たち」(クリスマスアドベント2023メインビジュアル)とコラボした缶ボトルを販売

期間:11月9日(木)~12月25日(月) ※店舗によって販売期間は異なる

場所:天神店、久留米店、イオンモール福津店、イオンモール香椎浜店、木の葉モール橋本店





■西鉄旅行

内容:「2023イヤーマグカップ&ホットワインチケット」のセット販売(福岡市内宿泊プラン限定オプション)

期間:11月17日(金)~12月25日(月)宿泊まで



■マリンワールド海の中道

内容:海岸清掃で回収した海洋ゴミをクリスマスアドベント天神中央公園会場(光のフォレスト)に提供。

※同会場では、クリスマスアドベント主催者が毎週末にワークショップを開催し、海岸に漂着した漁網をリユースしたツリーに回収した貝殻やプラスチックをオーナメントとして飾りつける「海のクリスマスツリー」を制作・展示。







■西鉄電車

▷福岡での広告キャンペーン電車の運行

内容:『天神大牟田線』『貝塚線』全車両への片面集中広告 ※一部車両を除く

期間:11月21日(火)~12月25日(月)



■他企業との協同プロジェクト

▷名古屋鉄道株式会社

○貸切広告キャンペーン電車の運行

期間:11月26日(日)~12月25日(月)

路線:中部・名古屋エリア(名古屋本線、常滑線、空港線など)



▷京成電鉄株式会社

○広告キャンペーン電車の運行

期間:12月1日(金)~12月14日(木)

路線:首都圏・東京エリア(京成線、北総線 ※一部、都営浅草線、京急線との相互乗り入れ)





▷コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

〇コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」 クリスマスWスタンプキャンペーン

期間:11月26日(日)~12月25日(月)

対象:福岡都市圏の西鉄の駅・バスセンター・商業施設に設置しているコカ・コーラ社自販機



〇「Coke ON」アプリのドリンクチケットの配布

内容:本キャンペーンで提供する西鉄グループのサービスをご利用いただくお子さまへ、

※福岡オープントップバスなど一部サービスにおいて数量限定でプレゼント





〇大型ビジョンでの本キャンペーン訴求による県外からの観光需要創出

場所:大宮アルシェ壁面ビジョン(埼玉県)、大学堂ビル屋上ビジョン(熊本県)

期間:12月7日(木)~12月25日(月)



▷福岡ソフトバンクホークス株式会社

〇福岡PayPayドーム大型ビジョンでの本キャンペーン訴求による県内外からの観光需要創出

内容:11月26日に開催される福岡ソフトバンクホークス球団のファンフェスティバル2023「鷹奉祭」における場内大型ビジョンでの告知放映





【協力企業】 ※順不同

クリスマスアドベント実行委員会

高速バス共同運行会社(17社)

名古屋鉄道株式会社

京成電鉄株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社





その他にもさまざまな企画を検討しております。

詳細は、専用HP(https://www.nishitetsu.jp/xmas2023/)にて、随時お知らせいたします。







(参考)「クリスマスアドベント」について





【主催】

クリスマスアドベント実行委員会



【開催スケジュール】

1.CHRISTMAS MARKET in Hikari no Machi HAKATA

期間:11/6(月)~12/25(月)

場所:JR博多駅前広場



2.TENJIN CHRISTMAS MARKET

期間:11/17(金)~12/25(月)

場所:福岡市役所西側ふれあい広場



3.CHRISTMAS MARKET in Passage

期間:11/18(土)~12/25(月)

場所:福岡大丸エルガーラ・パサージュ広場



4.クリスマスゲートパーク in 福岡大名ガーデンシティ

期間:11/21(火)~12/25(月)

場所:福岡大名ガーデンシティ広場



5.ナカス ヒカリノ アドベント

期間:11/2(木)~1/8(月)

場所:中洲中央通り・那珂川通り・明治通り・福博であい橋



6.光のフォレスト

期間:11/16(木)~12/25(月)

場所:県営天神中央公園



7.FESTA de SANTA (フェスタ デ サンタ)

期間:11/22(水)~12/25(月)

場所:旧福岡県公会堂貴賓館



8.FUKUOKA AIRPORT WELCOME CHRISTMAS PHOTO SPOT

期間:11/23(木)~12/25(月)

場所:福岡空港1階到着口/北口



【2023イヤーマグカップ】

クリスマスアドベント会場で、ホットワイン・ホットチョコレートドリンクなどの飲み物とセットで販売されるオリジナルマグカップ。



【詳細】

専用ホームページ(https://christmas-advent.jp/)をご確認ください。



