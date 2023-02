[学校法人 日本教育財団]

3/8まで参加チームを募集中



IT・デジタルコンテンツ業界の各分野で活躍するスペシャリストを育成する専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)は、全国の高校生を対象としたeスポーツ大会「VALORANT HAL CUP」(VHC)を、3/12(日)に開催します。(オンライン開催)

大会のテーマは、「プロに挑め!ジャイアントキリング」。優勝チームは、エキシビションとしてプロeスポーツチーム「FENNEL」所属mittiii選手が率いるチームに挑戦する権利が与えられます。





また、このたび優勝賞品が決定し、eスポーツの各種大会でプロゲーマーも愛用するゲーミングモニター「BenQ ZOWIE XL2546K」が、チームメンバー5名全員に贈られます。



現在、全国から参加チームを募集中!(3月8日水曜日18時まで)。エントリー条件は下記の通り。

1.日本国内に在住する高校生であること

※文部科学省が定める大学入学資格の条件に該当する学校に所属していること

※同じ学校でも、別の学校でも、他の都道府県在住でもチームを組むことができます

2.保護者の同意を得てエントリーすること

3.Discordを使用して大会運営からの連絡が受け取れること



その他詳細はHALのeスポーツ公式WEBサイトを確認ください。





優勝賞品







ゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2546K

24.5インチ、TNパネルを搭載したゲーミングモニターXL2546Kは、240Hをさらに滑らかに描写するDyAc+など、戦いを有利に進めるための機能がたくさん備わっています。勝利を追求するプレイヤーに最適と言えるモニターになっております。





VALORANT HAL CUP supported by BenQ 概要







日 程:予選2023年3月11日(土)、準決勝・決勝3月12日(日)

会 場:HAL東京 eスポーツラボ ※オンライン開催

公式WEBサイト( https://www.hal.ac.jp/halcup01 )

動画配信サイト(YouTube @HALLOchannel )

実 況:岸大河(大会アンバサダー)

解 説:mittiii(FENNEL)

M C:CHUNE (FENNEL)

主 催:HAL CUP実行委員会[専門学校HAL/株式会社クオラス/有限会社ステアリング]

協 賛:ベンキュージャパン株式会社



参加申込は公式WEBから:https://www.hal.ac.jp/halcup01





アンバサダーに人気ゲームキャスター岸大河氏



VALORANT Champions Tour、全国高校eスポーツ選手権、RAGEなど主要大会でMCを務める人気ゲームキャスター岸大河氏がHAL CUPの大会アンバサダーに就任しました。





プロフィール

FPSなどを中心に複数のタイトルで国内大会を制覇。アジア大会でも優勝経験あり。元トッププレイヤーという経歴を活かして、2014年からゲームキャスターとして最前線で活動中。





優勝チームの対戦相手は「FENNEL」所属mittiii選手



VALORANT Champions Tour 2021 Japan Stage 3では4位入賞に貢献、APAC LCQには日本代表として出場し、現在はストリーマーとしてFENNELに所属しているmittiii選手が率いるチームと、優勝チームは対戦することができます。









プロフィール

VALORANT界のヒーローであり主人公。選手時代、Twitterやインタビューではおちゃらけていたが、練習量は誰よりも多く、努力の天才。ストリーマーとしても着々と知名度を伸ばしていっている。





サポート企業にゲーミングモニター BenQ







プロのeスポーツ世界大会での採用実績を持つゲーミングモニターブランド「ZOWIE」と「MOBIUZ」を展開するBenQが大会をサポート。配信には両モニターを活用して実施します。

BenQ Corporation は、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。

現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という 4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト(さまざまな出来事や場面)をさらに輝かせる価値のあるモノ(製品やサービス)のご提供を続けています。



MOBIUZ

無限に続くメビウスリングから由来された「ゲームの世界に没入する」という意味を持つ「MOBIUZ」は、「ゲームをよりリアルな体験へ : Imagine a New Reality」のコンセプトをもとに、HDRiやtreVoloオーディオシステムなどBenQ独自の技術を搭載し、高音質・高画質・滑らかなゲームプレイでゲーム体験に究極の没入感を実現します。



ZOWIE

ZOWIE は、プレイヤーのパフォーマンスと楽しさを真に高める、最上級のプロ向けゲーミング製品を展開する、BenQ の製品ブランドとなります。2008年の設立以来、プロプレイヤーと密接に協力し、競争力の高いゲーミング製品の開発に専心してきました。試合に参戦するプレイヤーが最高の結果を達成するために、プレイヤー個人の好みに合わせたさまざまな製品を開発し、e-Sports を愛するプレイヤーのパフォーマンスの改善を図っています。





HAL東京公式eスポーツチーム「HAL Gaming」概要







チームメンバーとして活動希望する学生のうち、条件をクリアした20名が大会参加メンバーとして登録。約40名がチームに所属し、定期的に大会メンバー入れ替え選を行い、チーム全体のレベルアップを目指す。

大手ゲーム企業でクリエイターとして活躍していたHALの花山教官(元Aiming)が顧問に着任。コーチには元VALORANTプロeスポーツ選手であり、日本初のeスポーツレッスンプロである じょるの氏を迎え、各種大会に参戦予定。

公式WEBサイト: https://www.hal.ac.jp/tokyo/esports





専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)<https://www.hal.ac.jp>







専門学校HALは、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構え、ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、IT分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100%を実現しています。



★HALオープンキャンパス:eスポーツにも広がるHALの学びを体験しよう!

HAL東京 https://www.hal.ac.jp/tokyo/apply

HAL大阪 https://www.hal.ac.jp/osaka/apply

HAL名古屋 https://www.hal.ac.jp/nagoya/apply



