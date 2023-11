[エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社]

見取り図が考案する電子コミック大賞の非公式マスコットキャラクターの限定イラストの制作&ビジュアルお披露目 ~2023年11月30日(木)まで絶賛投票受付中!~



エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTTソルマーレ)が運営する、国内最大級電子コミック配信サイト「コミックシーモア」は、2023年10月4日(水)より投票を開始した「次にヒットする作品はこれだ!」というネクストブレイクを読者の投票で決める『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』の中間結果を発表いたします。なお本発表では、6部門ごとの得票数上位5作品を公開いたします。







『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』とは、出版社59社が、「2024年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、皆さまがその作品を読んで、ネクストブレイクだと思う作品へ投票をして頂きます。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2024年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞で、昨年、読者からの投票数が史上最多の250万投票を超えた、大注目の祭典です。



中間発表では、皆さまからの投票数が多かった各部門上位5 作品を発表いたします。また、投票締め切りの11月30日まで、更に賞を盛り上げるコンテンツを多くご用意しております。



ぜひ、「男性部門」「女性部門」「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門の中間結果を参考に、「次にヒットする作品はこれだ!」と思う2024年のネクストブレイク作品を、全110 のエントリー作品の中から、皆さまの手で選んでください。



また、本開催に伴い、電子コミック大賞をより多くの方々に参加して頂くために、『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』の公式アンバサダーにお笑い芸人の見取り図が就任。投票数100万票、200万票、300万票達成ごとに応じた3つのアンバサダー公約を発表しました。





中間発表時点で既に150万票を超える投票数が集まり、投票数100万票達成で1つ目の公約である【見取り図が電子コミック大賞の非公式マスコットキャラクターを考案、限定イラストの制作】が決定しました。ついては、制作いただいた限定イラストのビジュアルを公開します。



詳細については、特設サイト( https://www.cmoa.jp/special/?page_id=201001_denkomitoha )またはコミックシーモア公式X(旧Twitter)アカウント( https://twitter.com/comic_cmoa )をご確認ください。





1.『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』中間結果を発表



【男性部門】上位5作品(※五十音順)

主に男性向けと定義しているコミックの部門です。



【女性部門】上位5作品(※五十音順)

主に女性向けと定義しているコミックの部門です。



【異世界部門】上位5作品(※五十音順)

異世界コミックの部門です。



【ラノベ部門】上位5作品(※五十音順)

ライトノベル小説の部門です。



【BL部門】上位5作品(※五十音順)

ボーイズラブ作品の部門です。



【TL部門】上位5作品(※五十音順)

ティーンズラブ作品の部門です。







2.『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』公式アンバサダーの公約



投票数100万票、200万票、300万票達成ごとに、公式アンバサダーである見取り図が行う公約を発表します。投票数の達成や公約の実行については、コミックシーモア公式Xアカウント( https://twitter.com/comic_cmoa )などをご確認ください。



【公約1】見取り図が電子コミック大賞の非公式マスコットキャラクターを考案、限定イラストを制作

投票数100万票を達成し、見取り図の盛山晋太郎さん、リリーさんそれぞれが考える「電子コミック大賞の非公式マスコットキャラクター」が描かれた限定イラストの制作が決定!



盛山晋太郎さん コメント

「マンガの祭典ということで、マンガの神様『シーモア神』というキャラクターを考えました。大賞なので金のマンガの杖、クラウンを被っています。あと僕っぽい要素も入れました。髪型とか、体型とか。誰がやねん!(笑) 杖には今回のエントリー作品にちなんで110作品が積まれていて、また、300万票の目標達成の願いを込めて、クラウンには300万円相当のダイヤを埋め込んでいる設定です。非公式と言わず、是非、公式で使ってください!」





リリーさん コメント

「一番最初はシーモアマンというキャラクターを考えていたんですが、一番読者の方が分かりやすいのはコミックシーモアの『シ』かなと思いましてこのキャラクターを考えました。これは片仮名の『シ』で構成していまして、飛び跳ねている動きでネクストブレイクを表現しました。電子コミック大賞は黄色いイメージでしたのでカラーリングも意識しました。」





【公約2】見取り図直筆のオリジナル限定イラストをプレゼント

投票数200万を達成した場合、【公約1】で見取り図が制作した限定イラストと、見取り図からのメッセージを抽選で2名様にプレゼントします。応募方法は、200万票達成時にコミックシーモア公式Xアカウント(@comic_cmoa)にて発表します。



【公約3】見取り図が『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』大賞作品をガチ宣伝

史上最多の投票数300万票を達成した場合、2024年1月頃に発表される「電子コミック大賞2024」の大賞作品を宣伝します。





3.『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』投票特設サイトおよび概要



企画名 : みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024

投票期間 : 2023年10月4日(水)~11月30日(木)

投票サイト : https://www.cmoa.jp/comic_prize/

部門 : 男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL部門、TL部門

エントリー作品数 : 110作品

投票方法 : 特設サイトの投票ボタンをクリック

※会員登録なしでも投票可能

※1部門1回まで(合計6部門)投票いただけます。

作品推薦出版社(※五十音順、敬称略):

アース・スター エンターテイメント、アイプロダクション、秋田書店、アルファポリス、一迅社、wwwave comics、英和出版社、SBクリエイティブ、宙出版、オーバーラップ、オトメチカ出版、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、笠倉出版社、KADOKAWA、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、comico、コミックストック、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社ORIGINAL、ジュリアンパブリッシング、小学館、祥伝社、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スクリーモ、スターツ出版、ソルマーレ編集部、大洋図書、竹書房、TOブックス、DPNブックス、東京漫画社、徳間書店、日本文芸社、白泉社、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、フューチャーコミックス、ブライト出版、プランタン出版、フロンティアワークス、ぶんか社、Bevy、芳文社、マーマレード文庫、マイクロマガジン社、マッグガーデン、メディアソフト、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ





4. 『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』を盛り上げるコンテンツをたくさんご用意!



ABEMA「声優と夜あそび 2023」とのコラボ放送やコミックシーモアYouTubeチャンネル「わちゃわちゃんねる」にて電子コミック大賞2024の特番配信など、『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』を盛り上げる施策をたくさんご用意しております。



<キャンペーン情報>

全てのエントリー作品が1巻無料や立ち読み増量となっており、投票すると最大150ptプレゼントやお得なクーポンなど、各種キャンペーンを実施します。詳細は、電子コミック大賞特設ページをご覧ください。



(1)全エントリー作品1巻無料または立ち読み増量



(2)エントリー作品続刊購入にも使える5冊10%OFFクーポンキャンペーン



(3)投票すると最大150ptプレゼント

(初回投票100ptプレゼント。以降、1回投票するごとに10ptプレゼント。

全部門に投票いただいた方には、1冊70%OFFクーポンをプレゼント。)



(4)全6部門投票いただいた方の中から抽選で1,000名様にシーモア図書券ポイント500ptプレゼント



(5)X(旧Twitter)にて電子コミック大賞2024 作家先生応援キャンペーン実施中

・実施期間 : 2023年11月9日(木)00:00~11月30日(木)23:59

・キャンペーン内容 : コミックシーモア公式X(旧Twitter)アカウント

(@comic_cmoa)をフォローし、投票ページ内「作品アピール」から

「作家先生を応援ポストする」ボタンを押下して投稿された方の中から

抽選で10名様にシーモア図書券ポイント10,000ptをプレゼント



※詳細については、特設サイト( https://www.cmoa.jp/special/?page_id=201001_denkomitoha )

またはコミックシーモア公式X(旧Twitter)アカウント( https://twitter.com/comic_cmoa )をご確認ください。



<ABEMA「声優と夜あそび 2023」とのコラボ放送>

放送日時 : 2023年11月9日(木)22時

MC : 浪川大輔、花江夏樹

ゲスト : 久保ユリカ

番組URL : https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BhwNjKkzpbrjUK



<コミックシーモアYouTubeチャンネル「わちゃわちゃんねる」にて電子コミック大賞2024の特番を配信>

配信日時 : 11月4日(土)18:00 配信済み ※アーカイブでいつでも視聴可能

出演者 : たかはし智秋、井上麻里奈

ゲスト : 河西健吾、寺島惇太

番組名 : 声優マンガバラエティわちゃわちゃんねるby コミックシーモア

番組URL : https://www.youtube.com/@wachawachannel

わちゃわちゃんねる : https://www.cmoa.jp/special/?page_id=wachawachannel





5.電子書籍配信サイト「コミックシーモア」サービス概要

コミックシーモアは、すべての人に最高の読書体験をしていただくため、以下のようなサービスの向上や機能の拡充を行っています。



(1)月間利用者数3,500万人超!国内最大級の電子コミック・電子書籍配信サイト

「コミックシーモア」は、2023年8月16日に19周年を迎えました。

「コミックシーモア」の創設日である8月16日は「電子コミックの日※」に認定されています。

※一般社団法人、日本記念日協会にて登録



(2)取扱い冊数123万冊以上の充実の品ぞろえ

コミックは82万冊以上を配信しており、国内最大級の品ぞろえを誇ります。コミックに限らず文芸・小説、ビジネス・実用書、ライトノベル、写真集を配信中です。



(3)「レンタル」「読み放題」など多様なサービスを展開

閲覧期間を限定(2泊3日)し、安価で提供する「シーモアレンタル」や、新規登録者は「7日間無料」でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の「シーモア読み放題」も提供中です。



(4)業界最大級となる363万件以上のお客様レビュー



(5)対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能



(6)毎月大量のキャンペーンを展開

無料作品30,500冊以上を常時提供しています。2,800本以上の特集・キャンペーンを展開しています。



(7)人気作品が1日最大2話分無料で読める

人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)の作品を、1日最大2話分無料で読める「シーモア毎日無料連載」を提供中です。



≪数値はすべて2023年10月31日実績≫





6.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国内最大級の電子書籍サービスの1つである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営、モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」「Shall we date?シリーズ」「Moe! Ninja Girls」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています。

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/



■電子書籍事業

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/



・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/



・全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/





■ゲーム事業

・女性向けモバイルゲーム「Obey Me! Nightbringer」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/ja/





・女性向けモバイルゲーム「Obey Me!」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/





・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/



・男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Moe! Ninja Girls」の提供・運営

公式サイト(英語): https://ninjagirls.moe/





