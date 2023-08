[株式会社ビーズインターナショナル]



ストリートアパレルブランドXLARGE、X-girl、MILKFED.、SILASなどを運営する株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方 雄作)が運営する『calif SHIBUYA』にて、2023年8月25日(金)~9月4日(月)の期間、ニューヨーク出身のグラフィティアーティスト SHIRT KING PHADE(シャツキングフェイド)の個展を開催いたします。



SHIRT KING PHADEが、ヒップホップ初期(80年代)にエアブラシでTシャツにグラフィティを描いた事がストリートウェアのはじまりと言われています。

今回のアート展は、SHIRT KING PHADEが、過去の作品を書籍にまとめた記念として、写真を中心とした個展を開催します。展示作品に加え、XLARGEとのコラボレーションアイテムも販売します。ぜひ、この機会にご覧ください。





■概要

タイトル:SHIRT KING PHADE SOLO EXHIBITION “KNOW YOUR HISTORY”

会期:2023年8月25日(金)~9月4日(月)11:00~21:00(最終日のみ18:00)

場所:calif SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷PARCO 5F

入場料:無料



■SHIRT KING PHADE



ニューヨーク出身のグラフィティアーティスト “SHIRT KING PHADE(シャツキングフェイド)”。80年代から現代に至るまで、ニューヨークのストリートで40年にも渡り活躍し続けてきた ストリートグラフィティー界のパイオニア。 スプレーグラフィティの技術を培い、その情熱をエアブラシに変え、 KANYE WESTや21 SAVAGE、RHIANNA、A$AP FERGをはじめとする HIP HOPスターたちに作品を提供してきました。また、SUPREME、STUSSY、NIKE、AWAKE などとコラボレーションを行ない現代のストリートシーンとの関連も深い。

HP:http://www.shirtkingphade.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shirtkingacademy/



■展示作品一部紹介



書籍 “Pioneers of Hip Hop Fashion” SHIRT KING PHADE

ヒップホップ黎明記である1980年代に、B-BOYファッションを確立させたパイオニアたちの写真。Bboyのポートレートの他、彼らが愛用したTシャツやプルオーバーのグラフィックデザインもカラーで多数掲載。



左: 8. Eric B & Rakim 200 lm NYC NY

中央:Big Daddy Kane Dapper Dan store 1990

右: Bizmarkie/Fab5 Freddy Harlem 125th st Dapper Dan store



Shirt King Phade Hand painted trucker caps



■XLARGE×SHIRT KING PHADEコラボレーションアイテム

発売日:2023年8月26日(土)

発売場所:XLARGE全店舗(XLARGE/X-girl店舗を含む)、calif SHIBUYA

オフィシャルオンラインストアcalif:https://calif.cc/pages/xlarge

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/xlarge/



商品名:XLARGE × SHIRT KING S/S TEE

価格:6,600円(税込)

カラー:WHITE, BLACK, NAVY

サイズ:S, M, L, XL



商品名:XLARGE × SHIRT KING PULLOVER HOODED SWEAT

価格:15,400円(税込)

カラー:BLACK, ASH, GREEN

サイズ:S, M, L, XL



商品名:XLARGE × SHIRT KING SWEAT PANTS

価格:13,200円(税込)

カラー:BLACK, ASH, GREEN

サイズ:S, M, L, XL



商品名:XLARGE × SHIRT KING WORK JACKET

価格:24,200円(税込)

カラー:BLACK, BEIGE

サイズ:S,M,L,XL



商品名:XLARGE × SHIRT KING PAINTER PANTS

価格:14,300円(税込)

カラー:BLACK, BEIGE

サイズ:30,32,34,36inch



商品名:XLARGE × SHIRT KING WORK VEST

価格:14,300円(税込)

カラー:BLACK, BEIGE

サイズ:M, L, XL





また、8月24日(木)18:00からSHIRT KNG PHADE本人が在廊するローンチパーティー(オープニングレセプション)を開催いたします。

ローンチパーティー(オープニングレセプション)ではDJ:BUDAMUNK・CHILY-T・RUKA&ANNA from ROOTY22によるDJパフォーマンスを予定しております。

どなたでもご参加いただけますので皆さまのご来場お待ちしております。



■ローンチパーティー(オープニングレセプション)概要

日時:2023年8月24日(木)18:00~21:00

場所:calif SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷PARCO 5F

入場料:無料







今後もビーズインターナショナルは、ファッションだけでなく、ミュージックやスポーツ、アートや映画など、ストリートと親和性の高いカルチャーを編集・発信してまいります。





calif SHIBUYA(カリフ シブヤ)



XLARGE、X-girl、MILKFED、SILASなどビーズインターナショナルが展開するブランドを中心に取扱うオンラインストアの実店舗。常にストリートカルチャーを編集、発信し、新たなカスタマーエクスペリエンスを提供し続けるショップ。



XLARGE(エクストララージ)



1991年11月、LAのヴァーモント・アヴェニューに誕生。「普段着ではなく、ファッションとして実用なウェアを表現する」というユニークな視点を提示し、MUSIC、ART、SKATEBOARDINGなどのカルチャーを融合することで、オリジナルのファッションスタイルを生み出した。現在も、設立当時の力強さを失うことなく、ストリートウェアの革新者であり、パイオニアであり続けている。

Official HP:http://www.xlarge.jp

Instagram:https://www.instagram.com/xlargejp/

Twitter:http://twitter.com/xlargejp

Facebook:http://www.facebook.com/XLARGE.JP



【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2023年6月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



