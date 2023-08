[株式会社岡田商会]

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげetc。幅広い世代に愛されているすみっコたちが、はがきや封筒を彩ってくれるオーダーメイドの住所印。フリマアプリで購入された物品の発送などにも使えます。





インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は自社オンラインショップにて、ポン!と押すたびに「すみっコぐらし」の仲間がほっこり癒してくれる住所印「すみっコぐらし 住所印コレクション」の発売を開始いたしました。



「すみっコぐらし 住所印コレクション」は、SNSのフォロワーの方からいただいた「すみっコぐらしの住所印が欲しい!」という声に応えて企画した「すみっコぐらし はんこコレクション」の新商品。幅広い世代に愛されている「すみっコぐらし」のかわいい仲間たちが、アナログな住所印を引き立ててくれます。





住所印のデザインは、横書きレイアウト6種類と縦書きレイアウト4種類の合計10種類。しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ほこり、ざっそうなどおなじみのすみっコたちが、押すたびにほっこりと癒してくれます。





住所印は用途に応じて、好きな内容で作ることができます。フリマアプリで購入された物品の発送などにも使える住所や名前のほか、好きなメッセージを入れたり、英語表記にしたり、空欄にして押したあとに手書きでメッセージを書き込むことも可能です。



インクをつけて使うゴム印タイプのほか、インクパッドを内蔵し連続してポンポンスタンプできるセルフインクタイプも選ぶことができます(ボディーカラーは5色から選べます)。





私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。



