10/6~15開催「エキメン総選挙 出張購買所」詳細発表







『STATION IDOL LATCH!』(読み:ステーション アイドル ラッチ)とは、JR山手線・全30駅で働く駅員の中から、各駅一人ずつ選ばれたステーションアイドルです。自分の愛する駅や街を盛り上げるべく、業務時間外にはアイドルとして活動中。それぞれの駅への想いの深さから、まさにその駅を体現する個性豊かなエキメンが集まっています。





8月18日(金)にスタートした山手線最強メンバーを決める「エキメン総選挙」にはLATCH総勢30名が属性ごとに5つのブロックに分かれて参戦。パッセンジャー(=ファンの呼称)のみなさまからの投票を受け付けています。





本日発表の「エキメン総選挙」1st中間発表の結果は、8月26日(金)から30日(水)までアニメイト池袋本店1Fエントランス広場にて受け付けた「エキメン総選挙 アニメイト投票所」のほか、どなたでも参加可能な「オフィシャルサイト毎日投票」や「オフィシャルサイト『LATCH友の会』毎日投票」での投票集計結果を反映させたものになります。



ブロック別の1位メンバーは以下の通りです。

























なお、各ブロック1位となったメンバー5名のリワードとして、オフィシャルサイトで公開される描きおろしイラストのほか、10月6日(金)から15日(日)まで新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5にて行われるPOP-UP SHOP「エキメン総選挙 出張購買所」でのスタンディ展示及び直筆コメントの掲出、雑誌「アニメージュ」11月号(10月10日発売予定)でのスペシャルピンナップが決定しています。









「エキメン総選挙」2nd中間発表は10月27日(金)を予定しています。

次回は、「オフィシャルサイト毎日投票」や「オフィシャルサイト『LATCH友の会』毎日投票」の投票に加え、10月6日(金)から15日(日)まで開催のPOP-UP SHOP「エキメン総選挙 出張購買所」でのグッズ2,000円購入ごとに差し上げるシリアルコードでの投票、雑誌「アニメージュ」10月号に掲載の二次元バーコードからの投票が集計対象となります。

※2nd中間発表日が、11月3日(金・祝)から10月27日(金)に変更となりました。

※2nd中間発表の集計基準は、期間毎ではなく、1stからの累積投票数です。





投票は、2024年3月31日(日)まで。

引き続き、皆さまからのご投票をお待ちしております。

「エキメン総選挙」投票サイト https://latch.jp/vote/





10月6日(金)~15日(日) 新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5に「エキメン総選挙 出張購買所」開店





10月6日(金)から15日(日)まで新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5にPOP-UP SHOP「エキメン総選挙 出張購買所」を開店。





「エキメン総選挙 出張購買所」にて販売のグッズまたはCDを2,000円(税込)購入ごとに、投票シリアルコード(1,000pt分)を1枚と、特典「鉄向省名刺」(30種ランダム・先着順)をお渡しします。更に、購入金額に応じた抽選キャンペーンの実施も決定しました。





また、会場にて2024年1月17日発売1stアルバム「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」を3形態同時にご予約いただいた方に、<「THE FIRST TRAIN」特典ボイスドラマCD>を【最速で】プレゼント!





会場では諏訪 海晴/青葉梟 光加人/大崎 新市/雷電 遊生/英 皐月のスタンディパネル展示及び直筆コメントの掲出、全30キャラクターの新シリーズ衣装デザイン画の展示なども行います。





本日は「エキメン総選挙 出張購買所」で販売する新グッズの一部をご紹介。





<新グッズ>





・STATION IDOL LATCH!オフィシャル ランダムトレーディングカード (全31種/ランダム5枚封入) ¥1,000(税込)





・STATION IDOL LATCH!オフィシャル トレーディングカード コンプリートセット(31種セット) ¥6,200(税込)

※価格はすべて税込。





その他、多数の新商品を含む販売商品や抽選キャンペーンについての詳細はオフィシャルTwitter(X)及びオフィシャルサイトにて順次公開しますので是非チェックしてください。





10月25日(水)~31日(火)JR池袋駅構内に「エキメン総選挙 駅ナカ購買所 in 池袋スキマストア」開店





10月25日(水)から31日(火)までJR池袋駅構内にPOP-UP SHOP「エキメン総選挙 駅ナカ購買所 in 池袋スキマストア」を開店。

商品や特典情報の詳細は続報をお待ちください。





ショートドラマ#2「あとで、後悔したりしない?」本日公開





新キャラクター・桜田 カイの登場とともに波乱の幕開けとなった新シリーズのショートドラマ。

本日、#2「あとで、後悔したりしない?」がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されました。





動画視聴URL:https://youtu.be/1fRMCo8F1c8





10月6日(金) オフィシャルYouTube配信番組「第2回 エキメン総選挙特番」生放送!





10月6日(金)にキャスト出演のオフィシャルYouTube配信番組「第2回エキメン総選挙特番」の生放送が決定。お見逃しなく!





【出演者】 後日発表

【番組名】 「第2回 エキメン総選挙特番」

【配信日】 10 月6 日(金)





【配信時間】未定





【視聴URL】後日発表





「エキメン総選挙 出張購買所」、「エキメン総選挙 駅ナカ購買所」開店に続き、11月3日(金・祝)・4日(土)にはアニメイトガールズフェスティバル2023への出展、2024年1月17日(水)には1stアルバム発売…と、新シリーズの「LATCH」は走り続けます。『STATION IDOL LATCH!』にお乗り遅れのなきようご注意ください!



【クレジット】

作品クレジット:(C) LATCH! Project/JRE

原作:ミリアゴンスタジオ・ジェイアール東日本企画

原作窓口:AAO Project





【AAO Projectとは】

株式会社AOI Pro.、株式会社アミューズ、オリガミクスパートナーズ株式会社(現 株式会社ミリアゴンスタジオ)の3社が有名クリエイターとともに、多様なジャンルに向けオリジナルIPを開発・プロデュースするプロジェクトです。



『STATION IDOL LATCH!』

オフィシャルサイト:https://latch.jp

オフィシャルTwitter:https://twitter.com/latch_info

オフィシャルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@LATCHofficial

オフィシャルTikTok:https://www.tiktok.com/@latch_info

楽曲配信:https://stationidollatch.lnk.to/Digital



