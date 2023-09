[株式会社サンライズプロモーション東京]







興行の企画・制作運営・券売及び券売におけるプロモーションを関東を中心に全国的に行っているサンライズプロモーション東京が、コロナ渦を乗り越えた新たな邦ロック界を動かすこと間違いなしの新進気鋭のバンドの音楽を世に広めるべく、新たに「Occasion!! Supported by LONG PARTY RECORDS」と銘打ったイベントを11月29日(水)に下北沢ReGにて開催することが決定した。

第一回目となる今回はEAT THE ROCKなど大型フェスや全国各地サーキットにも多数出演し、一部では入場規制になるほど早耳には既に知れ渡っている大阪堺発青春メロディックパンク界の新星「PAIL OUT」と、昨年から今年にかけて体制が変化し、今年リリースされた1st E.P「Centripetal」はバンドの第2章の始まりを告げ、Gt/Voカンタ・デ・ラ・ロッチャのまっすぐな歌声は、拳をあげずにはいられない、地元名古屋を中心に着々と名を広める「May Forth」、そして横浜F.A.Dを中心に活動の幅を広げ、新進気鋭のバンドが出演する「TOKYO CALLING」にも出演を果たすなど、横浜のメロコアパンク界を引き継いでいくような存在と成長を遂げつつある「TEAR」の3組が決定!リスナーの心を熱くする力を持った彼らの音楽が、初開催となるイベントの夜をどんなフロアにしてくれるのか、期待が高鳴る。チケットはイープラスにて最速先着受付を実施中。これから各々のシーンで台頭するであろう3組のライブをぜひこの機会に体感してみてほしい。



チケットは本日からイープラスにて最速先着先行開始!!

受付期間:9/23(土)18:00~10/9(月)23:59

受付URL:https://eplus.jp/occasion/



公演概要





日程:11/29(水)

会場:下北沢ReG



「Occasion!! Supported by LONG PARTY RECORDS 」

開場18:30/開演19:00

前売り¥3,000/当日¥3,500(ドリンク代別)





出演:PAIL OUT / May Forth / TEAR /他1バンド予定(順不同)



公演に関するお問い合わせ





サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12時~15時)

X https://x.com/occaision_1129?s=11

instagram https://instagram.com/occaision1129?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-10:46)