[株式会社ヨウジヤマモト]

ピエスユニック(一点物)のバッグをGINZA SIX限定で発売









discord Yohji Yamamoto 、ホリデイ・コレクションとして、ピエスユニック(一点物)のバッグをGINZA SIX限定展開。



プロトタイプとしてdiscord Yohji Yamamotoアトリエが制作した一点物のピースを、GINZA SIX限定のピエスユニック(一点物)として特別にご紹介します。



私たちがアトリエの創造と思考の具現化として最初に目にするプロトタイプは、最も鮮度の高いアトリエのインスピレーションが凝縮したピースであり、クリエイションを体現する意義深いシルエットです。



4点のピエスユニックが、GINZA SIX限定のホリデイ・コレクションとなり、ストアへ到着します。



帯のようなクロコダイルの型押しレザーストラップが存在感のあるショルダーバッグ。金具などの凹凸が入らず1枚フラットに使用された幅広のストラップがデザイン性を高め、柔らかなイタリアンレザーでつくられたボディとの構成が、華やかで上品な佇まいのバランスを生み出しています。1型のピエスユニックをご紹介。



ストラップや開口部のファスナーの取付けにイエローの糸を使い、縫い目をステッチワークとして表現した「ROUND」。中に物を入れ、肩にかけるあるいは手に持った時にドレープが生まれるフォルム。優美なレザードレープがつくる有機的な陰影と、幾何学的な丸いラインがユニークなバランスで、小気味よく配されるステッチワークが手工芸的なニュアンス──discord Yohji Yamamotoのクラフツマンシップの要素をささやかに伝えます。ROUNDのピエスユニックは、全3型をご紹介します。



ホリデイシーズンを祝す、特別な限定コレクションを、GINZA SIXでお楽しみください。







PIECE UNIQUE BELT SHOULDER BAG 308,000円(税込価格)

GINZA SIX限定ホリデイ・コレクション





PIECE UNIQUE ROUND STITCH 217,800円(税込価格)

GINZA SIX限定ホリデイ・コレクション





PIECE UNIQUE ROUND STITCH(S) 176,000円(税込価格)

GINZA SIX限定ホリデイ・コレクション





PIECE UNIQUE ROUND STITCH 217,800円(税込価格)

GINZA SIX限定ホリデイ・コレクション





discord Yohji Yamamoto HOLIDAY COLLECTION

GINZA SIX EXCLUSIVE

発売日:2023年11月11日土曜日

discord Yohji Yamamoto GINZA SIX限定展開







discord Yohji Yamamoto GINZA SIX

東京都中央区銀座6丁目10-1 2F TEL03-6264-5428

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545





discord Yohji Yamamoto

山本耀司がラグジュアリーアクセサリーを通じ提案する新しい価値観「discord Yohji Yamamoto」。

1972年にデザイナーとしてキャリアをスタートしてから50年、ファッションの既成概念への反骨精神から生み出される革新的なデザインで世界のモードシーンを牽引し続けてきた山本耀司が、ラグジュアリーアクセサリーを通じ新しい価値観を提案していきます。ハイクオリティに拘ったコレクションは、繊細でたおやかな日本の文化である奥ゆかしい美しさをデザインに取り入れています。山本耀司の哲学である未完成とアシンメトリー(非対称)の美学を象徴し、山本にしか創り出せない凜とした比類ない世界観を日本から世界に表現します。

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/





CONNECT WITH discord Yohji Yamamoto

LINE: discord Yohji Yamamoto

https://page.line.me/thf5553p?openQrModal=true



Instagram: @discord_yohjiyamamoto

https://www.instagram.com/discord_yohjiyamamoto/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-17:40)