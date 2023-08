[株式会社ビーズインターナショナル]



ストリートアパレルブランドX-girl、MILKFED.、SILASなどを運営する株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方 雄作)が、7月29日(土)~7月30日(日)に開催された『YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL』にて、代表ブランドである『XLARGE(エクストララージ)』主催の小学生向けスケートボードワークショップを開催いたしました。当社がスポンサードする、スケートボード・佐々木来夢(ささきらいむ)選手、そして弟の佐々木音憧(ささきとあ)選手が講師を務めました。



■ワークショップ概要

日付: 2023年7月29日(土)、30日(日) 両日とも14:30~15:00

場所:横浜⾚レンガ倉庫イベント広場 (SKATEBOARD AREA)

参加条件:小学1年生~6年生

定員:1回6名



■当日の様子







佐々木来夢選手コメント

暑い中参加していただき本当にありがとうございます。

短い時間でしたが、沢山の方にご参加いただき僕自身とても楽しかったです

また機会がありましたらぜひよろしくお願いします。



磯田宏海取締役コメント

実際に競技をする場所でスクールを行えたことが、お客さまにとても喜んでいただけました。

一方で初めてのスケートボードスクールで、まだまだ改善点もあります。

XLARGEだからできる体験の場をこれからもつくっていきます。





株式会社ビーズインターナショナルは『ストリートカルチャーを編集・発信し、ファッションの垣根と世代を超えて進化し続ける企業になる』という企業理念のもと、ファッションのみならず、スポーツやアート、映画などの様々な分野において、ストリートカルチャーの楽しみ方を提案していきます。





佐々木来夢(ささき らいむ)プロフィール

2004年3月6日生まれ 三重県出身

本場アメリカのスケートボードブランドの契約ライダーでもある若き日本人プロスケートボーダー。バランスのよい体躯から繰り出すスムースなライディングは世界的にも評価が高い。2022年スケートボード強化指定選手。



2021年World rookie tour finals 優勝

2021年Tampa am 4位

2021年第4回日本スケートボード選手権 優勝

2022年Damn am LA best trick 2位

2022年Damn am LA 5位

2022年Damn am Japan best trick 優勝

2022年Tampa am 6位

2022年JAPAN STREET LEAGUE 3位

Instagram:https://www.instagram.com/raimusasaki/ (@raimusasaki)



【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2023年6月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/17-18:16)