[J SPORTS]

株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷 一郎、以下「J SPORTS」 ※1)は、 9月8日(金)から10月28日(土)に開催される「ラグビーワールドカップ2023フランス大会」の全48試合を生中継いたします。また、PC、スマホ、タブレットで見られる動画配信サービス「J SPORTSオンデマンド」 ※2 でも全48試合をLIVE配信いたします。







日本中が歓喜に沸いた2019年大会から4年、日本列島を揺らすあの熱狂が再びやってきます。

10回目の節目となる今大会、J SPORTSは日本のプール戦全4試合を試合開始1時間前からたっぷりとお届けするほか、「オーストラリア vs. ジョージア」「ウェールズ vs. フィジー」「ニュージーランド vs. ウルグアイ」「フランス vs. イタリア」「アイルランド vs. スコットランド」など独占放送・配信18試合を含む、全48試合を生中継・LIVE配信いたします。J SPORTSオンデマンドの見逃し配信では、試合終了後もお好きなときにご視聴いただけますので、いつでもどこでもラグビーワールドカップ2023をお楽しみいただけます。

また、「ラグビー わんだほー! ~ラグビー情報番組~」は、大会期間中、毎週月曜に放送・配信いたします。9月8日(金)の開幕直前に特別編成する「ワールドカップ開幕直前SP」では、日本代表の最新情報、優勝候補同士が対戦する開幕戦(フランス vs. ニュージーランド)の注目ポイント、コメンテーター村上晃一氏による現地レポートなど情報満載でお届けします。



フランスでラグビーの祭典が行われる中、国内では大学ラグビーシーズンも到来します。J SPORTSでは、9月9日(土)に開幕する「関東大学対抗戦 Aグループ(関東大学対抗戦2023)」、「関東大学リーグ戦 1部(関東大学リーグ戦2023)」と、9月17日(日)に開幕する「関西大学リーグ Aリーグ(関西大学リーグ2023)」をJ SPORTSオンデマンドで今年も全試合を配信いたします。また、注目試合は実況・解説付きで徹底放送いたします。

さらに、新生サクラフィフティーンに注目が集まる「ラグビー女子日本代表テストマッチ2023 日本 vs. フィジー」の2連戦も、9月10日(日)16日(土)に生中継・LIVE配信いたします。



日本代表の躍進、“最強ラガーマン”の迫力ある最高のプレー、次世代スター候補たちの青春を、全て堪能出来るのはJ SPORTSだけです。熱戦の数々をJ SPORTSでぜひお楽しみください。





※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送(スカパー!)でご覧いただけるスポーツテレビ局です。

※2 J SPORTSオンデマンドは有料サービスとなります。詳細は、「J SPORTS オンデマンド」で検索ください。



独占放送・配信18試合を含めた、全48試合を生中継・LIVE配信!



※ 放送/配信の時刻、形態は変更になる場合があります。



■ラグビーワールドカップ2023 フランス大会 特設サイト公開中!

【関連URL】https://www.jsports.co.jp/rugby/worldcup/





ラグビーワールドカップ2023開催期間中、毎週月曜日に試合ハイライトやレビューをお届け!



※ 放送/配信の時刻、形態は変更になる場合があります。

※ 9月8日(金)午後10:00からは、「ワールドカップ開幕直前SP」を放送・配信。



新生サクラフィフティーンの熱戦に注目!



※ 放送/配信の時刻、形態は変更になる場合があります。





伝統校がひしめき合い高い人気を誇るリーグで、帝京大学、明治大学、早稲田大学、慶應義塾大学、筑波大学、立教大学、青山学院大学、成蹊大学の8校が総当たりで争います。

昨シーズンは帝京大学が2年連続11度目の優勝を飾ると、大学選手権でも強さを示して連覇を達成。 今年創部100周年の明治大学、大学選手権決勝で完敗した早稲田大学らが、帝京大学にどう挑むか注目が集まります。





関東大学対抗戦と並び高い人気を誇り、東海大学、流通経済大学、東洋大学、日本大学、立正大学、法政大学、大東文化大学、拓殖大学の8校が総当たりで争います。

注目は、5年連続リーグ戦王者の東海大学です。主将に1年生から活躍しているFB谷口宜顕選手、BKリーダーには昨シーズンリーグ戦ベスト15のSO武藤ゆらぎ選手が就任。南アフリカ出身の2人も入部し、創部初となる大学日本一を目指します。





関西大学ラグビーの最高峰リーグで、京都産業大学、天理大学、同志社大学、関西学院大学、近畿大学、立命館大学、摂南大学、関西大学の8校が総当たりで争います。

昨シーズンは京都産業大学が7戦全勝で連覇を果たしました。今年の春季トーナメントでも1位に輝いており、優勝候補の筆頭です。復権を狙う天理大学、8シーズンぶりの王座奪還を目指す同志社大学らが3連覇阻止へ立ちはだかります。









※ 放送/配信の時刻、形態は変更になる場合があります。

※ 放送・配信予定は順次公開いたします。詳しくは番組サイトをご確認ください。

https://www.jsports.co.jp/rugby/university/schedule/



