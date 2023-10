[ギャップジャパン株式会社]

受賞者は、2024年春のGapKids&babyGapのキャンペーンモデルとして起用







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、公式キッズクラブのブラナンクラブで、一般応募からの受賞者がGapのキャンペーンモデルに起用される「ブラナンクラブ モデルコンテスト2023」を開催しています。日本で開催する本モデルコンテストは、ベビーからキッズまでのお子様が対象で、応募期間は2023年10月1日(日)から11月5日(日)までとなります。



「きみらしく、じぶんらしく いっぱい笑って、たくさんの好きを発見して ワクワクとドキドキの毎日を。 未来はみんなの「笑顔」でできている。」というコンセプトのもと、好きなこと、夢中なことできらきら輝いている計10名のお子様を、公式モデルとして募集。



受賞者のお子様は、2024年春のGapKids&babyGapキャンペーンモデルに起用され、約1年間GapKids&babyGapの公式モデルとしてご活躍いただきます。



応募方法は、Gap商品を1つ以上着用したお子様の写真を、指定のハッシュタグと、好きなことや夢中なこと、特技を投稿文に入力してInstagram(インスタグラム)に投稿するだけ。



家族の記憶に残る素敵な思い出としてぜひ沢山のご応募をお待ちしております。





「ブラナンクラブ モデルコンテスト2023」ウェブサイト

https://gapnews.jp/news/523





<モデルコンテスト概要>

応募規約の詳細:https://gapnews.jp/news/182



応募期間:2023年10月1日(日)~ 11月5日(日)

※応募開始日以前に投稿されたものは選考の対象にはなりません。



募集部門:

ベビー部門:0~2歳のベビーサイズのアイテムが着用できるお子様

トドラー部門:1歳半~5歳のトドラーサイズのアイテムが着用できるお子様

キッズ部門:5~12歳(小学生まで)のキッズサイズのアイテムが着用できるお子様

※2024年1月時点の年齢で応募部門をお選びください。



応募条件:

・ブラナンクラブにご登録(入会金・年会費無料)の日本国在住の0歳~12歳(2024年4月2日時点)のお子様

・芸能事務所・モデル事務所に所属していないお子様

・応募規約に同意された方(受賞後には、当社の定める同意書に同意して頂きます)

・受賞後、Gapの商品を着用の上、指定された方法にて写真の撮影、投稿のご協力いただける方

・1月の撮影に参加できる方(東京都内で開催予定※変更の可能性あり)

・応募写真は最低2枚、1枚は必ずお子様の笑顔あふれるハッピーな写真、1枚は全身写真をご投稿



応募方法:

1. ブラナンクラブにご登録(入会金・年会費無料)

2. GapKids公式インスタグラムアカウント「@gapkids_jp」をフォロー

3. Gapのキッズ・ベビーのアイテムを最低1点(過去に購入した商品でもOK)着用したお子様の直近一か月以内の写真を撮影

4. 下記1.~3.すべてをキャプションに記載

1.年齢、サイズ、身長(2023年10月時点)

2.笑顔の写真のストーリーを記載(ハッピーなれる夢中なこと・好きなこと・特技など)

3.2つのハッシュタグ

5. 指定ハッシュタグと応募部門のハッシュタグ、必ず2つのハッシュタグを付けてインスタグラムで投稿

1つ目:「#Gapブラナンクラブモデルコンテスト」

2つ目:下記応募する部門、性別より1つ選択

ベビー部門:「#Gapベビーガール2023」「#Gapベビーボーイ2023」

トドラー部門:「#Gapトドラーガール2023」「#Gapトドラーボーイ2023」

キッズ部門:「#Gapキッズガール2023」「#Gapキッズボーイ2023」

※上記の必須項目記載が不足している場合は選考対象外となります。

※お子様と大人が並んだ写真、お子様とそのお友達が並んだ写真は選考対象外になります。

※ご兄弟、ご姉妹で応募される場合は、それぞれの写真を投稿ください。

※指定ハッシュタグは2つとも必須です。一つでも漏れがあると選考対象外となりますのでご注意ください。また、誤ったハッシュタグを入力している場合も選考対象外になりますのでご注意ください。

※お一人様何回でもご投稿いただけます。



選考結果発表:

応募締め切り後、厳正な審査の上、10名の受賞者を決定いたします。受賞者に選ばれた方には、ご応募いただいたインスタグラムアカウントに「@gapkids_jp」よりダイレクトメッセージでご連絡いたします。



受賞者特典内容:

2024年春のGapKids&babyGapキャンペーンモデルとしてご登場いただきます。また、約1年間、GapKids&babyGapのアンバサダーとしてご活躍いただきます。活動に必要なGap商品はプレゼントいたします。





GAPメンバーシップがさらに使いやすく、リニューアル!

1つのアカウントでストア、Gap公式オンラインストアのお買い物をお楽しみいただける新しいサービス“GAPメンバーシップPlus⁺”がスタート!下記URLからGAPメンバーシップに登録して、お得な特典をゲット!

会員登録URL:https://liff.line.me/1657437297-MDmnQv2y

※会員登録にはLINEアプリが必要です



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Yeezy Gap、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-23:40)