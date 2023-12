[株式会社 ノーウェア]





「A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE(R)︎)」は、ミリタリーウェアのパイオニア「ALPHA INDUSTRIES(アルファ インダストリーズ)」とのコラボレーションを発表します。













今回、両ブランドがタッグを組み、日本の伝統的なクラフツマンシップの元でストリートウェアとミリタリースタイルを再構築しました。このコレクションは、Tシャツ、6ポケットパンツ、ミリタリーハット、そして定番のMANHUNTなど、さまざまなコラボレーションアイテムをラインアップします。











リバーシブル・キモノ・ジャケットとクラシックなMA-1は、今回のコラボレーションの目玉です。背面には浮世絵からインスピレーションを得て、BAPE(R)のアイコニックなモチーフのグラフィックを日本の伝統的な技法である刺し子を用いて刺繍しました。











Shark Full Zip Hoodieは、スタイルと機能性を融合させた、コレクションのもうひとつのハイライトです。BAPE(R)のアイコンであるSHARKのフェイスと、ALPHA INDUSTRIESのMA-1にも採用されるサイドポケットを採用した唯一無二のアイテムです。











また、メディコム・トイとのコラボレーションにより、BE@RBRICK BAPE(R)︎ × ALPHA CAMO SHARK 2023 100% & 400% / 1000%コレクションも同時発売します。どちらのBE@RBRICKもアーミーグリーンの迷彩柄に仕上げ、100% & 400%セットは、ボディにクラシックなMA-1ジャケットのグラフィックをデザイン。BE@RBRICK 1000%は、ALPHA INDUSTRIESのクラシックなシルエットのひとつであるN3B(アメリカ空軍の寒冷地仕様フライトジャケット)を着用しています。

本コレクションは2023年12月30日に、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、数量限定で発売します。

また、BE@RBRICKにつきましては1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店でも発売します。





【原宿店、京都店及びBAPE.COM WEB STOREで限定発売】BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIESREVERSIBLE KIMONO JACKETCOLOR: NAVY, OLIVE¥58,300- (税込)

BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIESMA-1 JACKET COLOR: NAVY, OLIVE¥51,700- (税込)







BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIESSHARK FULL ZIP HOODIE COLOR: NAVY, OLIVE¥52,800- (税込)

BAPE(R)X ALPHA INDUSTRIESCREWNECK SWEATER COLOR: NAVY, OLIVE¥36,300- (税込)







BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIES TEECOLOR: NAVY, OLIVE, IVORY ¥11,000- (税込)

【原宿店、渋谷店、大阪店、京都店及びBAPE.COM WEB STOREで限定発売】BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIES6-POCKET PANTSCOLOR: NAVY, OLIVE¥28,600- (税込)







【原宿店、渋谷店、BAPEXCLUSIVE(TM) 青山店、大阪店、京都店、福岡店及びBAPE.COM WEB STOREで限定発売】BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIES MILITARY HATCOLOR: NAVY, OLIVE¥12,100- (税込)

【原宿店、渋谷店及びBAPE.COM WEB STOREで限定発売】BAPE(R) X ALPHA INDUSTRIES MANHUNTCOLOR: NAVY, OLIVE¥35,200- (税込)





- BE@RBRICK







BAPE(R) X ALPHAN3B BE@RBRICK 100% 2PCS&400% ¥24,200- (税込)

BAPE(R) X ALPHAN3B BE@RBRICK 1000% ¥162,800- (税込)





BAPE.COM 特設ページ

https://jp.bape.com/blogs/news/alpha-industries



