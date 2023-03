[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

OIL by 美術手帖ギャラリー(東京都 渋谷区 渋谷PARCO2階)では、2023年3月17日(金)~4月3日(月)にかけて、スペイン出身のアーティストAlehsy Lambo(アレシィー・ランボ)の個展「ROOTS」を開催。幼少期から抱くレーシングカーや改造車への憧憬を描くアーティストが、自身のルーツを振り返る新作を発表する。













概要



このたびOIL by 美術手帖ギャラリーでは、Alehsy Lambo(アレシィー・ランボ)の個展「ROOTS」を開催します。ランボは、グラフィティー、タトゥー、キャンバスなど様々な手法による作品を制作するマルチアーティストです。子供の頃に見たランボルギーニ カウンタックに衝撃を受けて以来、改造車やストリートレーシングをはじめ、幼い頃から触れてきたストリートカルチャーをインスピレーション源とした作品を発表してきました。

ランボの絵の主題となっているのは、彼の選び取ったモチーフに光が与える影響についてです。彼の絵画世界では、自身のなかである種のシナリオをつくり、その特殊性や、日常生活で気づかれないような対象や瞬間、破壊されるものの美しさなどが描き出されます。

また、絵のなかの色、形、滲みなど独自の視覚的表現を通じて、緻密で本質的な美学が語られています。そして、影響を受けてきた対象をシンプルかつダイナミックな芸術へと昇華しようとする画面からは、個人的な記憶が浮かび上がります。

個展「ROOTS」ではランボが自身の原点(ルーツ)を思い出すために描いたというペインティング作品を中心に新作を発表します。本展はstacks bookstoreとの共催となります。





本展に寄せて



「ルーツ」というのは、アーティストに最初から影響を与えるものであり、大人になると忘れてしまうことが多いものです。だからこそ、自分の原点を思い出したかったのです。シンプルさと形は、私の作品において常にとても重要です。



ニューヨークにいたとき、自分がどこから来たのか、その時代や旅路のことがわからなくなっているような気がしました。その時、自分のルーツであるシンプルさ、アイデアを形にするのがいかに簡単かを思い出したのです。



私はニューヨークでしばらく過ごし、自分の知っている世界から切り離され、自分自身のために時間を費やしていました。私はしばらく孤立することを決め、それが私がもっとも好きなものである、レースへの情熱、4枚のシリーズで体現される原色とモノクロのクラシックなペインティング、ニューヨークの街で見つけた、車に寄りかかる2匹の猫の写真への賛辞などへ敬意を表することになったのです。



アレシィー・ランボ





アーティストプロフィール



Alehsy Lambo/アレシィー・ランボ



スペイン生まれのマルチアーティスト。2015年よりバルセロナ在住。子供の頃からストリートカルチャー、チューニングカー、ストリートレーシングに夢中になり、その印象的なシーンやポートレートを撮影し、レファレンスにして作品を制作している。シンプルな色使いと汚れたようなストローク、そして若い頃から変わらない新鮮なタッチで、自身の世界を表現する。



Instagram: @alehsy





作品画像(参考作品)























展示概要



Alehsy Lambo「ROOTS」



会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

会期|2023年3月17日(金)~4月3日(月)※会期中無休

開場時間|11:00~21:00

オープニングレセプション|3月17日(金)19:00~21:00

入場|無料

主催|OIL by 美術手帖、stacks bookstore

協賛|Carhartt WIP

お問い合わせ| oil_gallery@ccc.co.jp

※OIL by 美術手帖の営業時間は館の営業時間に準じます。状況に応じて変更の可能性がございます。最新の情報は渋谷PARCO公式ウェブサイトをご確認ください。 https://shibuya.parco.jp/





販売について



本展出品作品は、会場および、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて販売します。

オンライン販売開始|3月18日(土)16:00~

販売URL|https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733

※オンライン公開は、会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合がございます。予めご了承ください。





ギャラリー情報







OIL by 美術手帖(ギャラリー)



住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階

電話番号 03-6868-3064

MAIL oil_gallery@ccc.co.jp

アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分

URL https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

Twitter @OILbyBT

Instagram @OILbyBT_gallery





アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」とは?



これまでアートシーンの動向を伝えてきた『美術手帖』が、日本を代表するギャラリーやアートストアとともにつくる“オンラインでアート作品を購入できるサービス“です。メディアとしてアートと社会をつなぐ役割を担ってきた『美術手帖』は、このサービスを通じて「アート作品の購入」という体験をお届けします。2019年秋には、渋谷パルコの2階にギャラリーをオープンし、アート作品との出合いの場を創っています。

https://oil.bijutsutecho.com/





CCCアートラボ



CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



