[Sansan株式会社]

~グループ横断で顧客データベースを構築し、DXによる事業変革を後押し~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、エネルギー業界大手である大阪ガス株式会社とそのグループ会社(あわせてDaigasグループ)に、営業DXサービス「Sansan」および「Sansan Data Hub」を導入したことを発表します。

名刺管理を超えた営業DXサービス「Sansan」では、取引先顧客との接点情報を一元管理することが可能なため、Daigasグループの顧客アプローチを効率化し、営業活動の生産性を向上します。さらに「Sansan Data Hub」では、独自の名寄せ技術により顧客データに自動で正確な情報を追加することで、顧客管理業務の工数削減が可能になります。これにより、グループ会社間で共有が難しかった顧客データの基盤を構築することができ、Daigasグループのデジタルトランスフォーメーション(DX)による事業変革を後押しします。







■サービス導入の背景と期待する効果

Daigasグループは、「中期経営計画2023」における重点取り組みとして、「DXによる事業変革」を掲げています。社会や働く環境が激変し、お客さまの価値観が変化するなかで価値を提供し続けるため、「変わり続けられる企業グループ」を目指し、その実現に向けDX推進体制を構築し、データ資産のフル活用やデジタル人材の育成・増強を行うことなどにより、業務のデジタル化や事業改革に取り組んでいます。





営業DXサービス「Sansan」は、標準搭載した100万件以上の企業情報に加え、名刺やメールのやりとりをはじめとした顧客との接点を正確にデータ化して一元管理し、ユーザー独自のデータベースを構築できます。さらに「Sansan Data Hub」機能をあわせて導入することで、高度な名寄せ技術により人物単位での顧客情報の一元管理を可能にします。





今回「Sansan」および「Sansan Data Hub」をDaigasグループへ導入することで、取引先の人物情報や顧客との接点情報を一元管理し、グループ横断での顧客データ基盤の構築に貢献します。顧客管理業務の工数削減や人脈情報の共有による顧客アプローチの効率化を実現します。





・グループ横断での顧客基盤の構築を推進

Daigasグループは、2018年に「大阪ガスグループ」から「Daigasグループ」へとグループブランドを刷新しました。グループ間の連携をより強化し、活用できる顧客データをSansan上に蓄積することで情報の可視化に取り組んでいます。グループ内で人物情報や商談履歴を共有することで、商談前の情報収集にSansanを活用したり、次の商談機会の創出につなげたりすることができ、営業活動の生産性向上に寄与しています。グループ会社同士の連携や顧客接点の把握が効率的に行えるようになることで、既存顧客との良好な関係性維持や新規顧客へのアプローチ加速を実現します。





・外部システムとのデータ連携により、最新のデータを活用

Daigasグループへは、SFAなど社内で使用するデジタルツールのデータを統合し活用するため「Sansan Data Hub」を同時に導入しました。Sansan Data Hubの名寄せ技術により、人物を含めた顧客情報を最新の状態に保つことが可能です。データ連携する外部システムのデータベースを自動でメンテナンスするため、顧客管理にかかる工数を大幅に削減します。





(以上)





■営業を強くするデータベース「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えた営業DXサービスです。名刺やメールの署名、ウェブフォームの入力内容といった顧客との接点から得られる情報を正確にデータ化し、やりとりの回数を含めた接点情報の一元管理を可能にします。また、100万件以上の企業情報をあらかじめ搭載し、企業の業種や従業員規模、売上高、役職者情報といった、あらゆる顧客に関する情報を営業やマーケティング活動に活用できます。さらに、外部システムと連携しデータを統合させることで、ガバナンス強化やリスクマネジメントなど営業以外の目的でデータを幅広く活用することも後押しします。

https://jp.sansan.com





■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。





設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com





■大阪ガス株式会社 会社概要

会社名:大阪ガス株式会社

代表者:代表取締役社長 社長執行役員 藤原 正隆

設立:1897年4月10日

事業内容:国内エネルギー事業、海外エネルギー事業、ライフ&ビジネス ソリューション(LBS)事業

従業員数:連結 21,017名(2023年3月末時点)

URL:https://www.daigasgroup.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/23-13:40)