[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すValuence International Singapore Pte. Ltd.(本社:シンガポール、代表:アントニオ・リー、以下 当社)は、2023年12月28日(現地時間)、インドネシア・ジャカルタにブランド買取店「ALLU Indonesia Pacific Place Mall (アリュー インドネシア パシフィック プレイス モール店)」をオープンすることをお知らせいたします。







ジャカルタ最先端の流行発信地Pacific Place Mall に出店!





当社のインドネシアでのブランド買取「ALLU(アリュー)」の展開は、2020年8月からスタートしました。現地パートナーと連携し、首都ジャカルタへオープンして以降、順調に店舗を拡大しており既に16店舗を運営しております。そしてこの度、インドネシアでのさらなる認知拡大と新規顧客の獲得、リユースの普及促進を目指すべく、インドネシアの首都ジャカルタに17号店として「ALLU Indonesia Pacific Place Mall (アリュー インドネシア パシフィック プレイス モール 店)」をオープンすることが決定いたしました。



インドネシアの南ジャカルタのスディルマンのビジネス地区にあるPacific Place Mall は、インドネシアの最高級モールの一つです。モール内のシェアオフィスに出店することで、立地もよく今まで展開されていなかった富裕層エリアにもより近くなるため、新規のお客さまにご来店いただけることを期待しております。インドネシアでのリユース文化は発展途上であり、リユース店は委託店がメインの市場ですが、より多くのお客さまに向けて「ALLU」の認知拡大を目指し、店舗展開を行い、リユースを文化としてインドネシアに浸透させていきたいと考えております。



当社グループでは、今後も東南アジアをはじめとする世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまにリユースを体験できる場を提供することで、リユース文化の浸透と循環型社会の実現を目指してまいります。

ALLU インドネシア パシフィック プレイス モール 店 概要





・店舗名:ALLU Indonesia Pacific Place Mall(アリュー インドネシア パシフィック プレイス モール 店)

・オープン:2023年12月28日(木)

・営業時間:10:00~18:00(現地時間)

・住所:Pacific Place Mall, Jl. Jenderal Sudirman Jl. Scbd No.52-53 Level 1, Unit 78, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

・買取ジャンル:時計、バッグ、ジュエリー等

・対応言語:インドネシア語、英語、日本語

Instagram:https://instagram.com/allu.indonesia?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100090888876014

公式サイト:https://allu-id.com/



■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資

・設立:2019 年 12 月

・代表:アントニオ・リー

・本社所在地:33 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413





■Valuence International Ltd.(https://www.valuence.inc/group/international/)

・設立:2008 年 11 月 19 日(グループ化:2015 年 9 月)

・代表:六車 進

・本社住所:16/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容:ブランド品、貴金属等の買取、販売

※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270/https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



