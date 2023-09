[ギャップジャパン株式会社]

Peter Do x BRコレクションの主要アイテムをパリのファッションウィークで披露





Banana RepublicとPeter Doは、パレ・ド・トーキョーで開催されたPeter Doの2024年春夏ランウェイショーで、コラボレーションの主要アイテムを発表しました。Peter Do× BRの10ルックは、両ブランドのデザイン表現の核となる美しく計算された仕立てと、クラフトマンシップを称える汎用性の高い高品質なアイテムを中心に構成されます。



Peter DoがBanana Republicのアーカイブからインスピレーションを得てデザインした本カプセルコレクションでは、Peter Doのシグネチャーであるニュートラルなカラーパレットに、Banana Republicのクラシックなシルエットを表現したジェンダーレスなアパレルとアクセサリーを展開します。Banana RepublicとPeter Doのパートナーシップは、品質、熟考されたデザインによって、両ブランドの魅力を融合させたコレクションを通して、それぞれのブランドが表現する可能性を広げます。



ランウェイショーで発表されたLOOK:



Look 8

PD x BR ユーティリティシャツ、プリーツトレンチシャツ、タキシードドリルトラウザー



Look 9

PD x BR セータースクープタンク、セーターヘンリータンク、タキシードドリルトラウザー



Look 10

PD x BRレザーユーティリティシャツ、タキシードドリルトラウザー



Look 11

PD x BR デタッチャブルタートルネックセーター、タキシードドリルパンツ



Look 12

PD x BR デタッチャブルユーティリティトレンチ、デタッチャブルユーティリティジャケット、

タキシードドリルトラウザー



Look 23

PD x BR デタッチャブルプリーツトレンチ、タキシードドリルトラウザー



Look 24

PD x BR ユーティリティドレス、タキシードドリルトラウザー



Look 25

PD x BR タキシードユーティリティブレザー、タキシードドリルトラウザー



Look 26

PD x BR タキシードユーティリティブレザー、タキシードドリルトラウザー



Look 27

PD x BR タキシードアルチザンチュニック、シティコート



Peter Do x BRカプセルコレクションは全28型で展開し、日本では21型を発売。バナナ・リパブリック銀座ストアと公式オンラインストア限定で日本時間の10月12日に販売予定です。



Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。



