[株式会社TSIホールディングス]

カジュアルな印象のOUTDOOR PRODUCTSをレディライクに仕上げた2型を展開



株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD(ローズ バッド)】より、【OUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)】に別注したバッグが登場!全国のROSE BUD店舗及びオンラインストアにて8月2日より順次発売中です。





■チェーンミニショルダーバッグ



ショルダーベルトをゴールドチェーンにすることで、レディライクな仕上げに。

カラー選定からサイジングまでROSEBUDらしさが詰まったアイテム。



■3WAYチェーン巾着バッグ



大きくとった底マチ、立体的な外ポケットで収納力抜群。

肩掛けや斜め掛け、リュックとしても使用可能。

カジュアルなナイロン素材のワンショルダーバッグを女っぽく仕上げた、別注アイテム。





About OUTDOOR PRODUCTS

アルトシュール兄弟のショップは当初、ミリタリーサープラスやキャンプ用品を扱い、軍物のタープのリメイク設備も備えた、西海岸初の百貨店を経営。

そんな彼らが工房で作り始めたのが〈OUTDOOR PRODUCTS〉のバッグ。

「普段使い」しやすいシンプルなデイパックが〈OUTDOOR PRODUCTS〉の基本的なスタイルとなり、

ブランドの代名詞と言えるデイパック“452U”とボストンバッグは、全米の大学の生協で販売されるまでに成長。

余分なものをすべてそぎ落としたデザインはどんなファッション・年齢層にもマッチし、

「PACK FOR LIFE」 “生活(人生)のためのバッグを”そして、 “生活(人生)のために荷造りしなさい”

という哲学のもと、今や世界60カ国以上に広がっている。





About ROSE BUD

トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、

独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、 女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。

ROSE BUD=バラのつぼみ

常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。

HP: https://www.rosebud-web.com/

instagram: https://www.instagram.com/rosebud_official_









<商品に関するお問い合わせ>

ROSE BUD ルミネエスト新宿店 03-5368-2767

東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

株式会社TSI

デジタルジェネレーション事業Div. ROSE BUD事業部

Directionセクション Press 阿部 希美

080-4183-5357

n_abe_yg@rosebud.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27住友不動産青山ビル東館2階



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-17:46)