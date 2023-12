[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)︎は、伝統的なスポーツウェアブランド「Mitchell & Ness(ミッチェルアンドネス)」とタッグを組み、ナショナル・ホッケー・リーグ(NHL)コレクションを発表します。このコレクションはクラシックなスポーツの美学とストリートウェアの魅力を融合させたものとなっています。











NHLチームのアナハイム・ダックス、ニューヨーク・レンジャーズ、ロサンゼルス・キングス、フロリダ・パンサーズのホッケージャージをベースに、BAPE(R)︎のアイコニックなカモフラージュ柄を取り入れたTシャツとビーニーを揃えました。











本コレクションは、BAPE(R)︎の設立30周年とレンジャーズのスタンレーカップ優勝30周年をセレブレートしています。また、ダックス、キングス、パンサーズへのオマージュを込め、クラシックなスポーツの美学とストリートウェアのセンスを融合しました。

2023年12月23日よりA BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STORE、Mitchell & Nessの旗艦店、Mitchell & Ness.com、ダックス、レンジャーズ、キングス、パンサーズの各アリーナで発売します。

- ANAHEIM DUCKS







BAPE X M&N NHL ANAHEIM DUCKSMESH HOCKEY JERSEY L/S TEE¥39,600- (税込)

BAPE X M&N NHL POM BEANIECOLOR: PURPLE¥13,200- (税込)



- NEW YORK RANGERS







BAPE X M&N NHL NEW YORK RANGERSMESH HOCKEY JERSEY L/S TEE¥39,600- (税込)

BAPE X M&N NHL POM BEANIECOLOR: BLUE¥13,200- (税込)



- LOS ANGELES KINGS







BAPE X M&N NHL LOS ANGELES KINGSMESH HOCKEY JERSEY L/S TEE¥39,600- (税込)

BAPE X M&N NHL POM BEANIECOLOR: BLACK¥13,200- (税込)



- FLORIDA PANTHERS







BAPE X M&N NHL FLORIDA PANTHERSMESH HOCKEY JERSEY L/S TEE¥39,600- (税込)

BAPE X M&N NHL POM BEANIECOLOR: BURGUNDY¥13,200- (税込)



- NHL TEE







BAPE X M&N NHL HOCKEY GRAPHIC TEECOLOR: BLACK¥16,500- (税込)

BAPE X M&N NHL HOCKEY GRAPHIC TEECOLOR: WHITE¥16,500- (税込)



ABOUT:MITCHELL & NESS

Mitchell & Nessは1904年にアメリカ・フィラデルフィアで設立したアメリカン・スポーツアパレルのリーディングカンパニーです。NBA(バスケットボール)、MLB(野球)、NFL(アメフト)、NHL(アイスホッケー)といったアメリカ4大スポーツやNCAA(大学スポーツ協会)などの多くのスポーツウェアを手掛け、100年以上に渡り、アスリート、ファン、コレクターなどを魅了し続けています。



