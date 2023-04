[株式会社ハースト婦人画報社]

NCT テヨンは特別版表紙に!ソロでの日本の雑誌表紙は初めて。



『ELLE Japon(エル・ジャポン)』(運営:株式会社ハースト婦人画報社、本社:東京都港区、代表取締役社長:ニコラ・フロケ)は、アン・ハサウェイを表紙に迎えた『エル・ジャポン』6月号と、NCTのテヨンを表紙に迎えた『エル・ジャポン』6月号 NCT テヨン特別版を4月27日(木)に同時発売します。

※NCT テヨン特別版のみ、テヨンの特集を増ページでお届けします。









東京滞在中のアン・ハサウェイを撮り下ろし!独占インタビューも。







『エル・ジャポン』6月号の表紙を飾ったのは、オスカー俳優のアン・ハサウェイ。今年で75周年を迎える「ブルガリ」のアイコン「セルペンティ」をまとったゴージャスな姿は、3月某日、都内の「ブルガリ ホテル 東京」のスイートルームで撮影されました。

中面では「アン・ハサウェイが過ごした東京の一日」と題して、8ページに渡り様々な「セルペンティ」のコーディネイトを披露。さらに独占インタビューも収載しています。



インタビュー(本誌抜粋)

「(前略)映画の準備で訪れたリハーサルスペースで靴を脱いだら、出発するときにはその靴が私の方を向いてそろえ直されていたの!(中略) 相手が何を必要としているのかを本当に想像しようとする思慮深さ、そして遊び心と愛情をもってそれを行うこと。そこが両方の文化が交差する場所であり、非常に似ている点で、このホテルのあらゆる場所で感じられると思う。」



NCT テヨン、日本の雑誌表紙にソロで初登場! 特別版だけに収載のスペシャルインタビューも。







グローバルボーイズグループNCTのリーダー、テヨンが表紙を飾る『エル・ジャポン』6月号 NCT テヨン特別版。一度目は「NCT 127」のメンバーと一緒に、二度目は同グループの唯一の日本人メンバーであるユウタと二人で登場したテヨンが、ついに今回、日本の雑誌では初めてソロで表紙を飾っています。

さらに特別版では、通常版未掲載のスペシャルインタビューと様々なハイブランドをセクシー&スタイリッシュに着こなしたファッションポートレートを、通常版より増ページの全13ページに渡り掲載。

発売日には、私物バッグの中身を紹介してくれる人気動画シリーズ「What’s in my bag」にテヨンが登場。テヨンのプライベートが垣間見えるスペシャルな動画はファン必見の内容です。





インタビュー(特別版抜粋)

(今回の撮影テーマ)“かっこいいバッドボーイ”といえば、誰を想像するかと聞かれ…

「YUTAですね。最近は僕のキャラを奪ってツンデレな感じになっています(笑)」





[エル公式YouTube] https://www.youtube.com/@ellejapan(4月27日AM10時公開予定)

[エル・メン公式インスタグラム] https://www.instagram.com/ellemen_japan/



オリジナルポストカード全5種の購入特典を限定ネット書店で実施中!







一部のネット書店で、テヨンのオリジナルポストカードがもらえる購入特典を実施中。1冊ご購入につき、全5種類のポストカードの中からランダムでいずれか1枚をプレゼントします。

ポストカードでしか見られないスペシャルカット、さらに複製サインと5種で異なるテヨンの手描きイラスト入りです。数量限定なので、お見逃しなく。





[ポストカード特典実施ネット書店]ELLE SHOP、タワーレコードオンライン、HMV&BOOKS online、ヨドバシ.com、セブンネットショッピング



※ポストカードは、『エル・ジャポン』6月号 NCT テヨン特別版を上記対象ネット書店でご購入いただいた方への限定購入特典です。リアル店舗でのご購入は対象となりませんので、ご注意ください。



『エル・ジャポン』6月号 その他のコンテンツ





・センスのお手本!最強スナップ301

・欲しいのは、自分にとっての快適ボディ!

・2023-24年秋冬コレクション、ランウェイが届けるメッセージ

・夏を制する最強トップス60

・マスクを外せる今こそ、“プランプリップ”!

・アジア旅の最旬リスト

・寝ても覚めてもキャラ立ちエンタメ!





『エル・ジャポン』6月号





[発売日]2023年4月27日(木)

[価格]880円(税込)

[販売書店]全国の書店、各ネット書店、ELLE SHOP





『ELLE Japon(エル・ジャポン)』について





世界でもっとも愛されているファッション誌『ELLE(エル)』の日本版として1989年『エル・ジャポン』(毎月28日発売)は創刊されました。そのコンセプトは「Open your appetite -好奇心いっぱいに生きて」。1945年のフランスで初めての『エル』が発刊されたとき、『エル』の創始者であるエレーヌ・ラザレフが読者に向けて語りかけた言葉です。ファッションをキラーコンテンツに、ビューティ、カルチャー、ライフスタイルなど、今に生きる女性たちを元気にするメッセージと明日へのイメージを高感度に発信します。そして1996年、初の女性誌ウェブマガジンとして誕生したのが『エル デジタル』。昨年25周年を迎えた『エル デジタル』は、時代のニーズに合わせて進化を続け、デジタルファッションメディアのパイオニア的存在として、圧倒的なボリュームのオリジナル記事を毎日更新しています。

また、『エル・ジャポン』の雑誌には、「FSC(R)」※1の紙を使用しています。

さらには、環境負荷低減を目的に生産され、再生産可能な植物由来の油及びそれらを主体とした廃食用油等をリサイクルした再生油を原料とした植物油インキを使用しています。また、今号よりグリーン電力※2による印刷・製本でお届けします。

※1 適切に管理された森林と、責任をもって調達された林産物に対する国際的な認証制度(ライセンス番号: FSC(R)-C 103651)

※2「グリーン電力証書システム」とは、自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を「グリーン電力証書」という形で取引する仕組みです。「グリーン電力証書」を購入することで、証書に記載された電力量(kWh)相当分の自然エネルギー由来の電力を使用しているとみなされ、国内の自然エネルギー普及や温暖化の抑制、省エネルギー(化石燃料の消費削減)等に貢献することができます。





ハースト婦人画報社/ハースト・デジタル・ジャパンについて





株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100%子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE(エル)』、『25ans(ヴァンサンカン)』、『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』、『Esquire(エスクァイア)』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP(エル・ショップ)』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made (ハーストメイド)』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions(ハースト データ ソリューションズ)』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。



