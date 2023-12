[株式会社コーセー]

ツウィさん(TWICE)、吉野北人さん(THE RAMPAGE)のセレクトしたカラーを含む10色マルチパレットが限定発売



株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林一俊)は、『Visee(ヴィセ)』ブランド誕生30周年を記念し、アイカラー・チーク・ハイライト・シェーディングに使えるマルチパレット「ヴィセ 30thグラマラス レイヤード パレット」限定2種のほか、「ヴィセ 30th ボリュームリップ メイカー」限定3色を2024年1月16日(火)に発売します。また、同時に「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ」限定2色も発売。それに合わせて、ブランドミューズであるツウィさん(TWICE)、吉野北人さん(THE RAMPAGE)が商品を紹介するスペシャルインタビュームービーを配信します。







『ヴィセ』ブランド概要





1994年1月に誕生し、上質感・本物感あふれるグラマラスな世界観を提供してきたメイクアップブランドである『ヴィセ』は、2024年1月にブランド誕生から30周年を迎えます。30周年を機に新たなブランドコピー「あなただけの色気に出会う」、ブランドコンセプト「Diverse Glamour」を発信し、一人ひとりの魅力を引き出したジェンダーレス、ボーダーレスな色気を感じる美しさを提供します。



スペシャルインタビュームービー





2024年1月16日(火)に限定発売する「ヴィセ 30thグラマラス レイヤード パレット」は、アイカラー・チーク・ハイライト・シェーディングに使える10色セットのマルチパレットで、2022年10月からブランドミューズに就任しているツウィさん(TWICE)と、吉野北人さん(THE RAMPAGE)がそれぞれセレクトしたカラーが1色ずつ入っています。スペシャルインタビュームービーでは、30周年の限定品を使って一人ひとりの魅力を活かしたメイクを楽しんでほしいという想いで、セレクトしたカラーやおすすめの使用シーンについて紹介しています。



・タイトル:スペシャルインタビュームービー

・出演:ツウィ(TWICE)、吉野北人(THE RAMPAGE)

・配信開始:2023年12月15日(金)

ツウィさんインタビュー動画:https://youtu.be/6aXYyI_Nc7M

吉野北人さんインタビュー動画:https://youtu.be/8gdMJUjfsms

※インタビュー動画の紹介以外での素材の使用、および二次使用は禁止とさせていただきます。



インタビュー





<ツウィさん>

Qセレクトカラーを選んだ理由を教えてください。

A上品さの中にも、愛らしくてかわいい雰囲気を引き出せるカラーを選びました。



Qツウィさんこのパレットをどんな風に使っていますか。

Aナチュラルにしたい日は左側の色でメイクしたり、雰囲気を変えたい時には、右側の色も重ねたり、その日のファッションや気分に合わせて使い分けています。



Qこのパレットの好きなポイントは何ですか。

Aどれも使いやすい色味で、ツヤ感が可愛いところです。色々な質感があるので、色んなパターンのメイクが楽しめるところも好きです。



<吉野北人さん>

Qセレクトカラーを選んだ理由を教えてください。

A「ハンサムグラマー」をイメージして、甘すぎずクールで洗練された色を選んでみました。



Q今回のパレットの名前が「ハンサムグラマー」ですが、吉野さんにとっての「ハンサムグラマー」とはどんなイメージですか。

A見た目が整っているというよりも、内側から湧きでるかっこよさですかね。「意思があって、でも余裕もあるような大人の色気」をイメージしました。



Qこのパレットを使うと、どんな顔になれると思いますか?

Aカラーによって質感が違うので、組み合わせることで自分らしい色気が表現できると思います。



ストーリーボード









新商品ラインアップ







本商品は、アイカラー・チーク・ハイライト・シェーディングに使える10色セットのマルチパレットで、5つの多彩な質感を重ねることで美しいツヤめきと立体感を演出します。ツウィさん(TWICE)がセレクトしたカラーが含まれる、温かな雰囲気でナチュラルに色気を宿す「フェミニングラマー」と、吉野北人さん(THE RAMPAGE)がセレクトしたカラーが含まれる、意思の強さを秘めたクールな色気も宿す「ハンサムグラマー」の2種展開です。また、パールがきらめきボリュームをあたえ立体感のある唇を叶える「ヴィセ 30th ボリュームリップ メイカー」と、粘膜のよう色とツヤが密着してむっちりとした色気を演出する「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ」の限定色も同日発売します。



<商品概要>

「ヴィセ 30th グラマラス レイヤード パレット」 限定品

ヴィセ30 周年を記念する、10 色セットのマルチパレットです。5 つの質感を重ねることで美しいツヤめきと立体感を演出し、内なる色気を引き出します。

価格: 各3,080 円(税抜 2,800 円)※参考小売価格

カラー展開:



左側のパレット(A~Dのカラー)をベースに、右側のパレット(E~Hのカラー)を目もとにプラスすることで、より印象的で深みのある色気顔メイクを提案します。





「ヴィセ 30th ボリュームリップ メイカー」 限定品

パールがリッチにきらめき、ちゅるんと色気のある超ぽってり唇へ。

ボリュームをあたえ、立体感のある唇を叶える30 周年記念パールグロスです。

価格: 各1,540 円(税抜 1,400 円)※参考小売価格

カラー展開:



「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ」 限定色

粘膜のような色・質感を再現した粘膜カラーが、唇の血色を自然に高めてむっちりとした色気のある印象的な唇へ導くスティックルージュから、ベージュトーンの限定色が登場。

肌にとけこむようになじみ、ピュアな色気を演出します。

価格: 各1,540 円(税抜 1,400 円)※参考小売価格

カラー展開:



今回の限定色に「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ」の既存色を重ねてもニュアンス違いを楽しめるほか、「ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ」の上に「ヴィセ 30th ボリュームリップ メイカー」を重ねて使用することで、ツヤ高い膜厚ベースを作り、ぷるんとしたリップを実現することもできます。



スペシャルサイト:https://www.kose.co.jp/visee/30th_palette_lip/layered_glamour_special/

ブランドサイト:https://www.kose.co.jp/visee/



SNSプレゼントキャンペーン





『ヴィセ』ブランド誕生30周年を記念して、『ヴィセ』公式Xでは「30thグラマラス レイヤード パレット」「30th ボリュームリップ メイカー」「ネンマクフェイク ルージュ 限定色」をプレゼントするキャンペーンを実施します。



・キャンペーン期間 :2024年1月4日(木)~2024年1月12日(金)

・応募条件 :フォロー&リポスト

・当選人数 :15名ずつ

・賞品 : ツウィさんセレクトカラー「01 フェミニングラマー」 or

北人さんセレクトカラー「02 ハンサムグラマー」、

「30th ボリュームリップ メイカー」

「ネンマクフェイク ルージュ 限定色」の3商品をセット。※色はランダムです。



詳しくは、『ヴィセ』公式SNSをご覧ください。



<公式Xアカウント>

https://twitter.com/visee_official/

出演者プロフィール







ツウィさん(TWICE)

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループ TWICEのメンバー。

2017年6月28日にTWICE JAPAN DEBUT BEST ALBUM『#TWICE』で日本デビュー。

リリースする作品では数々の記録を塗り替え、2019年には初のドームツアーの実施。2022年、日本デビュー5周年を迎え、約2年ぶりの来日公演となったTWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPANを東京ドームにて3日間開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。さらに、現在開催中のTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'では、2023年5月に自身初となる日本でのスタジアムライブTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPANを開催。東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催し、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演開催の記録を樹立した。

また、米ロサンゼルス・SoFiスタジアムでは、女性グループ史上初めての公演および完売を達成。

5月31日にはTWICE JAPAN 10th SINGLE『Hare Hare』をリリース。

そして、今年の12月に名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ(12月16日、12月17日)、福岡・福岡PayPayドーム(12月27日、12月28日)にてTWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPANの追加公演を開催する。





吉野北人さん(THE RAMPAGE)

総勢16名からなる THE RAMPAGE のヴォーカルの1人。

2014年に開催した「VOCAL BATTLE AUDITON 4」にて候補メンバーとして選 出。同年9月に開催した新木場 STUDIO COAST での武者修行ファイナルで、 正式メンバーとなる。

2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。2018年か らは、演技にも挑戦。代表作として 2020年公開映画「私がモテてどうすんだ」がある。

映画「HiGH&LOW THE WORST」シリーズ、ドラマ「魔法のリノベ」「スタンドアップ スタート」にも、出演。2020年には ViVi にて「国宝級 NEXT イケメンランキング 2020」にランクイン。2022年3月6日には、自身初となる写真集「As i」が発売。 2023年10月から、全国アリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2023 “16” NEXT ROUND」を開催!



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-12:46)