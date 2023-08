[株式会社ビーズインターナショナル]

ストリートアパレルブランド XLARGE、X-girl、MILKFED.、SILAS などを運営する株式会 社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が、飲食事業と して展開するソーダ専門店『SODA BAR 恵比寿』にて、2週に渡り一日店長イベントを開催いたします。



8月20日(日)は D.LEAGUE(D リーグ)『dip BATTLES』で現役 D リーガーとして活躍されている”LIL'BEAN”こと青木聖波さんを、8月27日(日)はアーティストとして YouTube などへのオリジナル曲の投稿など、幅広く活躍されている”あなたのチアリーダ ー”こと菅野雅浩さんをお招き致します。





イベント当日の8/20(日)と8/27(日)は、SODA BAR恵比寿にて

対象のメニューを購入いただいた方は「撮影&トーク会」の参加券をご購入いただけます。



■8/20(日) イベント概要

名称:「まさなみ初めての店長¥(^皿^)」

日時:2023 年 8 月 20 日(日) 17:00~20:00 予定(列が途切れ次第終了)

場所:SODA BAR 恵比寿店

住所:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-8-1 サン栄ビル 1F



■青木聖波さんプロフィール

生年月日:2001 年 8 月 4 日

身長/体重:171cm /55kg

出身/国籍:東京都/日本 ダンス歴 14 年

D.LEAGUE 参戦チーム dip BATTLES 所属

実績

・EXILE SHOKICHI×CrazyBoy “Pull Up” MV 出演

・ヤバイ T シャツ屋さん MV 出演

・sumika MV 出演

・ユニクロ UT me! cm 出演





■8/27(日) イベント概要

名称:「SODA!まさひろおにいさんに会おう~あなたの 1 日店長~」

日時:2023 年 8 月 27 日(日) 17:00~20:00 予定(列が途切れ次第終了)

場所:SODA BAR 恵比寿店

住所:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-8-1 サン栄ビル 1F



■菅野雅浩さんプロフィール

生年月日:1999 年 10 月 1 日

身長/体重:180cm・65kg

血液型:B 型

出身/国籍:北海道・日本

2019 年 PRODUCE 101 JAPAN 出演

2023 年 ランウェイ&ライブイベント The STARLIGHT COLLECTION 出演

趣味:歌、ダンス、作詞作曲、映画鑑賞、献血特技:英語、韓国語、絶対音感、年上と仲良くなる こと





<撮影+トーク会について>

※8月20・27日共通

1.SODA BAR 店頭レジにて対象商品をご購入

2.店頭スタッフから「撮影+トーク会」参加券をご購入

3.SODA BAR 店頭で撮影&トーク

4.商品お渡し



【対象商品】

<8 月 20 日イベント商品>

・レモン 1 個のビタミン C はレモン 4 個分スカッシュ!

(レモンフレーバードリンク+チェキセット) 2,000 円



<8 月 20 日特典会参加券>

・特典券 1 枚 ¥1,000

60 秒トーク+写メ 1 枚



・特典券 3 枚 ¥3,000

180 秒トーク+写メ 3 枚+サイン入りオフショットチェキ(サイン中動画撮影可能)



・限定 20 枚!シークレットオフショットチェキ ¥1,000



※青木聖波と SODABAR アカウントをタグ付けして SNS(Instagram または X)に

動画 もしくは写真をアップした方は 2 週目のトークから+20 秒追加されます。



<8 月 27 日イベント商品>

・ベリー!ベリー!チアリーダー

(ミックスベリーフレーバードリンク+チェキセット) 2,000 円



<8 月 27 日特典会参加券>

・特典券 1 枚 ¥1,000

60 秒トーク+写メ 1 枚



・特典券 2 枚 ¥2,000

120 秒トーク+写メ 2 枚+ハイタッチ



・特典券 3 枚 ¥3,000

180 秒トーク+写メ 3 枚+好きな歌 1 曲(動画撮影可能)+ハイタッチ



・限定 20 枚!サイン入りオフショットチェキ ¥1,000



※【対象商品を 1 点ご購入につき特典券は最大3枚まで】ご購入いただけます。

※ループする際の最小枚数は 3 枚となります。

※ドリンクは演者に差し入れいただけます。

※プレゼントはスタッフがお預かり致します。特典会時にお申し付けください。

※撮影はスマホのほかお客様がご持参する機材で撮影が可能です。(デジカメ、チェキなど)

※撮影は店頭・パーテーションなしのお客様自撮りで行っていただきます。

※一般歩道に面しての撮影になりますので、他撮りは禁止となります。

※セットの在庫がなくなり次第同等額の代替販売になる可能性がございます。



※感染症予防の為、握手前にアルコール消毒を行います。

※軒先に照明がございますが、日陰の為暗所となります。

日が落ちてきましたらスマホクリップライトなどをご持参の上ご参加ください。

※猛暑が予想されます。暑さ対策を万全にしてご参加ください。

※三脚ライト・歩道を専有するライト等は禁止です。







■SODA BAR

ビーズインターナショナル初の飲食業態として2016年にみなとみらいのマリンアンドウォークに開設。

その後、恵比寿と那覇に店舗を展開しました。

1900年から1930年に全盛期を誇った炭酸飲料を提供する業態『ソーダファウンテン』は、

エアコンの無い時代のアメリカで清涼感のあるドリンクを提供するコミュニケーションスポットとして

とてもにぎわったそうです。SODA BARは当時の『ソーダファウンテン』のように人々が気軽に集い、

ハイセンスな情報交換が行われるカルチャー発信地にしようとスタートしました。ナチュラルな素材を使用し時間と手間を掛け、手作りにこだわったシロップは素材の美味しさが詰まったSODA BARオリジナルとなっています。





SODA BAR 恵比寿

住所:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-1 サン栄ビル 1F

営業時間:11:00-20:00

電話番号:03-6416-5563

定休日:なし

WEB:https://sodabar.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/sodabar_jp/

Facebook:https://www.facebook.com/sodabar.jp

Twitter:https://twitter.com/sodabar_jp

TikTok: https://www.tiktok.com/@sodabar88

LINE:https://lin.ee/wTFvR5E5



【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2022年10月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-18:46)