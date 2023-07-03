［株式会社アガルート］

【無料】アガルートアカデミーによる解答速報イベント！



株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、本日 「解答速報」「総評動画」の公開を無料で実施いたします。







▼総評動画のご視聴はこちら

https://tinyurl.com/2hmur97m



▼解答速報はこちら

https://tinyurl.com/ye9kuuhd



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アガルートアカデミーは、令和5年（2023年）司法書士試験の「解答速報」「試験総評動画」を会員登録不要で本日無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

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■本日のスケジュール

【 公開中 】午前の部・多肢択一式 ＜解答番号＞ 順次公開

【 公開中 】午前の部・多肢択一式 ＜総評・基準点予想＞ 動画配信

【19:00～】午後の部・多肢択一式 ＜解答番号＞ 順次公開

【20:00～】午後の部・多肢択一式 ＜総評・基準点予想＞ 動画配信



■無料プレゼント

記述式問題の徹底解説動画：7月3日（月）公開予定

※浅野勇貴講師＆海老澤毅講師が記述式問題を徹底解説いたします。

無料でお申込みいただけますので、是非ご利用ください。



▼お申込みはこちら

https://tinyurl.com/yeywhess



アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：25,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/03-08:46）