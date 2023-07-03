令和5年 司法書士試験【総評動画／午前の部】を配信開始しまし…
［株式会社アガルート］
【無料】アガルートアカデミーによる解答速報イベント！
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、本日 「解答速報」「総評動画」の公開を無料で実施いたします。
▼総評動画のご視聴はこちら
https://tinyurl.com/2hmur97m
▼解答速報はこちら
https://tinyurl.com/ye9kuuhd
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アガルートアカデミーは、令和5年（2023年）司法書士試験の「解答速報」「試験総評動画」を会員登録不要で本日無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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■本日のスケジュール
【 公開中 】午前の部・多肢択一式 ＜解答番号＞ 順次公開
【 公開中 】午前の部・多肢択一式 ＜総評・基準点予想＞ 動画配信
【19:00～】午後の部・多肢択一式 ＜解答番号＞ 順次公開
【20:00～】午後の部・多肢択一式 ＜総評・基準点予想＞ 動画配信
■無料プレゼント
記述式問題の徹底解説動画：7月3日（月）公開予定
※浅野勇貴講師＆海老澤毅講師が記述式問題を徹底解説いたします。
無料でお申込みいただけますので、是非ご利用ください。
▼お申込みはこちら
https://tinyurl.com/yeywhess
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：25,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/03-08:46）
データ提供
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