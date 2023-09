[ギャップジャパン株式会社]

アルファ世代を代表してGap FALL23グローバルキャンペーンにも出演







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、FALL 2023グローバルキャンペーンに出演するアルファ世代のファッショニスタCoco Pink Princessが、自身で撮影のディレクションやスタイリングを担当するヴィジュアルを、2023年9月21日(木)よりGap公式オンラインストア (https://www.gap.co.jp/ )、公式ソーシャルアカウントで公開しています。



12歳のファッショニスタCoco Pink Princessは、スタイリスト、モデル、フォトグラファーとして活躍し、個性的で大胆なファッションを通じて国内外から人気を誇ります。



Gapのアパレルに、自らセレクトしたバッグやシューズなどの小物でCocoらしいエッセンスを加え、90年代のグランジスタイルをテーマにしたルックや、オリジナリティのあるGapスタイルを提案しています。GapのFALLコレクションからウィメンズ、メンズ、キッズアイテムをミックスさせ、柔軟な発想と感性豊かなセンスでファッションを自在に操るCoco Pink Princessによるスタイリングは必見です。



Gapのアメリカンカジュアルスタイルを、Coco Pink Princessによる感性豊かなファッションセンスで提案する本ヴィジュアルをお楽しみください。



Gap公式オンラインストア「GAP×COCO PINK PRINCESS特設ページ」

https://www.gap.co.jp/gap/featured/sns-featured-1187690



Coco Pink Princess

ジェネレーションαを代表する、東京を拠点に活動するファッショニスタ、モデル、スタイリスト、フォトグラファー。https://www.instagram.com/coco_pinkprincess/



LOOK1



“全体感はブルーでまとめ、レイヤリングしたストライプシャツの斜めに入っている曲線と、サングラスの曲線的なラインをマッチングさせました。”

By Coco Pink Princess



GAPロゴセーター(メンズ)¥8,990

ストライプシャツドレス(ウィメンズ)¥9,990 ※オンラインストア限定

バギーカーゴデニム(PROJECT GAP)¥8,990※オンラインストア限定



LOOK2



“スウェットというデイリーで着るものに印象的な小物を合わせ、非日常感を表現しました。”

By Coco Pink Princess



ジップアップスウェット(メンズ)¥9,990

スウェットパンツ(メンズ)¥6,990

バケットハット(キッズ)¥2,490



LOOK3





“90年代に流行っていた人気キャラクターのスウェットアイテムを取り入れ、当時のグランジファッションを今風にしています。”

By Coco Pink Princess



ディズニーフーディードレス(キッズ) ¥5,990

フランネルシャツ(メンズ)¥6,990





