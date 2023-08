[株式会社TSIホールディングス]



株式会社TSIホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:下地 毅)が展開するブランド「LE PHIL(ル フィル)」が、公式YouTubeチャンネルを開設いたしました。



年齢や体系にとらわれずファッションをポジティブに楽しむ方に寄り添い、お客様とのコミュニケーションを大切にしたいという想いから様々なコンテンツを配信していきます。









4つのコンテンツを配信





女性の服にまつわるストレスを解消したい、との思いをミッションに掲げ、4つのコンテンツを軸に、様々なお客様に向けてショッピングサポートをしていきたいと考えています。



【1】FIND YOUR STYLE

特に問い合わせの多い定番商品をアイテム別に、着こなしやサイズ感など、お客様からのお悩みに回答していく解決動画を配信。身長別や体形別など様々なスタッフで着用していきます。



【2】NEW ARRIVAL

毎週入荷する新作アイテムを紹介しながらショッピングサポートを行います。



【3】5DAYS with LE PHIL

LE PHILは年齢を重ねてもファッションを楽しみたいという大人の女性を応援しています。30、40、50代と体形が変わり、ライフステージが変わり、似合う服が変わり、何をどのように着たら素敵に見えるだろうかなどいつも女性が抱えている悩みに対してソリューションを提案致します。

ファッションのプロとして多くのナレッジを持ったスタッフやLE PHILと親和性の高い大人なインフルエンサーなどによる、私物をミックスして作るリアルコーデを5ルック紹介します。



【4】HOW TO BE LE PHIL

「LE PHILができるまで」といった、モノ作りや店舗作り、イベントの裏側などを見せるドキュメンタリーをお届けします。



配信日程





公式 YouTube channel:「LE PHIL」

配信日時:8月4日(金)スタート ※毎週火曜・金曜アップ予定

配信URL:https://www.youtube.com/@LEPHIL_youtube





【ル フィル】 2019年よりスタート。クリーンに削ぎ落されていること、快適であること、クチュール的で美しいことを大切に、しなやかに女性らしくありたいと願う大人の女性に向けたブランド。「NEWoMan新宿店」「NEWoMan横浜店」「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の3店舗ほか、公式オンラインストアにて展開中。



‐問い合わせ先‐

LE PHIL (ル フィル)

Tel:03-5785-6426

Mail:contact@lephil.jp



