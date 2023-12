[株式会社 ノーウェア]





「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎、以下BAPE(R)︎)」は、スノーボード界のリーディングブランド「Burton(バートン)」とのコラボレーションアイテムを発表します。









「BAPE(R)︎」のストリートウェアの美学と「Burton」のスノースポーツギアの機能性を融合し、「GORE-TEX(R) PILLOWLINE JACKET」「GORE-TEX(R) COVER ALL」とシャークフーディーの3型をラインアップしました。「GORE-TEX(R) PILLOWLINE JACKET」と「GORE-TEX(R) COVER ALL」は、GORE-TEX(R)ファブリックによる優れた撥水性と防水性を備えます。











A BATHING APE(R) X BURTONGORE-TEX PILLOWLINE JACKETCOLOR: WHITE , BLACK¥99,000- (税込)

A BATHING APE(R) X BURTONGORE-TEX COVERALLCOLOR: BLACK, WHITE¥99,000- (税込)



動きやすいシルエットに、ゲレンデでの使い勝手を考慮した洗練されたディテールを加え、APE HEADやSTA、BAPE CAMO(R)︎、「Burton」のマウンテンロゴなどを、ホログラムを使ってユニークに表現しました。









BAPE(R)︎のアイコンでもあるシャークフーディーは、グラフィックをフードにホログラムプリント。

他のグラフィックも、ジャケットとビブ同様に、ホログラムで表現します。











A BATHING APE(R) X BURTONSHARK PULLOVER HOODIECOLOR: BLACK¥33,000- (税込)

A BATHING APE(R) X BURTONSHARK PULLOVER HOODIECOLOR: WHITE¥33,000- (税込)



BAPE(R)︎のアイコンでもあるシャークフーディーは、グラフィックをフードにホログラムプリント。

他のグラフィックも、ジャケットとビブ同様に、ホログラムで表現します。

各アイテムは、ブラックとホワイトの2色で展開。ジャケットとビブは別売りで、組み合わせも可能です。

本コレクションは2023年12月23日に、BAPE.COM WEB STOREにて数量限定で発売します。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/blogs/news/burton



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/BAPEOFFICIAL

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-18:16)