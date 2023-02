[合同会社ユー・エス・ジェイ]

映画主題歌「Paradise」を担当するNiziUが明日のオープンに先駆け、XRライドを体験!ドラえもんと一緒に空を駆け巡る“超ド級”の大冒険に超興奮!



本日2月22日(水)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、最新作『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の公開(2023年3月3日(金)~)を記念した最新ライド・アトラクション『ドラえもん XR ライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』【開催期間2023 年2月23日(木)~9月3日(日)】のオープニング・セレモニーとプレスプレビューを開催し、一般公開に先駆けて、報道陣に初公開しました。





本日正午ごろに開催されたオープニング・セレモニーには、新アトラクションの映像をイメージした真っ青な大空のような特設ステージに、スペシャルゲストとして映画主題歌「Paradise」を担当する大人気のガールズグループ「NiziU」が登場、会場から大きな拍手が湧き上がりました。





NiziUは映画主題歌「Paradise」について、「小さい頃から本当に大好きで、毎週ドラえもんの放送を楽しみに見ていたので、こうして主題歌を担当できて本当に幸せですし、びっくりしました!」(アヤカさん)、「自分たちの歌が大きなスクリーンで流れたときは、映画のストーリーとリンクした歌詞に、マスクがビショビショになるくらい号泣したんですよ!」(マコさん)、「私を含め、たくさんの世代の方に愛されているドラえもんの映画の主題歌に選んでいただけて本当にうれしかったです。たくさんの方から『すごいね!』って声をかけていただいて、主題歌になるんだという実感が湧いてきました。」(マヤさん)と語りました。





また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業20周年の記念コラボレーションをはじめパークの思い出について、「以前、20周年を記念したショーでコラボレーションさせていただいた時に、ショーをみんなで踊ったりして、めちゃくちゃ興奮しました!パーク中に私たちの歌が流れる、とても特別な体験で、すごく思い出に残っています。」(マヤさん)、「私は6歳ぐらいの時に、自分の誕生日をユニバーサル・スタジオ・ジャパンで祝ったことがあるんです。来月『ユニ春』ライブ*が開催される日が、私の誕生日なんです!久しぶりに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで私の誕生日を過ごせるということで、すごく楽しみにしています。」(リマさん)、





「私自身、京都出身で、本当にたくさんユニバーサル・スタジオ・ジャパンには遊びに来ていたんです。みんなでライドに乗って超興奮したり、ショーも思わず体が動いちゃうくらい大好きです。“ハリドリ*”大好きです!」(ミイヒさん)「この春にはパークでのライブ*も予定していますが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、私たちにとっても、いつも楽しいサプライズがあって超元気になれる特別な場所です。私たちにできる最大のパワーでライブを盛り上げていきたいと思っています。」(マコさん)と語りました。

*ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド





続いて、NiziUのメンバー9人全員が声を合わせて「ドラえも~ん!」と呼びかけると、明日から始まるグリーティングで出会える映画と同じ飛行服姿のドラえもんが元気よく登場し、「NiziUのみんな、こんにちは!ぼく、ドラえもんです。」と話しかけると、NiziUのメンバーは、「会いたかったよー!」「かわいー!」とドラえもんと笑顔で再会しました。 そして、セレモニーに先駆けて体験した『ドラえもんXR ライド~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』やレストランについて、ドラえもんから「僕と一緒に大空を大冒険できるアトラクションはどうだった?」と質問されたNiziUは、「アトラクションに乗ると“パラダピア”の世界が360°広がっていて、本当にドラえもんと一緒に冒険している感じでした!最初から最後までハラハラドキドキの連続で、超興奮の大冒険でした!ドラえもんもすっごくかわいかったし、来た人には絶対乗って欲しいなと思います。まだ余韻に浸っています!」(アヤカさん)、「『どこでもドア』を使っているドラえもんが羨ましくって、私もいつか使ってみたいなと思っていたんです。今日は『スモールライト』と一緒に『どこでもドア』を使うことができて、すごく興奮しました。今まで見ていた世界に自分たちが没頭できたので、超感動しました」(マユカさん)、「終始ハラハラドキドキで、これこそ“超ド級”の大冒険だと本当に楽しかったです!」(マコさん)と超興奮の様子で答えるなど、NiziUとドラえもんのかわいいトークセッションに、会場は大いに盛り上がりました。





最後に、ドラえもんが、「行こう!大空のかなたへ!」そして、NiziUが「“超ド級”の大冒険!」と声を合わせると、会場には飛行機雲をイメージしたスモークと紙吹雪が舞い、明日からのハラハラドキドキの大冒険のスタートを祝いました。NiziUは、ファンやゲストに向けたメッセージとして、「いつ来ても刺激がたっぷりのユニバーサル・スタジオ・ジャパンですが、この春は、ドラえもんと“超ド級”の大冒険に楽しんで行ってきてほしいです!映画をイメージしたメニューも本当においしかったので、ぜひそちらも食べて、アトラクションにも乗っていただけたらいいなと思います」(リオさん)、「大好きなユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、私たちの大好きなドラえもんと一緒に、夢にまで見た冒険ができるなんて、まさに“超ド級”の体験です!ぜひ、皆さまにも心の底からワクワクできる超ド級な体験をしていただきたいです。」(マヤさん)、「私たちの主題歌『Paradise』も流れる『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)」とあわせて楽しんでください!『ドラえもん XR ライド~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』は、まるで“パラダピア”みたいになっているので、一歩入れば映画の世界が広がっています。本当に体験していただきたいです』(ニナさん)と語りました。そして、明日のオープンを楽しみにしているゲストに向けて、ドラえもんは、「みんな、僕と一緒に大空を駆けめぐる大冒険、楽しんでね!待ってるよ!」と語りました。







*「NiziU」は、学生に人気の超豪華アーティストが4日にわたり出演する「ユニ春!ライブ2023」の最終日、2023年3月26日(日)に出演予定です



■NiziU プロフィール

ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」より、1万人から選び抜かれた9人組ガールズグループ。

プレデビュー曲「Make you happy」は、ストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに3億回を突破し、全世界の音楽配信チャートにおいて110冠を達成。

2020年12月、Single『Step and a step』で念願のデビューを果たし、同作はオリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャートを総なめに。ストリーミング累計再生回数、Music VideoのYouTube再生回数ともに1億回を突破している。

2021年には、2nd Single『Take a picture/Poppin' Shakin'』、初のサマーソング「Super Summer」、さらに記念すべき待望の1st Album『U』とコンスタントに作品をリリースし、オリコンやBillboard JAPANなどのチャートを軒並み席巻。今なお全ての楽曲がヒットを記録中。

2022年には、7都市16公演を巡る初の単独ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」、東京ドーム・京セラドーム 大阪にて初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”」を開催し、合計33万人以上を動員。

12月14日には初のウィンター・バラードとなるニューシングル『Blue Moon』をリリース。

2023年3月8日には『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の主題歌『Paradise』をリリース。



■『ドラえもん XR ライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』を体験したゲストのコメント

「楽しかった!景色がキレイで、いろんな場所にどんどん飛んでいけて面白かった。リアリティがあって、実際に飛行船に乗っているみたいでした。」(10代女性2人組/兵庫県在住)



「すごくすごく楽しかった、もう一回乗りたい!ジャイアンたちにも会えたし、『どこでもドア』もうれしかった。」(8歳男の子/大分県在住)「思ったよりずっとスリリングでびっくりしました!景色もライドの動きも全部が連動していて、本当に飛んでいる感じがしてドキドキでした。」(40代お母さん/大分県在住)



「迫力がすごかった。湖に潜るところでビックリしたけど楽しかった。」(7歳女の子/大阪府在住)「思いのほかスピード感と迫力があって大興奮でした。娘は『どこでもドア』が欲しい!と前から言っていたので、体験させてあげることができて、私もうれしいです。」(30代お母さん/大阪府在住)



■映画最新作公開記念のライド・アトラクション『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』、いよいよ2月23 日(木)スタート!

映画最新作『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の公開を記念したライド・アトラクション『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』【開催期間:2023年2月23日(木)~9月3日(日)】は、VR 技術によって360度見渡す限り目の前に広がる壮大な『映画ドラえもん』の世界に没入でき、XRライドならではの疾走感と重力を全身で感じながら、ドラえもんと大空の大冒険ができる“VRコースター”です。映画最新作と同じく空に浮かぶ理想郷

“パラダピア”を舞台に、ゲストの皆さまは小型飛行船に乗り込み、美しい映像とライド体験が完璧にシンクロする圧倒的な臨場感の中で、ドラえもんやのび太と一緒に大空を縦横無尽に疾走します。さらに、「スモールライト」や「どこでもドア」など、誰もが一度は夢見た“ひみつ道具”を実際に体験。ドラえもんたちとピンチを切り抜けながら、ハラハラドキドキの超ド級の大冒険を繰り広げます。

また、アトラクションに加え、レストランやショップでも『映画ドラえもん』の世界にどっぷり浸ることができます。ドラえもんとの空の大冒険に心躍る興奮と感動をご家族やお友だちと思いっきりお楽しみください。



『ドラえもん XR ライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』概要

・ 期間:2023年2月23日(木)~9月3日(日)

・ アトラクション形式:コースター(XR ライド)

・ 場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド



<ライド・ストーリー>

ゲストは、ドラえもんとのび太と一緒に誰もがパーフェクトになれるという空に浮かぶ理想郷“パラダピア”

の周遊ツアーにでかける。パーフェクトネコ型ロボット“ソーニャ”の案内でパーフェクトなツアーが始まるが、賞金稼ぎの“マリンバ”が“パラダピア”にいる女の子を探しに来た、とツアーに乱入。ツアーに紛れて“パラダピア”の秘密を探る“マリンバ”の登場で、ゲストは美しく楽しくパーフェクトなツアーから一転、スピードチェイスに巻き込まれることに!

次々と迫りくる危機をドラえもんとのび太と一緒に乗り越え、スリリングな旅を一気に駆け抜ける!



<『ドラえもん XR ライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』登場キャスト>

ドラえもん: 水田 わさび

のび太:大原 めぐみ

しずか: かかず ゆみ

ジャイアン: 木村 昴

スネ夫: 関 智一

マリンバ:井上 麻里奈

ソーニャ: 永瀬 廉(King & Prince)



【『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』をイメージした、フード&グッズが登場】

『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』に登場する、空の理想郷“パラダピア”を冒険しているドラえもんとのび太たち、そして、映画オリジナルキャラクターのパーフェクトネコ型ロボット“ソーニャ”の大きなイラストが描かれ、パーク内でも注目を集める「スタジオ・スターズ・レストラン」では、映画に登場する空に浮かぶ三日月型の理想郷“パラダピア”を表現したハンバーグ&オムライスのプレートや、ふわふわ雲をイメージしたソースに浮かぶ小型飛行機を操縦するドラえもんがかわいらしい、チーズドリア&照り焼きチキンプレート、そのほか、ドラえもんの大好物“どら焼き”をモチーフにしたパンケーキなど、ワクワクするオリジナルメニューが盛りだくさん!





また、「スペース・ファンタジー・ステーション」では、『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)

』に登場する、キュートな飛行服姿のドラえもんや、飛行船に乗って大空を楽しそうに飛行しているのび太たち、そして、パーフェクトネコ型ロボットの“ソーニャ”のグッズを販売します。ドラえもんとのハラハラドキドキの大空の大冒険がギュッとつまった、パークでしか手に入らないオリジナルグッズです。





(2023年2月22日(水)~9月3日(日)の期間限定/2月23日より順次販売予定)



■『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』について





<映画ストーリー>

空に謎の三日月型の島を見つけたのび太は「あれこそ僕が探していたユートピアだ!」と言い張り、ドラえもんたちと一緒にひみつ道具の飛行船『タイムツェッペリン』で、その島を探しに出かけることに!色々な時代・場所を探してやっと見つけたその正体は、誰もがパーフェクトになれる夢のような楽園<パラダピア>だった!

そしてそこで出会ったのは、何もかも完璧なパーフェクトネコ型ロボット・ソーニャ。すっかり仲良くなったドラえもんたちとソーニャだったが、どうやらこの楽園には大きな秘密が隠されているようで…。

はたしてのび太たちは、その楽園の謎を解き明かすことができるのか!?

空に浮かぶ理想郷(ユートピア)での大冒険が始まる――!!



2023年3月3日(金) 大公開!

公式HP:https://doraeiga.com/2023/

権利表記:(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ ADK 2023



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。

詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界に おける一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を 破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



