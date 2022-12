[株式会社ストリームメディアコーポレーション]









メタバースグループaespa(エスパ)の日本オフィシャルファンクラブ『MY-J』(マイジェイ)が、12/1に開設された。ファンクラブ名『MY-J』(マイジェイ)は、aespaのアバター『ae』(アイ)が住む世界『KWANGYA』(クァンヤ)で、「my precious friends」(私の大切な友だち)という意味を持つ『MY』とJAPAN(日本)の頭文字『J』を合わせたネーミングとなっている。



また、2023年3月15日の大阪城ホールを皮切りに、初のライブツアーも決定した。東京・埼玉・名古屋・大阪の4ヵ所10公演を開催する。



aespaは、4人のメンバーそれぞれがアバターを持ち、メタバースでの活動もするグループとして、2020年11月に韓国でデビュー。その後、史上最速でYouTube再生数が1億回を突破し、アメリカのビルボード200で3位にチャートイン、国連での未来世代を代表してスピーチを行うなど、グローバルでも活躍し、注目を集めている。



【aespa LIVE TOUR 2023 in JAPAN(仮) 日程・会場】

2023年3月15日(水) [大阪] 大阪城ホール

2023年3月16日(木) [大阪] 大阪城ホール

2023年3月18日(土) [大阪] 大阪城ホール

2023年3月19日(日) [大阪] 大阪城ホール

2023年4月1日(土) [東京] 国立代々木競技場第一体育館

2023年4月2日(日) [東京] 国立代々木競技場第一体育館

2023年4月15日(土) [埼玉] さいたまスーパーアリーナ

2023年4月16日(日) [埼玉] さいたまスーパーアリーナ

2023年4月29日(土・祝) [愛知] 日本ガイシホール

2023年4月30日(日) [愛知] 日本ガイシホール



・オフィシャルサイト

「aespa JAPAN OFFICIAL WEBSITE」 https://aespa-official.jp



・オフィシャルTwitter

https://twitter.com/aespaJPofficial



※『 aespa LIVE TOUR 2023 in JAPAN(仮) 』は、 SM ENTERTAINMENT GROUP 株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、 代表取締役:金東佑) が企画するライブです。



