2023年7月14日(金)~ららぽーと富士見内各所にて実施





三井不動産商業マネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大林修)が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと富士見では、2023年7月14日(金)から、「ららぽーと富士見 ASO-BASE」として、様々なイベントやキャンペーンを多数開催いたします。大人から子どもまで世代を問わず楽しめるイベントやお得なキャンペーンをお届けいたします。是非ららぽーと富士見で楽しいひとときをお過ごしください。



「ららぽーと富士見 ASO-BASE」概要





■開催期間:2023年7月14日(金)~

■開催施設:ららぽーと富士見

■特設ページ:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fujimi/pdf/aso-base202307.pdf

※開催内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

「ASO-BASE(あそベース)」





■ららぽーと富士見「ASO-BASE」

ららぽーと富士見で開催される様々な夏のイベントやキャンペーンを「ASO-BASE」として、お客さまにお届けいたします。

大規模なイベントからお子さまに楽しんでいただけるイベントまで、たくさんの「楽しい」や「嬉しい」が詰まった日常を是非体験してください。



開催場所:ららぽーと富士見内各所

「夏休みは、遊んで、買って、運試し!ららぽーと・ラゾーナ with 人生ゲーム」





■TOYOTAヤリスなどが当たる!?夏の運試し!プレゼントキャンペーン

TOYOTAヤリスや、タカラトミーの人気ボードゲーム「人生ゲーム」など、豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンを開催。

三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントに「合言葉」となるメッセージを送れば誰でも参加できるキャンペーンとなっておりますので、夏の運試しにぜひ挑戦してください。



開催期間:2023年7月14日(金)~8月27日(日)

参加条件:三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントを友だち登録、 およびお気に入り施設登録をされた方

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。







(C) 1968,2023 Hasbro. All Rights Reserved. (C) TOMY

■ららぽーと・ラゾーナで楽しむ!“リアル”人生ゲームイベント キミは何を目指す!?

「人生ゲーム」ラリー

4つの職業の中から自分が選んだ職業に関するクイズラリーにチャレンジ。ゴールしたらクイズに答えて獲得したラリードルの額に応じてフレームが変わる、選んだ職業の「ARフォトフレームカード」をプレゼント!

また、参加者全員に期間中にしか手に入らない「ららぽーと・ラゾーナオリジナル人生ゲーム」をプレゼントいたします。



開催期間:2023年7月24日(月)~7月31日(月)

開催時間:10:00~18:00 ※最終受付17:30まで

開催場所:1F LIVING HOUSE前 他

※参加費無料

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



(C) 2023 Hasbro. All Rights Reserved.

■あなたは貯めて応募派?今すぐチャレンジ派?LINEで「人生ゲーム」プレゼントキャンペーン

対象店舗にて3,000円(税込・合算不可)以上お買い上げいただくと、「Lドル紙幣(抽選補助券)」を1枚進呈。その場で当たり・はずれがわかる抽選にチャレンジ、もしくはLINE上でドルを貯めて、貯めたLドル紙幣の金額に応じた豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに応募いただけます。



応募期間:2023年7月14日(金)~8月6日(日)

参加条件:期間中、対象店舗で3,000円(税込・合算不可)以上のお買い上げでもらえるLドル紙幣をお持ちで、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントに友だち登録された方。

※新規で友だち登録された方、既に友だち登録済の方ともに対象です。

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■うれしい特典が満載!ショッピングも一緒に楽しもう!期間限定の店舗特典

期間中、対象店舗限定のおトクな特典をご用意。

人生ゲームのイベントを楽しみながら、各店舗でおトクにお買物ができるチャンスとなっております。



実施期間:2023年7月24日(月)~8月20日(日)まで

※施設・店舗により、実施期間や特典の利用条件が異なります。

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



(C) 2023 Hasbro. All Rights Reserved.

「韓国フェス」





2023年8月18日(金)~9月3日(日)の期間、昨年に引き続き、

韓国フェスを開催!

韓国にちなんだ様々なイベントやキャンペーンをお届けいたします。

今夏もららぽーと富士見で韓国気分を味わおう!



■食物販催事

韓国マカロンやお菓子、王道のキムチ、その他代表的で人気の韓国食品を集めました。

日本の食事とはまた違った、韓国特有の味を堪能してみてはいかがでしょうか?



開催期間:2023年8月18日(金) ~9月3日 (日)

開催場所:1F 無印良品前、1F いるマルシェ前など

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■キッチンカー催事

韓国気分が味わえるキッチンカーが大集合します。

フルーツキャンディ、チーズボール、クロッフルなどSNS映えメニューや人気定番メニューでぜひ韓国気分を味わってください♪



開催期間:2023年8月19日(土) ~8月20日 (日)

8月26日(土) ~8月27日 (日)

9月2日(土) ~9月3日 (日)

開催場所:屋外広場

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■韓国で大人気!セルフ写真館

韓国で大人気のセルフ写真館がららぽーと富士見に登場!

イベント当日に館内で2,000円(税込・合算可)以上お買い上げいただいたレシートをご提示でどなたでもご参加いただけます。

撮影いただいた写真データをその場でお渡しいたします!



開催期間:2023年8月19日(土) ~8月20日 (日)

開催時間:13:00~19:00

開催場所:1F 屋内広場

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■みんなでチャミスル!プレゼントキャンペーン

ヤオコーららぽーと富士見店でチャミスルやTERRAビール含む眞露商品を1会計1,500円(税込・合算不可)以上お買上げのお客様(先着800名)に『チャミスルショットグラス 』もしくは『チャミスルネームタグ』をプレゼント!



開催期間:2023年8月21日(月) ~9月3日 (日)

開催時間:店舗営業時間に準ずる

開催場所:1F ヤオコー

※景品は無くなり次第終了。

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■お買物して韓国メニューを楽しもう!

期間中、対象店舗で2,000円(税込・合算不可)以上の当日のお買上げレシートをお食事ご注文時にご提示いただくと「VEGEGO オヌレシクタン&cafe」で韓国ドリンクをプレゼント!



開催期間:2023年8月21日(月) ~9月3日 (日)

※数に限りがございます。

※対象店舗などの詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



「その他イベント」





■「トリリオンゲーム」キャラバン in ららぽーと富士見

7月期のTBS系列全国ネット・金曜ドラマ「トリリオンゲーム」(毎週金曜よる10時~)の衣装や小道具、台本などの特別展示や、特設フォトスポットが登場します。



開催期間:2023年7月28日(金)~7月30日(日)

開催時間:10:00~17:00(予定)

開催場所:・3F フォレストテラス

特設フォトスポット(ジャグジー、特製パネル)

ドラマ展(衣装、小道具、台本展示など)

・3F ユザワヤ前

公式グッズ販売会

※各イベントは整理券を配布させていただきます。

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■おいしく!楽しく!食べるを学ぼう 親子で食育

カルビー講師による「おやつの楽しい食べ方」をテーマとした食育授業と、お菓子袋を止めるデコクリップワークショップを実施いたします。

ご参加いただいた方におみやげとしてカルビーのお菓子をプレゼント!



開催期間:2023年8月5日(土)~8月6日(日)

開催時間:1.11:00~ 2.12:30~ 3.14:00~ 4.15:30~

開催場所:2F キッズテラス

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■キッズパーク

お子さまに大人気のふわふわめいろがフジミガーデンに登場!!

8月の期間中は屋外広場にパドルボートも登場します!



開催期間:2023年7月15日(土)~7月17日(月・祝)、8月5日(土)~8月6日(日)、

8月12日(土)~8月15日(火)

開催時間:10:00~17:00

開催場所:屋外広場、フジミガーデン

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■はらぺこあおむしがやってくる~撮影会・読み聞かせ~

はらぺこあおむしと撮影会で楽しもう!

撮影会の前には、絵本の読み聞かせも開催!



開催期間:2023年8月14日(月)

開催時間:1.11:00~ 2.13:00~ 3.15:00~

開催場所:1F 屋内広場

参 加 費 :無料

※撮影会には整理券が必要となります。

※諸般の事情により、時間・内容が変更となる場合があります。

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。



■フランス玩具 カプラで遊ぼう KAPLAでナイアガラをつくろう!

KAPLAビルダーによるワークショップを開催。

KAPLAブロック考案者トム・ブリューゲン作品“ナイアガラ”をみんなでつくり、最後に滝のように崩れるのを楽しみます。途中で崩れることもあり、参加者、観覧者、ときにはビルダーもドキドキしながら楽しめるイベントです。



開催期間: 2023年8月15日(火)

開催時間:1.11:00~ 2.13:00~ 3.15:00~

開催場所:1F 屋内広場

参加条件:5歳以上

※10歳未満のお子さまだけでの参加はできません。

保護者の同伴が必須となります。

※おとな1名さまに対して子ども2名さままで。

※10歳以上は子どものみで参加可能。

※詳細は施設ウェブサイトよりご確認ください。





他にもイベントが盛りだくさん!!

詳しくは施設ウェブサイトよりご確認ください

ご参考:オープン情報





ららぽーと富士見では、8月に待望の新店がオープンいたします!



「ゴンチャ」 1F ティーカフェ

2023年8月1日(火)OPEN

台湾初のグローバルティーブランドです。

人気のミルクティーをはじめとした上質なティーメニューを、気分に合わせたカスタマイズでカジュアルにお楽しみいただけます。





「CITEN ユナイテッドアローズ」 1F レディス・メンズ・ファッション雑貨

2023年8月10日(木)OPEN

「FUTURE ESSENTIALS」をブランドコンセプトに、“これからの良い服”について真摯に向き合い、長く・快適で・様々なライフスタイルにフィットするアイテムを提案しています。

オープン記念特典

■6,600円(税込)以上お買上げで「CITENのバンダナ」プレゼント ※数量限定

■2023年8月10日(木)~15日(火) 三井ショッピングパークポイントアップキャンペーン

■3,300円(税込)以上お買上げで次回以降のお買物でご利用いただける1,000円OFFチケットプレゼント※数量限定









「三井ショッピングパーク ららぽーと富士見」について





名称:三井ショッピングパーク ららぽーと富士見

URL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fujimi/

所在地:埼玉県富士見市山室1-1313

TEL:049-257-5100(代表) 受付時間:10:00~18:00

開発・所有:三井不動産株式会社

運営:三井不動産商業マネジメント株式会社

店舗数:約290店舗

駐車場:約5,100台(無料)

アクセス:

東武東上線「鶴瀬」駅 東口からバスで約6分 徒歩約20分

東武東上線「鶴瀬」駅・「ふじみ野」駅・「志木」駅・JR「大宮」駅・「南与野」駅から路線バス

営業時間:

物販・サービス 【平 日】10:00~20:00 【土日祝】10:00~21:00

フードコート 【平 日】10:00~20:00 ※ L.O. 19:30

【土日祝】10:00~21:00 ※ L.O. 20:30

レストラン 【平 日】10:00~21:00 ※ L.O.は、各店舗までお問合せください。

【土日祝】10:00~22:00 ※ L.O.は、各店舗までお問合せください。

主要店舗:

アカチャンホンポ、@cosme STORE、 ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART/ Charlotte、Gap/GapKids、ザ・ダイソー、ZARA、THE NORTH FACE+、ジーユー、スーパースポーツゼビオ/ヴィクトリアゴルフ、ハンズ、 TOHOシネマズ、ニトリEXPRESS、ノジマ、ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ、無印良品、ヤオコー、ユニクロ など



※一部、営業時間の異なる店舗がございます

※営業時間が変更になる場合がありますので、最新情報は施設ウェブサイトにてご確認ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-18:46)