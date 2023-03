[Foot Locker atmos Japan合同会社]

AIR MAX 1 “MAXXED OUT” POP-UP@atmos 千駄ヶ谷にてスペシャルコンテンツもご用意





この度、原宿から世界に発信するスニーカーショップ「atmos」より、AIR MAX 1のファーストカラーとして知られるホワイト/グレー/ユニバーシティレッドのカラーリングはそのままに、現行モデルよりも一回り大きいビジブルエアを搭載した「NIKE AIR MAX 1 ’86 OG “BIG BUBBLE“」を発売致します。



空気を可視化したビジブルエアを搭載するAIR MAXシリーズの初代モデルAIR MAX 1が発売された1987年3月26日以降、人々は空気を見て履くようになった。しかし、その前年、AIR MAX 1の“真の姿”とも呼べるプロトタイプがごく少量生産され流通していました。37年の時を越え、AIR MAX 1 ‘86 OGおよびW AIR MAX 1 ‘86 OGがついに発売。











AIR MAX 1の象徴であるビジブルエアは、空気の可視化というデザイン的アプローチとあわせて、着地時に内部の空気をサイドに逃がす機能的要素も狙い開発に着手。そして1986年、NIKEはティンカー・ハットフィールドが描き起こしたオリジナルのデザイン案を忠実に再現する形でAIR MAX 1を完成させました。しかし、当時の技術力ではティンカー・ハットフィールドが求めるサイズのビジブルエアは耐久性をキープすることが難しく、不本意ながら当初の予定よりも小さくする形で一般発売に踏み切ることに。あれから37年。NIKEが長年培ってきた技術革新が、夢半ばで諦めた“真の姿”の再現を可能にしました。







本商品は現在atmos-tokyo.comにて抽選受付中。3月26日(日)よりatmos 各店(一部店舗除く)、atmos オンラインにて発売致します。



そして今回、“東京スニーカー氏”こと小澤匡行が監修したオリジナルの絵本『BIRTH OF THE AIR MAX』を店頭でAIR MAXをご購入の方に限定配布。AIR MAX 1の誕生背景を、イラストレーターのエイドリアン・ホーガンが描いたレトロなイラストと一緒に楽しみながら振り返ることができるスペシャルノベルティとなっております。



さらに、今回の発売を記念して、atmos 千駄ヶ谷にて開催中の「AIR MAX 1 ”MAXXED OUT” POP-UP」にて、3月25日(土)よりアパレルのカスタムワークショップを開催致します。絵本『BIRTH OF THE AIR MAX』に登場するエイドリアン・ホーガンのイラストと共に、福岡・今泉のストリート系セレクトショップ「APPLE BUTTER STORE」が手掛けた“BIG BUBBLE”仕様のオリジナルグラフィックをワッペンでご用意。是非この機会にお越しください。









【NIKE AIR MAX 1 ’86 OG “BIG BUBBLE“】抽選詳細

抽選受付開始:2023年3月18日(土) 9:00~ / 抽選受付終了:2023年3月24日(金)~8:59

特設サイト→https://www.atmos-tokyo.com/lp/nike-air-max-1-big-bubble







【AIR MAX 1 “MAXXED OUT” POP UP 開催概要】

開催期間: 2023年3月4日(土)~3月26日(日)

営業時間: 11:00~19:00

開催場所: atmos 千駄ヶ谷(東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-9)





【PRODUCT】













ITEM : NIKE AIR MAX 1 '86 OG

STYLE : DQ3989-100

SIZE : 24cm~29cm,30cm

PRICE : ¥18,700(税込)















ITEM : W NIKE AIR MAX 1 '86 OG

STYLE : DO9844-100

SIZE : 22cm~29cm

PRICE : ¥18,700(税込)





【ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/】

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



