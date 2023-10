[株式会社レプロエンタテインメント]

浅草九劇で12月に上演!



株式会社レプロエンタテインメントが、浅草九劇で12月に上演するミュージカル『春のめざめ』のチケットを本日10/1(日)11:00より、先行販売を開始いたします。









今年で6周年を迎えた浅草九劇は、貸館のみならず自主事業にも力を入れており、『春のめざめ』は、本格的なミュージカルを小劇場の距離感で楽しめる企画の第二弾としての作品で、昨年夏に上演しました。小劇場ながら千穐楽にはスタンディング・オベーションとなり、盛況のうちに幕をとじました。2022年度の第4回『浅草九劇賞』の【タイムライン賞】も受賞した作品です。



『春のめざめ』ミュージカル版は、日本初演では、2009~2010年にかけて劇団四季さんが上演されました。今回のキャストは、昨年同様、一般のオーディションから選ばれた実力のあるキャストの方々にご出演いただく事になりました。



主役のメルヒオール役には、有馬爽人(ありま・さやと)と東島京(ひがしじま・みさと)が演じ、ヒロインのヴェントラ役には、北村沙羅(きたむら・さら)と内田未来(うちだ・みらい)がそれぞれダブルで出演いたします。

有馬爽人は、音楽活動を中心に活動をしており、今回が初めてのミュージカル出演となります。

東島京は、今年の4月には、イギリス・ロンドンのミュージカルに出演し、舞台を中心に活躍しています。北村沙羅は、昨年の『春のめざめ』でヴェントラ役を好演し、今回が二回目の出演となります。内田未来は、子供時代からミュージカルに出演し、舞台に映像にと活躍しています。



■公演概要

・ミュージカル『春のめざめ』

浅草九劇HP:https://asakusa-kokono.com/kyugeki/2023/09/id-12932



台本・歌詞:スティーヴン・セイタ―

音楽:ダンカン・シーク

原作:フランク・ヴェデキント



翻訳・訳詞:金子絢子

演出:奥山寛



公演日程:

プレビュー公演 12/3(日)

本公演 12/5(火)~23(土)



場所:

浅草九劇



出演:

WEST/EAST

メルヒオール 有馬爽人/東島京

モーリッツ 坂口湧久/江副貴紀

ヘンスヒェン 田川颯眞/池田航汰

エルンスト 天丸翼/平川聖大

ゲオルク 脇卓史/山下真人

オットー 熊野義貴/加賀谷奏音



ヴェントラ 北村沙羅/内田未来

イルゼ 吉澤まゆう/井上花菜

マルタ 小多桜子/バリオスアリアナ

アンナ 那須愛理佳/菊田万琴

テア 大原よしの/神山彬子



大人の男性 松井工/森田浩平

大人の女性 魏涼子/尹嬉淑

(全役ダブルキャスト)



チケット代(全席指定・税込):

プレビュー公演 6,500円

本公演 8,500円



一般発売:

10/18(水)11:00から開始



●ぴあ

<公式先行>

10/1(日)11:00~10/12(木)23:59

◎URL:https://w.pia.jp/s/harumeza23kyugekis/



<一般発売>

10/18(水)11:00~

◎URL:https://w.pia.jp/t/harumeza2023/



●イープラス

<一般発売>

10/18(水)11:00~

◎URL:https://eplus.jp/spring-awakening-musical/



●Paskip

<Paskip先行>

10/12(木)17:00~10/18(水)10:00

◎URL:https://www.paskip.jp/events/42



<一般発売>

10/18(水)11:00~

◎URL:https://www.paskip.jp/events/42



あらすじ:

19世紀末、ドイツ。

退屈な授業、強圧的な教師、無理解な親・・・。思春期の真っ只中にある10代の少年少女たちは、保守的な社会の中で退屈な日々を送っている。

性への無知と、大人の無理解にとって生まれた悲劇。





有馬爽人コメント:



WEST メルヒオール役の有馬爽人です。

自分自身がこの作品を通して、舞台に立ち、メルヒオールとして生き続けられる事、そして何より皆様にお届け出来る事を心より嬉しく思います。

初の経験であるミュージカル。

幼い頃から音楽が大好きで、普段活動してるアーティストとしての音楽とは、また違った、新たな自分に出会う事が楽しみで仕方がありません。

『春のめざめ』Wキャストという事もあり、色んな視点で、この作品の世界観を存分に楽しんで頂けたらなと思います。

私、メルヒオール。

皆様と出会える日を心より楽しみにしております。

劇場でお待ちしております。





東島京コメント:



メルヒオール役を演じさせていただきます、東島京です。

まずこの素晴らしい作品に関わることができますこと、とても嬉しく光栄に思います。

すごく難しいお話ですが、十代の僕だからこそリアルに伝えられるものもあるのではないかと思うので、徹底的に悩んで向き合っていきたいと意気込んでいます。

子供でも大人でもない不安定な思春期に、少しずつ自分の居場所を見つけようともがく少年少女たちの姿を見て、お客様に「青春」という言葉で片付けてしまっている引き出しの奥に閉まってあるものを少しでも思い出していただき、何かを持ち帰っていただけますよう奮闘します。

ぜひ劇場に足をお運びいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします!





北村沙羅コメント:



再びヴェントラを演じられること、心の底から光栄に思います。

昨年は心強い仲間たちと全力で役に向き合い、私の中で『春のめざめ』は宝物のような作品になりました。

再演されること自体が喜ばしく、出演するからにはより素敵な時間を作り上げる決意を持っています。

何より浅草九劇のあの距離感で再び演じられるのが楽しみで仕方がないです。

思春期の刹那的な生き様や儚さ美しさを、是非沢山のお客様に感じていただきたいです。

新たな仲間たちや素敵な楽曲と共に、劇場でお待ちしております。





内田未来コメント:



今回ヴェントラ役を演じさせていただけること、大変光栄に思います。「春のめざめ」という少年少女たちの魂の叫びに満ちた作品。その中で生きられる事が、今から楽しみでなりません。丁寧に、そして全身全霊で作品と向き合ってまいります。

毎日不安や希望、悲しみや喜びに振り回されながら過ごす日々は、時代は違っても何も変わりはありません。きっとどの世代の方にも胸に響くものがあるのではないでしょうか。

彼らが必死でもがきながら生きる姿を、ヴェントラと同じ10代の女の子として飾らずに演じていきたいです。

浅草九劇にてお待ちしております。





■有馬爽人プロフィール

有馬爽人 ARIMA SAYATO

幼い頃は音楽が大好きなサッカー少年。

16歳の頃から音楽を本格的に始め、

18歳の頃、オーディションに合格をし、韓国の事務所で音楽活動。現在は、音楽、俳優、アート、モデルなど様々な分野で日本を拠点に活動している。

20年9月 モデル『ジェンダーレスコスメブランドiLLO』

21年11月 初2.5次元舞台『ギヴン』主演: 佐藤真冬 役。

22年6月 2.5次元舞台『薔薇王の葬列』W主演: リチャード役。

22年8月 モデル『KINGLY MASK』

22年11月 広告『TDC -クリスマス編-』

23年5月・6月 アート個展『ありのままの自分』

23年9月 舞台『人生交換II』伊藤哲也役。など



■公式Instagram

有馬爽人アカウント

https://instagram.com/sayato_1218?igshid=MzRlODBiNWFlZA==



Null(アートアカウント)

https://instagram.com/llun_xox?igshid=MzRlODBiNWFlZA==



■公式 X

https://x.com/sayato_1218?s=21&t=yOQOG8kSQ4CKnuVRE0kPdg



■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sayato_1218?_t=8g2CWeo3CJm&_r=1





■東島 京 プロフィール

東島京 HIGASHIJIMA MISATO

2005年2月13日生まれ、大阪府出身。

2021年Theatre Lapis主催『Galaxy Train the Musical』リーディング公演、カムパネラ役にて本格的に活動を開始し、2022年ブロードウェイ・ミュージカル『バイ・バイ・バーディ』、『Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK

ME!!”』へ出演。また2023年4月にはイギリス・ウェストエンドにて『GALAXY TRAIN-A New Musical』ロンドン公演への出演を果たした。舞台を中心に活動を行っている。



■公式Instagram

https://www.instagram.com/misato_higashijima_official/



■公式HP

https://www.amuse.co.jp/artist/A8964/index.html





■北村沙羅プロフィール

北村沙羅 KITAMURA SARA

2009年映画「ウルルの森の物語」しずく役で注目を浴び、ミュージカル『スクルージ』、『Dr.コルチャックと子供たち』ブルーシャトルプロデュース公演『織田信長』など数々の舞台に出演。

2022年には、前回の『春のめざめ』でヴェントラ役を熱演。

その他には、映画『最後の忠臣蔵』、ドラマNHK『おちょやん』、NHK『舞いあがれ!』、イメージモデル『熱闘甲子園』、モデル朝日新聞社『今解き教室』、CM『 EDION新生活応援家電フェア』など、各ジャンルの作品に出演。

2023年のReoNa『HUMAN』のミュージックビデオで主人公を演じて好評を博し、多方面で活動中。



■公式HP

www.blue-shuttle.com



■公式 X

@Sarah_KTMR

https://twitter.com/sarah_ktmr



■公式Instagram

@sarah_ktmr

https://www.instagram.com/sarah_ktmr/





■内田未来プロフィール

内田未来 UCHIDA MIRAI

東京都出身。2011年に子役としてデビュー。劇団四季ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』グレーテル役、ミュージカル『モーツァルト』アマデ役、ミュージカル『浜村渚の計算ノート』アキ役、舞台『鬼滅の刃』其ノ弐 絆栗花落カナヲ役と様々な作品に出演。

2023年にはミュージカル『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』リリー役として初主演を果たし、演技力と歌唱力を高く評価される。

他にも、NHK連続テレビ小説『梅ちゃん先生』『とと姉ちゃん』、スタジオジブリ『かぐや姫の物語』(高畑勲監督)、ベネッセ『進研ゼミ中学講座』広告、JAL機内オーディオ番組『こどものうた』ナビゲーターなど多方面に渡り活躍している。



■公式 X

https://twitter.com/uchida_mirai?s=21&t=v-sBRO2BQ0O87Wjnezz2-A



■公式Instagram

https://www.instagram.com/mirai.uchida_official





■浅草九劇とは

芸能プロダクション・レプロエンタテインメントが、2017年3月に、芸能の聖地である浅草に開業した劇場で7年目を迎えました。<人を育む劇場>を目指し、これまで様々なエンタテインメントを発信してきました。演劇では、ベッド&メイキングスやカンパニーデラシネラ、カムカムミニキーナ、good morning N°5、月刊「根本宗子」、atlas、GROUP THEATRE、ピンク・リバティといった実力派カンパニーから、SPOTTEDLIGHT『アルプススタンドのはしの方』や横山拓也作・鄭義信演出『エダニク』、劇団AUN age『オセロー』、札幌座・道産子男闘呼倶楽部『五月、忘れ去られた庭の片隅に花が咲く』といった話題作まで。

その他、ダンスパフォーマンスや落語の会、音楽ライブ、アート展示、イベントなど、多種多様なクリエイターの皆様にご利用いただいております。







<浅草九劇>

公式HP:https://asakusa-kokono.com/

公式X:https://twitter.com/lespros_9geki



<会社概要>

社名:株式会社レプロエンタテインメント

公式HP:https://www.lespros.co.jp/

お問い合わせ先:https://www.lespros.co.jp/contact/













