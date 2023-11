[株式会社ヨウジヤマモト]

11月17日金曜日より渋谷PARCO店で限定展開、同日にライブアートパフォーマンスを実施









迷いなく独自の色彩で描かれる澄んだペインティングワーク。感覚が濁りなく表現されるSUMIREの絵画。



モノクロームの世界の中で、陰影をつくり、人の身体を起点に、有機的な造形物をかたちづくるdiscord Yohji Yamamotoの表現。



Yシリーズ、MUFFLE、INFINITE ── discord Yohji Yamamotoの象徴的なフォルムに、色が重なり、新しいシルエットが描かれる。



SUMIREがdiscord Yohji Yamamotoのバッグに絵画を描いたピエス・ユニック(一点物)と、選ばれた2つのアートワークに彩られたスモールレザーグッズで構成されるカプセルコレクション。



50周年を迎える渋谷PARCOを祝し、限定展開される本コレクション。「DISCOVER UNKNOWN」 ──渋谷というカルチャーの発信地、その<まんなか>で、開業以来「まだ世の中に知られていない物事を発掘し、発信する」渋谷PARCO。



SUMIREとdiscord Yohji Yamamotoのクリエイションの渦が、渋谷の新鮮な混沌をのみこみ、迷いのない筆跡で渋谷PARCOにドロップを落とす。





discord Yohji Yamamoto SUMIRE COLLECTION

発売日:2023年11月17日金曜日

discord Yohji Yamamoto 渋谷PARCO店限定展開



discord Yohji Yamamoto SIBUYA PARCO

東京都渋谷区宇田川町15-1 1F / TEL 03-6416-5418



















LIVE-ART PERFORMANCE

SUMIRE IN THE Ground Y

2023-11-17



SUMIREライブアートパフォーマンス: 2023年11月17日金曜日 16:00-21:00 予定



渋谷PARCO 2F、Ground Yストアのフロント・ウォールに、SUMIREがペインティングワークを描くライブアートパフォーマンスを実施。俳優・モデル・アーティスト──様々な顔を持ち、渋谷PARCO50周年に合わせた特別なプロジェクトとして、discord Yohji Yamamotoのバッグコレクションや、Ground Yとコラボレートしたコレクションを発表するSUMIRE。迷いなく描かれる澄んだ絵画がGround Yストアをジャックする。



渋谷PARCOでは、「SHIBUYA PARCO 50TH ANNIVERSARY」期間がスタートする11月17日金曜日に、館内各フロアでDJイベントやケータリングをお楽しみいただける一夜のイベントを開催。

OPENING PARTY: 2023年11月17日金曜日 18:00-21:00





Ground Y × SUMIRE / 渋谷PARCOに拠点を構えるGround Yも同時にコラボレートアイテムを発表。植物や生き物が描かれて構成された2種類の「Ground Y」のペインティングワークが鮮やかにTシャツにプリントされる。SUMIREにとってブラック&ホワイトの印象があるGround Yをポップに表現。その中から「Y」がスクラップされ無造作に置かれた図案も展開。ステンシルのように見えるストリートアート的な構成に手描きの筆跡が残るユニークなプリントワーク。<渋谷>を象徴するようにモードとストリート、カルチャーがミックスする限定コレクション。





SUMIRE 1995年東京生まれ。俳優、ファッションモデル、アーティスト。2014年から2023年の間『装苑』専属モデルを務める。2018年に映画「サラバ静寂」で俳優デビュー。「ボクたちはみんな大人になれなかった」(2021)のキーパーソン・スー役、主演を務めたドラマ「階段下のゴッホ」(2022)などに出演。2023年9月、初個展「たまごがゆめをみていた」(Roll)を開催し長年描く絵画作品や、映像作品を発表。









CONNECT WITH discord Yohji Yamamoto

LINE: discord Yohji Yamamoto

https://page.line.me/thf5553p?openQrModal=true



Instagram: @discord_yohjiyamamoto

https://www.instagram.com/discord_yohjiyamamoto/





discord Yohji Yamamoto

山本耀司がラグジュアリーアクセサリーを通じ提案する新しい価値観「discord Yohji Yamamoto」。

1972年にデザイナーとしてキャリアをスタートしてから50年、ファッションの既成概念への反骨精神から生み出される革新的なデザインで世界のモードシーンを牽引し続けてきた山本耀司が、ラグジュアリーアクセサリーを通じ新しい価値観を提案していきます。ハイクオリティに拘ったコレクションは、繊細でたおやかな日本の文化である奥ゆかしい美しさをデザインに取り入れています。山本耀司の哲学である未完成とアシンメトリー(非対称)の美学を象徴し、山本にしか創り出せない凜とした比類ない世界観を日本から世界に表現します。

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-14:46)