サッカー界の未来を担う子どもたちへ。エジミウソンの想いに賛同したトップ選手たちの特別なアイテムをお届け!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年12月24日(日)より「エジミウソンファンズ・アジア チャリティーオークション」を開催中です。







サッカーを諦めさせない。子どもたちの夢をサポート





エジミウソンファンズ・アジアは、2005年に元ブラジル代表のサッカー選手であるエジミウソンの愛称で親しまれた、エジミウソン・モラエス氏によって設立された財団です。

三人兄弟の次男としてブラジルの田舎町、ジャウーで生まれ育ったエジミウソン氏は、15歳のときに生活難により、サッカーを続けることができない現状に嘆き悲しむ日々に。そんな状況から救ってくれたのが、当時15歳でブラジルにサッカー留学をしていた、現在エジミウソンファンズ・アジア日本事務局で代表理事を務める林善徹氏でした。林氏が生活費に充てていたお金で支援したことにより、エジミウソン氏は救われ、再びサッカーに打ち込み、プロになるきっかけを掴むことが出来ました。



同財団は、支援のありがたさ、人の温かさ、夢を持つことの楽しさ・大切さを学び、経済的理由で夢を諦めざるを得ない子どもたちを支援したいという想いのもと誕生しました。そして、活動への支援や寄付を募り、各地で子ども向けサッカークリニックの開催や返済する必要のない給付型奨学金の事業を展開されております。



今回のオークションでは、エジミウソン氏の熱い想いに賛同した、現役を引退した世界のスーパースターや今を時めく挑戦者たちの直筆サイン入りユニフォーム、スパイク、キーパーグローブをお届けします。

また、今回の収益は、様々な事情を抱え、サッカーを諦めざるを得ない子どもたちへの支援に使用させていただきます。



エジミウソンファンズ・アジア チャリティーオークション 概要





開催期間:2023年12月24日(日)18:00 ~ 2024年1月7日(日)22:00

出品商品:ユニフォーム、スパイク、キーパーグローブ(直筆サイン入り)

<出品著名人>

エジミウソン・モラエス氏(元ブラジル代表)、カカ氏(元ブラジル代表)、ゼ・ロベルト氏(元ブラジル代表)、デニウソン氏(元ブラジル代表)、旗手怜央選手、武藤嘉紀選手、山口蛍選手、ジェアン・パトリッキ選手、リンコン選手、マテウス・トゥーレル選手、フェリペ・メギオラーロ選手、エドゥアルド選手、マルコスジュニオール選手、チョンソンリョン選手、坪井慶介氏、エリキ選手、黒田剛氏

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1372

※詳細はオークションページよりご確認ください



HATTRICKについて





バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

■バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



