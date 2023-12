[株式会社ジャストシステム]

株式会社ジャストシステム(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:関灘 恭太郎)は、日本語ワープロソフト「一太郎2024」と、上位版「一太郎2024 プラチナ」を、2024年2月9日(金)より発売します。希望小売価格はそれぞれ27,500円(税込)と、47,300円(税込)です。







【一太郎2024 プラチナ】

「一太郎2024」は「今を極める」をテーマに、「今」生み出されることばを洗練させ、世界に一つだけの文書として表現する新しい機能を強化しました。さらに、厳選されたソフトウエア群を結集した特別なパッケージ商品「一太郎2024 プラチナ」は、高品位で定評のある「ヒラギノフォント」15書体や、日本語入力システム「ATOK Passport [プレミアム]」*、ATOK連携電子辞典「明鏡国語辞典 第三版 for ATOK」、「ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK」、統合グラフィックソフト「花子Personal」、PDFソフト「JUST PDF 5」に加え、表計算ソフト「JUST Calc 5」、プレゼンテーションソフト「JUST Focus 5」など、便利なソフトウエアを多数搭載しています。



■「今を極める」文書表現を実現する、日本語ワープロソフト「一太郎2024」

Windows 11搭載の音声認識に対応し、一太郎上でもキーボードでタイピングすることなく、音声による文書入力が可能となりました。「今」頭に生み出されたことばを即座に入力でき、思考の流れを中断することなく、創造的な文書作成がスムーズに進みます。また、音声コマンドを使い、入力された文字列を音声のみで操作・編集が行えます。誤変換時には「それを変換」と発話すると、ATOK Passportの再変換機能を呼び出し、素早く修正することが可能です。また、文書の読みやすさに直結する「文書スタイル」の反映状況をリアルタイムで確認しながら、最適なスタイルが設定ができるプレビュー機能を搭載しました。何度も設定し直しすることなく、「今」イメージしているスタイルがすぐに表現できます。



■文章校正ブレイン「JUSTチェッカー」

「JUSTチェッカー」は、ブラウザー上でスピーディーに文章校正が行えるソフトウエアです。今回、一太郎2024の高度な文書校正エンジンを利用し、「校正エディター」を強化しました。エディターに検索・置換機能を追加し、対象になる言葉をまとめて確認・修正が可能です。



■日本語入力システム「ATOK Passport [プレミアム]」

ATOK Passportは、対応する4つの主要なOS(Windows、macOS 、AndroidTM 、iOS)のうち、ATOK for Windowsの機能強化を図りました。「ATOKパーソナライズドコレクト」を搭載し、個人の入力傾向に応じた入力ミスの自動修復を行います。また、テンプレート文書AIコレクター「ATOK@ブンコレ」として、よく使う「定型文」を収集し、変換時に呼び出しが行える機能を搭載しました。ショートカットキーから呼び出し、よく使う定型文を収集できます。収集した定型文は「ATOKクラウド文章校正」による校正を行ってから登録し、変換時に「@」ですぐに呼び出せます。





*「ATOK Passport [プレミアム]1年 一太郎2024」を搭載しています。ご利用は1年間です。

**記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。



【商品構成】







【商品特長】









■「今を極める」文書表現を実現する、日本語ワープロソフト「一太郎2024」





●音声入力

Windows 11の音声認識に対応し、一太郎上でも音声を文書入力に活用できるようになりました。キーボードでタイピングすることなく、文書作成ができます。



●音声コマンドに対応

音声コマンドを使用することで、入力された文字列を「音声」のみで効率よく操作し、編集できます。誤変換が起きたときには「それを変換」コマンドを使って「ATOK Passport」の再変換機能を呼び出し、素早く修正することが可能です。





●フォトモジ

かんたん3ステップで、写真と文字を組み合わせ、インパクトのある「タイトル画像」を作成できる「フォトモジ」を搭載しました。写真を文字型で切り抜いたり、背景に色や効果をつけることで文書に世界観を印象づけることができます。



●文書スタイル:プレビュー

文書の読みやすさに直結する「文書スタイル」の反映状況をリアルタイムで確認しながら、最適なスタイルが設定ができるプレビュー機能を搭載しました。何度も設定し直しすることなく、スムーズに文書スタイル設定ができます。



■生きた日本語をとらえる「ATOK Passport [プレミアム] 」

4つの主要なOS(Windows、macOS 、AndroidTM 、iOS)で使える「ATOK Passport [プレミアム]」を搭載し、プラットフォームを問わず使い慣れた入力環境に統一できます。



●ATOKハイパーハイブリッドエンジン[ATOK for Windows]

大量のテキスト文書から抽出した日本語の特徴を処理する「ATOKディープコア2」に、個人の入力傾向を捉えて変換する「ATOKパーソナライズドコア」を融合し、変換精度を高め、日々進化を続けるエンジンです。



●ATOKパーソナライズドコレクト[ATOK for Windows]

「ATOKハイパーハイブリッドエンジン」のコアである「ATOKパーソナライズドコア」による変換を生かし、個人の入力傾向に応じた、入力ミスの自動修復を行う「ATOKパーソナライズドコレクト」を搭載しました。



●ATOK@ブンコレ[ATOK for Windows]

よく使う「定型文」を収集し、変換時に呼び出しが行える、テンプレート文書AIコレクター「ATOK@ブンコレ」を搭載しました。ショートカットキーから呼び出し、よく使う定型文を収集できます。収集した定型文は「ATOKクラウド文章校正」による校正を行ってから登録し変換時「@」ですぐに呼び出せます。



【クラウド辞典】

ATOKと連携して、6種類の辞書・辞典の最新版が利用できます。

広辞苑 第七版/大辞林4.0/ウィズダム英和辞典 第4版/ウィズダム和英辞典 第3版

/三省堂 故事ことわざ・慣用句辞典 第二版/敬語のお辞典



【クラウドサービス】

「クラウド推測変換」「ATOKキーワードExpress」などによるリアルタイム性の高い最新の語彙拡充に加え、辞書の同期、文章校正、8カ国語翻訳が利用できます。

ATOK Sync AP/クラウド推測変換/ATOKキーワードExpress/8カ国語クラウド翻訳変換 /ナントカ変換/クラウド文章校正 ATOKクラウドチェッカー





■「ヒラギノフォント 厳選15書体」

デザイン業界を中心に支持を集める「ヒラギノフォント」を厳選し、収録しました。可読性を追求した「UDフォント」、雑誌・書籍の本文で定評ある「こぶりな」、優雅さと可読性を併せ持った「行書」、親しみやすい丸ゴシック「丸ゴオールド」など、高品位フォント15書体を厳選しました。



■現代の言語生活に必要な約73,000項目収録「明鏡国語辞典 第三版 for ATOK」

『明鏡国語辞典』は「語彙力」を養うことを意識して改訂を重ねてきた、大修館書店が出版する国語辞典です。10年ぶりに改訂された第三版を、ATOK連携電子辞典として搭載します。新語からビジネス用語、学習に役立つ語まで、最新の言葉約3,500語を増強し、現代日本の言語生活に必要な約73,000項目を収録、言葉の正しい使い方を解説しています。さらに「恥ずかしくない大人の言葉遣い」をサポートする「品格」欄を新設しました。



■学習英和辞典最大級、約106,000点収録「ジーニアス英和/和英辞典 for ATOK」

2023年に8年ぶりに全面改訂された、『ジーニアス英和辞典』(大修館書店)は、SNSで使われるようになった新しい表現などを追加し、学習英和辞典最大級の収録語句数、約106,000点を収録しました。『ジーニアス和英辞典』とあわせて、英語の辞書引きを一太郎やATOKから直接行えます。



■音声読み上げソフト「詠太14」

音声合成技術「ReadSpeaker」(HOYA株式会社製)を採用した音声読み上げソフトです。柔らかく落ち着いた声の日本語女性話者として活用できる「ERICA」(エリカ)を新たに追加しました。



■統合グラフィックソフト「花子Personal」

「花子」図面上でも、誤字脱字、慣用表現などを指摘します。新聞・広報誌、企画資料や教材など、文字の多い図面の誤りをチェックできます。23,800点以上のイラスト部品には、最新の標準案内用図記号(ピクトグラム)や、家系図作成に便利なジェノグラム部品を搭載しました。



■画面キャプチャソフト「画面カッター Neo」

デスクトップ画面を切り抜き・加工・編集し、一太郎や花子にかんたん貼り付けができる画面キャプチャソフトです。



■PDFソフト「JUST PDF 5」

一太郎やExcel、画像ファイルなどのさまざまなファイル形式から、簡単操作でPDFを作成できる「作成」、ページの統合・分割、抽出、移動などの編集が行える「編集」、PDFを一太郎やWord・Excel・PowerPointなどさまざまなアプリケーションのデータに変換する「データ変換」の3アプリケーションを搭載しています。



■表計算ソフト「JUST Calc 5」

Microsoft Excelと高い互換性を持つ表計算ソフトの最新版です。「JUST Calc 4」より計算時間を約46%短縮し、使用可能メモリ上限を増やすことで約3倍のデータを扱えるようになりました。

Excel 2021で登場した新しい関数、動的配列(スピル)にも対応しています。



■プレゼンテーションソフト「JUST Focus 5」

Microsoft PowerPointと高い互換性を持つプレゼンテーションソフトの最新版です。「JUST PDF 5」と連携することで素早くPDF出力でき、セキュリティや電子署名などもまとめて設定することが可能です。





■オフィス統合ソフト「JUST Office 5 Personal」

「一太郎2024 プラチナ」の「ATOK Passport ユーザー優待版」向けの、オフィス統合ソフトです。「JUST Calc 5」「JUST Focus 5」に加え、Microsoft Wordと高い互換性を持つワープロソフト最新版「JUST Note 5」、Microsoft Officeと同じ和文・欧文フォントである「JUST Office リコーフォント」「JUST Office モノタイプフォント」を搭載しています。



【商品概要】









■商品名:日本語ワープロソフト「一太郎2024 プラチナ」「一太郎2024」

【発売日】2024年2月9日(金)

【希望小売価格】

「一太郎2024 プラチナ」





「一太郎2024」







各商品ともに、パッケージ版とダウンロード版の販売を行います。ジャストシステム直営ECサイト「Just MyShop」での販売となります。

販売店でのお取り扱いは「通常版」のパッケージ版のみとなります。



*1 ジャストシステム商品、またはMicrosoft Office/Word/Excel/PowerPointをお持ちの方が対象です。

*2 一太郎/JUST Suite/一太郎&花子スペシャルパック/Justsystem Office/一太郎Office/Voice一太郎/ATOK2015~2017 for Windows(各Win&Mac、オールインワンパック含む/for Macは除く)をお持ちの方が対象です。「一太郎2024 プラチナ」は対象に花子も含みます。

*3 教職員・学生の方(幼稚園/保育園以上の教職員、中学生以上の生徒・学生の方)が対象です。

*4 「ATOK Passport [プレミアム] 年間プラン」をご契約の方で契約期間が335日以上残っている場合、または、「ATOK Passport [プレミアム] 月間プラン」をご契約の方で直近12回の請求が連続してプレミアムコースで行われている場合に購入できます。

*5 ジャストシステム商品、またはMicrosoft Office/Wordをお持ちの方が対象です。



【動作環境】

O S :Windows11/ 10 各日本語版が正しく動作するパソコン

※64ビット版Windowsの場合、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。

※デスクトップ上で動作します。

※Windows 11/Windows 10では、下記エディションで動作します。

Windows 11 Home/Pro、Windows 10 Home/Pro

※JUST PDF 5 [データ変換]、ATOK for Windowsのご利用には、64ビット版Windowsが必要です。

32ビット版Windowsではご利用になれません。





その他:サウンド出力機能

CPU/メモリは、お使いのOSが推奨する環境以上。

ハードディスク必要容量:

「一太郎2024 プラチナ」 9.9GB以上

「一太郎2024」 4.1GB



※最新の動作環境はWebサイトでご確認ください。

https://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/

※「ATOK Passport [プレミアム]」は、最新の動作環境をご確認ください。

https://atok.com/info/spec.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-17:40)