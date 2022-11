[株式会社ストリームメディアコーポレーション]



株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、アイドルが多数出演する日本初放送のバラエティ番組、そして人気急上昇の若手俳優チェ・ヒョヌクのファンミーティングをお届けすることを決定いたしました!



2023年1月は2年ぶりに開催された、豪華アイドル約300人が一堂に会した運動会『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2022』を1月5日(木)から2週に渡り日本初放送!アーチェリー対決男子の部ではNCT、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、女子の部ではITZY、IVE、Brave Girlsらがハイレベルな戦いを繰り広げます。また、同日に放送の『K-POPアイドルスターeスポーツ選手権2022』はアイドル48人が集結し、 eスポーツで熱い戦いを繰り広げます。MCのイ・ホンギが興奮して解説する場面も!どうぞお楽しみに。













そして、若手人気俳優として注目を集めているチェ・ヒョヌクの初来日ファンミ―ティングの模様を日本初放送でお届け!出演作の裏話やトークコーナー、ファンからの質問タイムやゲームコーナーなど、彼の魅力が満載です。





ジュンスが出演する本格リアル成長バラエティ『花婿修業』が1月23日(月)から日本初放送スタート。実家で家族とくつろぐ様子や友人とキャンプをする姿、自宅も披露。ジュンスの飾らない素顔にもご注目ください。





その他、オススメの日本初放送番組として、アイドルがテーマに沿って作品づくりに挑戦するリアルアートバラエティ『アイドル写生大会』や、大人気スポーツバラエティ『楽しいゴルフ 072 シーズン4』、そして、日本初放送中の毒舌トーク番組『ラジオスター』にSHINeeのKEY&ミンホが4年ぶりに2人揃って出演した回をお届け!同じグループでなければ仲良くならなかったと語るほど、同い年でも正反対な2人の爆笑トークをお楽しみに!











2023年のスタートもKNTVと共にお過ごしください♪



■『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2022』

放送日時 1月5・12日(木)午後8:00~10:00ほか 日本初放送

出演者

■MC:チョン・ヒョンム、イ・ホンギ(FTISLAND)、ダヒョン(TWICE)

■祝賀公演:NORAZO

キム・ウソク、MCND、キム・ジェファン、NCT(ジョンウ、ソンチャン、ショウタロウ)、DKB、ONEUS、DKZ、WOODZ、THE BOYZ、Wei、DRIPPIN、イ・ジニョク、VERIVERY、EPEX、Stray Kids、チョン・セウン、CIX、KINGDOM、AB6IX、CRAVITY(セリム、ウォンジン、ヒョンジュン、テヨン)、ABTO、TAN、ATEEZ、TEMPEST、Xdinary Heroes、TNX、N.Flying、TO1、YOUNITE、P1Harmony、ハ・ソンウン、クォン・ウンビ、ICHILLIN、EVERGLOW(イロン不参加)、LABOUM、ALICE(チェジョン、カリン)、LIGHTSUM、NMIXX、Lapillus、Weeekly、Rocket Punch、ITZY、HYNN(パク・ヘウォン)、チョ・ユリ、Brave Girls、Cherry Bullet、BVNDIT、チェ・イェナ、Billlie(ムンスア不参加)、CLASS:y(ソンユ不参加)、STAYC、Kep1er、IVE(レイ不参加)、PURPLE KISS、H1-KEY

話数 全2回

(C)MBC



■『K-POPアイドルスターeスポーツ選手権2022』

放送日時 1月5日(木)午後10:00~11:00ほか 日本初放送

出演者

■MC:イ・ホンギ(FTISLAND)、チョン・ヨンジュン

キム・ウソク、キム・ジェファン、イ・ジニョク、ハ・ソンウン、

ATEEZ(ユンホ、サン、ヨサン、ミンギ)

MCND(キャッスルジェイ、フィジュン、ビック、ウィン)

YOUNITE(ギョンムン、WOONO、DEY、シオン)

VERIVERY(ミンチャン、ヨンスン、ホヨン、カンミン)

Xdinary Heroes(ゴニル、ジュンハン、ガオン、オドゥ)

CRAVITY(セリム、テヨン、ウォンジン、ヒョンジュン)

TAN(ジソン、テフン、ジェジュン、ヒョンヨプ)

TEMPEST(LEW、ヒョク、ファラン、テレ)

LIGHTSUM(ジュヒョン、ユジョン、サンア、フィヨン)

EVERGLOW(E:U、オンダ、ミア、アシャ)

CLASS:y(ソンユ、チェウォン、ヒョンソ、リウォン)

話数 全1回

(C)MBC



■『チェ・ヒョヌク Japan Fanmeeting 2022 ~First Story~』

放送日時 1月5日(木)午後11:00~深夜0:00ほか 日本初放送

出演者 チェ・ヒョヌク

話数 全1回

(C)CHOI HYUN WOOK Japan Official Fanclub



■『花婿修業』

放送日時 1月23日(月)スタート 毎週(月)深夜0:10~2:00ほか 日本初放送

出演者 イ・スンチョル、キム・ウォニ、ホン・ヒョニ、キム・チャヌ、ジュンス、YOUNGTAKほか

(C)CHANNEL A All rights reserved.



■『アイドル写生大会』

放送日時1月12日(木)スタート毎週(木)午後10:30~11:45ほか 日本初放送

出演者 OH MY GIRL(ミミ&スンヒ&ユビン)、BTOB(ウングァン)、PENTAGON(キノ&ウソク)、fromis_9(セロム&ナギョン&ハヨン&ジソン)、DKZ、LIGHTSUM(ナヨン&ユジョン)

話数 全4回

(C)SBS Medianet



■『楽しいゴルフ 072 シーズン4』

放送日時 1月31日(火)スタート 毎週(火)深夜0:00~2:00ほか 日本初放送

出演者 パク・ミソン、ユ・ヒョンジュ(プロゴルファー)、イ・ギョンギュ、イ・スンヨプ(元プロ野球選手)、イ・ジョンジン、チュ・サンウク、タク・ジェフン、キム・ジュノ、イ・ジョンヒョク、イム・チャンジョン、キム・ジョンミン、ヤン・セチャン、イ・ジョンシン&カン・ミンヒョク(CNBLUE)

話数 全12回

(C)SBS



■『ラジオスター』

放送日時 毎週(日)午後10:30~深夜0:00ほか 日本初放送中

出演者 1月15日(日)KEY&ミンホ(SHINee) ほか

(C)MBC



