国内外でワールドワイドに活躍する音楽プロデューサー=Ryosuke “Dr.R” Sakaiが立ち上げたインディペンデント・クリエイティブ・カンパニー『MNNF(読み:モノノフ)』が、初となるクルー名義楽曲「FEEL IT feat. Carlo Redl, OdAkEi, TEMBA」をリリース。最新ミュージックビデオも 12月9日(金)21:00 にプレミア公開される。









本楽曲はRyosuke “Dr.R” Sakaiと、新進気鋭のDJ/音楽プロデューサーHiRAPARKの共同プロデュース作品で、最新ソウルフレーバー漂う極上なミディアムR&B。公開されるミュージックビデオは、東京を拠点とする気鋭の映像監督Kazumi Watanabeが手掛けた。LAを思わせるリゾート感満載のプールサイドで、リラックスした空気の中自由に遊ぶメンバーを切り取っていき、ワンシチュエーションで各々の個性を際立たせたシンプルかつハイセンスな映像作品。ジャンルや国に縛られない、遊び心溢れるアーティスト集団=MNNFの核の部分を浮き彫りにする、クルー名義作品に相応しい内容となった。

そんなMNNFは、レーベルショウケースイベント<MNNF FES 2022>の開催が12月18日に控えている。良い意味で期待を裏切るクリエイティブを発信しつづけてきた彼らの冠イベントということで、リスナーの期待も高まっている。



【リリース情報】



12月9日(金)リリース

MNNF 「FEEL IT feat. Carlo Redl, OdAkEi, TEMBA」

配信リンク:https://orcd.co/mnnf_feelit



Music Video(12月9日(金)21:00プレミア公開)

https://youtu.be/ITBLs7dc0as



【MNNFイベント情報】

イベント名:MNNF FES 2022

出演アーティスト:OdAkEi・Carlo Redl・TEMBA・HiRAPARK・SARUKANI・OZworld

日時:2022年12月18日(日)開場16:00 開演 17:00

開場:club asia

チケット料金:

一般チケット/ スタンディング:3,500円(税込)

MNNFプラチナチケット/スタンディング:7,000円(税込) ※終演後Meet&Greet +Secret付き

<発売中>

※先着順での受付です。予定枚数に達し次第、受付終了となりますので、予めご了承ください。

【イープラス】https://eplus.jp/mnnffes/

【ぴあ】https://w.pia.jp/t/mnnffes2022/

【ローソンチケット】https://l-tike.com/mnnf-fes_2022/



【About MNNF】





音楽プロデューサーRyosuke “Dr.R” Sakai を中心とした音楽カルチャークリエイティブカンパニー。『日本発全世界へ!』をコンセプトに世界標準の音楽を日本から発信するために2021年に発足。88risingやMAD DECENT, DIM MAKなどに近い多様性を持ったインディペンデントレーベル。





Website: https://mnnf.tokyo/

YouTube: https://www.youtube.com/c/MNNFOFFICIAL

Instagram: https://www.instagram.com/mnnfrcrds/

Twitter: https://twitter.com/MnnfOfficial



