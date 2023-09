[株式会社サンライズプロモーション東京]

劇場での主催公演を中心に、 『嵐』や『AKB48』等のアーティストLIVE 、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』や『NHK紅白歌合戦』等の映像メディア、宝塚歌劇団や2.5次元舞台等での振付・演出でも活躍するダンスエンターテインメント集団「梅棒」。



東京・大阪・愛知の3都市で上演される注目の最新作、梅棒 17th Mystery『花婿は迷探偵 -THE FINAL-』の公演詳細をお知らせいたします。





『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ・有栖川 帝統役等、俳優として活躍しつつ声優やアーティストとしても精力的に活動する“滝澤 諒”、舞台『千と千尋の神隠し』カオナシ役やミュージカル『エリザベート』トートダンサー等、長身を活かした高いダンススキルで俳優・ダンサーとしても活躍する”山野 光”、日本の大自然の中で長すぎる赤い褌をたなびかせ舞う写真活動「ふんどし日和」が話題となり、一度見たら忘れないインパクトを残す俳優・ダンサーの”五十嵐 ゆうや”、日本発のダンスのプロリーグD.LEAGUEのチーム「Benefit one MONOLIZ」のリーダーを昨シーズン務め、現在は国内外のショーケースやワークショップで活躍する実力派ダンサー”Ken”の出演が決定しました。

ゲストキャスト4名に、梅棒の梅澤 裕介、鶴野 輝一、塩野 拓矢、櫻井 竜彦、楢木 和也、天野 一輝、野田 裕貴、多和田 任益の8名を加えた全12名、全員男性キャストで梅棒初のミステリー作品に挑みます。

12/22(金)から本多劇場を皮切りに、東京・大阪・愛知の3都市を巡ります。

詳細なスケジュールは次ページ以降をご参照ください。

なお、9/19(火)より梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』にてチケット最速先行受付を実施予定となります。

本件につきまして、解禁ニュースとして、ご掲載のご検討を何卒よろしくお願い申し上げます。





<梅棒/プロフィール>

2001年に日本大学藝術学部ダンスサークルBAKUの会(現:Dance Company BAKU)内で結成。ストーリー性のある演劇的な世界観をダンスとJ-POPで創り上げる「劇場型ダンスエンターテインメント」を提供する。

2009年、ストリートダンス界最大のコンテスト「JAPAN DANCE DELIGHT vol.16」特別賞を受賞、2012年国内最大の振付作品コンテスト「Legend Tokyo chapter.2」で優勝。

同年より活動の中心を劇場公演へ移し、演劇・ダンス・音楽ファンなど様々な層を虜にしている。2023年度の梅棒公演の総動員数は60,000人超となる。

その他にもメンバー各々の活動や、宝塚歌劇団 星組公演『GOD OF STARS-食聖-』、ミュージカル『テニスの王子様』、映画「コンフィデンスマンJP 英雄編」、「NHK紅白歌合戦」、GReeeeN LIVEツアー、嵐「夏疾風」といったTVドラマ、ミュージカル、アーティストのライブやミュージックビデオで演出・振付を手がけるなど、多彩な活動を続けている。



<チケット最速先行受付(予定)>

梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』にて、

チケット最速先行受付(抽選)を実施予定

受付期間︓2023/9/19(火)~9/24(日)23:59

対象公演︓全公演

対象席種︓S席・トークイベント

https://www.umebou.net/





梅棒 17th Mystery『花婿は迷探偵 -THE FINAL-』 公演概要





【作・総合演出】伊藤 今人[梅棒]

【振付・監修】梅棒

【出演】

梅澤 裕介、鶴野 輝一、塩野 拓矢、櫻井 竜彦、楢木 和也、天野 一輝、野田 裕貴、多和田 任益 [以上、梅棒]

滝澤 諒、山野 光、五十嵐 ゆうや、Ken

【日程・会場】

<東京>2023年12月22日(金)~12月31日(日)@本多劇場/15ステージ+トークイベント

<大阪>2024年1月12日(金)~1月14日(日)@サンケイホールブリーゼ/5ステージ

<愛知>2024年1月20日(土)~1月21日(日)@長久手市文化の家 森のホール/3ステージ

【チケット料金(税込・全席指定)】

S席:8,500円 トークイベント(12/27(水)19:00回):4,000円

U-25サービスエリア:3,500円(25歳以下限定・身分証明書要提示・当日指定席)

※未就学児入場不可

梅棒 17th Mystery『花婿は迷探偵 -THE FINAL-』公演特設サイト:http://umebou17th.dynamize.net/

梅棒オフィシャルサイト:https://www.umebou.com/

梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』:https://www.umebou.net/

※現段階における予定のため、変更となる可能性がございます





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/19-20:16)