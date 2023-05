[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

本コンテストでは、GiGOのオリジナルアーケードゲーム筐体「クリエイターズアーケード」に搭載するゲーム作品をスマホでゲームがつくれるアプリ「Springin’(スプリンギン)」にて募集いたしました。







株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区、代表取締役社長:二宮 一浩、以下「当社」)は、株式会社しくみデザイン(本社:福岡県福岡市博多区、代表取締役:中村俊介)とともに2023年2月17日(金)~2023年4月9日(日)の期間にて『第1回クリエイターズアーケードコンテスト「あなたの作品がゲームセンターのゲームになる!!」』を開催。本コンテストでは、GiGOのオリジナルアーケードゲーム筐体「クリエイターズアーケード」に搭載するゲーム作品をスマホでゲームがつくれるアプリ「Springin’(スプリンギン)」にて募集いたしました。





¥最優秀賞に選ばれたのは、enneさんの「ジャンケン☆バトルシップ」、ファミっこさんの「天までとどけ アスレチック ウサギは★がほしいの! GiGO Ver.」、エルガーさんの「ウチュージンたたき」、きざみ葱さんの「かくれんぼスイーツ」です。

これら4作品は、GiGOのオリジナルアーケードゲーム筐体「クリエイターズアーケード」に搭載し、5月中旬よりGiGOのお店7店舗に設置いたします。



「スプリンギン」は、『株式会社しくみデザイン』が提供する、スマホで簡単にゲームを作れるアプリです。ゲーム制作が初めてでも、コーディング不要で手軽に作品を作ることができます。子どもから大人まで誰でもゲームがつくれるアプリとして加速度的にユーザーが増えており、プログラミング教育の必修化に伴って小中学生のスーパークリエイターも続々と登場しています。

今回のコラボレーションは、一般クリエイターが手掛けたゲームがアーケードゲームとしてゲームセンターで遊べるようになる「業界初」の取り組みで、ゲームクリエイターの発掘や、アーケードゲームのファン層の拡大につながることが期待されます。さらに、コラボでの作品公募コンテストは今後も継続的に開催し、「クリエイターズアーケード」をゲームセンターに留まらず教育現場や地域活性化にも展開する予定です。





本企画に関するお問い合わせは info@springin.org までご連絡ください。



最優秀作品一覧





クリエイターネーム:enne



作品名:ジャンケン☆バトルシップ

作品URL: https://www.youtube.com/watch?v=DALrBLpdW2U

作品概要:だれでも知っているジャンケンをテーマに、何度でも遊びたくなるようなゲームを目指して作りました。青い船には勝ちになる弾を、黄色い船にはあいことなる弾を、赤い船には負けになる弾を当てると、得点をゲットできます。ただし、カモメに2回当ててしまうとゲームオーバーになってしまうので気をつけてください。お友だちと競い合ったり、自分の最高得点を目指したり、楽しんで遊んでいただけたら嬉しいです!



クリエイターネーム:ファミっこ



作品名:天までとどけ アスレチック ウサギは★がほしいの! GiGO Ver.

作品URL: https://www.youtube.com/watch?v=aMudWTLibkU

作品概要:ウサギちゃんはお星様が欲しくなりました。しかし悪いUFOがお星様を独り占め!?️

天までジャンプしてお星様を取りにいこう。



クリエイターネーム:エルガー



作品名:ウチュージンたたき

作品URL: https://www.youtube.com/watch?v=SRviUZMYzIs

作品概要:謎の宇宙人が地球にやってきた!なんだかよく分からないが、とりあえずハンマー(※)で叩いて追い返そう!※宇宙人にもやさしい、痛くないハンマーを使用しています。



クリエイターネーム:きざみ葱



作品名:かくれんぼスイーツ

作品URL: https://www.youtube.com/watch?v=JShnT8u2NrA

作品概要:ブロックをくずして、かくれたスイーツをさがそう!おいしそうなスイーツがいっぱい出てくるよ





クリエイターズアーケードについて







当社は、 “来てよかった、また来たくなる“場所=「楽し場」を一緒に創る、すべてのクリエイターの応援をビジョンに掲げ、『楽し場(R)クリエイター応援プロジェクト※』を立ち上げました。「クリエイターズアーケード」は、このプロジェクトの一貫として新たに開発されました。



クリエイターが作成したSpringin’ゲームを搭載したアーケードゲーム筐体です。

ボタンとジョイスティックで操作でき、1プレイ100円で3分間ゲームが楽しめます。

※参考:23年1月31日まで一般クリエイターが作成したSpringin’ゲームを搭載した筐体を『GiGO 有明ガーデン』に設置。レポートはこちら。

https://www.springin.org/magazine/gigo_report/





クリエイターズアーケード設置店舗(2023年5月時点)



GiGO スマーク伊勢崎/ GiGO 有明ガーデン/ GiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー/GiGO サントムーンオアシス/ GiGO プライムツリー赤池/ GiGO LECT広島/ GiGO 福岡天神





コンテスト概要



コンテスト名:第1回クリエイターズアーケードコンテスト「あなたの作品がゲームセンターのゲームになる!!」

募集期間:2023年2月17日(金)~2023年4月9日(日)まで

年齢制限:なし

参加方法:スプリンギンアプリ内から参加いただけます。

賞の種類:最優秀賞 4作品、優秀賞 数作品

副賞:クリエイターズアーケードに搭載し全国展開

東京での表彰式にご招待。トロフィーを授与

コンテストサイト:https://www.springin.org/challenge/gigo-creators-arcade/

結果発表ページ:https://www.springin.org/awards/gigo-creators-arcade/

結果発表YouTubeライブアーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=6QoPAHY_hoU





新ブランド「GiGO」開発の背景



世界規模のパンデミックを経験し、非接触を前提とした生活様式が広がる反面、リアルな体験への渇望は、益々高まっています。リアルなエンタテインメントで人々の渇望を満たすオアシスであり続ける、という決意の表れとして、新しいブランドとともに「新創業」をスタートすることにいたしました。



■GiGOの意味





Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。セガのゲームセンターから57年の歴史をこれからも大切にし、更に人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。



