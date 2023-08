[株式会社TWIN PLANET]

東京ガールズコレクション(以下、TGC)協力のもと、2023年8月7日(月)に国立代々木競技場 第二体育館にて開催する『IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC』(以下、IDOL RUNWAY COLLECTION)において、本日タイムテーブルが解禁されました。





「IDOL RUNWAY COLLECTION」タイムテーブルがついに解禁!

OPENING ACTには「CANDY TUNE」の出演が決定!





ついに開催まで1週間を切った「IDOL RUNWAY COLLECTION」のタイムテーブルが解禁されました。



OPENING ACTには、新生アイドルとして注目を集める「CANDY TUNE」の出演が決定。イベントフィナーレを飾る“櫻坂46 三期生”の「TGC Special LIVE Performance Stage」などのライブパフォーマンスから、ここでしかみられない1日限りランウェイステージなど、豪華ラインナップとなっております。









【IDOL RUNWAY COLLECTION タイムテーブル】

※出演者は全て50音順です。



MC:ニューヨーク、矢吹奈子



14:50~

・OPENING ACT



[PART 1] 15:00~

・IDOL RUNWAY COLLECTION STAGE

・Zipper STAGE

・LIVE PERFORMANCE STAGE1.

・TikTok STAGE

・LIVE PERFORMANCE STAGE2.

・Ririmew STAGE



<休憩>



[PART 2] 16:40~

・LIVE PERFORMANCE STAGE3.

・LIVE PERFORMANCE STAGE4.

・IDOL RUNWAY COLLECTION STAGE powerd by Fang Promotion

・LARME STAGE



<休憩>



[PART 3] 18:00~

・LIVE PERFORMANCE STAGE5.

・LIVE PERFORMANCE STAGE6.

・TGC SPECIAL RUNWAY STAGE

・TGC SPECIAL LIVE PERFORMANCE STAGE



※内容、時間は急遽変更になる可能性がございます





【IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC 開催概要】





■イベント名称:IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC

■開催日時 :2023年8月7日(月) 開場:14時00分/開演:15時00分/終演:19時15分(予定)

■会場 :国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)



<チケット情報>

■チケット

・SS指定席(女性かつ学生限定):5,000円(税込) SOLD OUT

・アリーナ指定席(女性限定) :7,000円(税込)

・スタンド指定席 :7,000円(税込)

■一般発売期間 :2023年7月18日(火)18:00~8月6日(日)23:59

■楽天チケット :https://r-t.jp/irc2023



<注意事項>

・SS席は入場時点で現役学生が対象です。ご購入のお客様は、入場時に学生証をご提示ください。学生証をお忘れの場合は一般料金(差額)をお支払いいただくことがございます。学割対象者は小学生・中学生・高校生・大学生・専門学校生となります。小学生は年齢を証明できるものを、中学生以上の方は学生証をご持参ください。



オフィシャルサイト

https://idolrunwaycollection.jp/



オフィシャルSNS

・X(Twitter) :@idolrunwaycolle(https://twitter.com/idolrunwaycolle)

・Instagram :@idolrunwaycolle(https://www.instagram.com/idolrunwaycolle/)

・TikTok :@idolrunwaycolle(https://www.tiktok.com/@idolrunwaycolle)



主催 :『IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC』実行委員会

協賛 :Ririmew、楽天チケット、Fang Promotion、SPACE MAKE





『IDOL RUNWAY COLLECTION とは』





ガールズアイドル文化が広がっている中、ファッション性の高さが注目され、異性だけでなく同性からの支持を強く持つグループも増えています。 そこで、同性である女性が来場しやすく、楽しむことができる新たなイベントを作り、ジャパニーズアイドルカルチャーを支えるアイドルたちにとっても、様々な魅力を国内だけでなく世界にも発信、活躍の場をさらに広げていくことを目的に、TGC協力のもと第1回 IDOL RUNWAY COLLECTIONの開催が決定いたしました。

いわゆるアイドルフェスとは異なり、ファッションショーをメインコンテンツとして実施。IDOL RUNWAY COLLECTIONでしか見ることのできない、アイドルとファッションが融合した豪華コンテンツを多数展開していきます。また、アリーナには女性が安心して楽しむことのできる限定エリアを設けるほか、視聴参加型コンテンツや会場限定コラボレーショングッズ、フードなど同性のアイドル好きが喜ぶコンテンツを展開予定です。



