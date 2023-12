[バリュエンス]

インバウンド需要の回復によるニーズにお応えし、希少なアイテムが勢ぞろい!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)は、同社が運営するプレオウンド・ブランドショップ「ALLU(アリュー)心斎橋 ANNEX」を、本日2023年12月22日(金)にオープンしたことをお知らせいたします。







希少なアイテムから高級車までご用意





ハイブランドの希少アイテムやタイムレスな価値を持つ一点物のプレオウンド(リユース)品などを取り揃える「ALLU」は、2022年12月24日(土)にALLU 心斎橋店をオープンし、多くのお客さまにご利用いただいております。

そしてこの度、国内4店舗目となる「ALLU 心斎橋 ANNEX」を2023年12月22日(金)にグランドオープンいたします。お客さま一人ひとりのライフスタイルを彩る選択肢を創造し、ブランド品だけでなく、骨董品や希少価値の高い車の展示・販売を行い、時代を超えて愛されるアイテムとの出会いの場を提供します。また、今回は「ALLU」初のライブ販売ブースを常設しております。2階では、関西エリア初の時計修理ができる「ALLU REPAIR」も常設し、電池交換・ベルト修理(交換)が可能です。

「ALLU 心斎橋 ANNEX」はインバウンド需要の回復による多岐にわたるニーズにお応えできるよう、さらに希少性の高いアイテムを揃えてまいります。





ALLU 心斎橋ANNEX 概要





・店舗名:ALLU 心斎橋 ANNEX

・オープン日:2023年12月22日(金)

・営業時間:11:00~20:00

・住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目2番14号 Gビル心斎橋03B館

御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」徒歩5分

心斎橋筋商店街の北入口すぐ

・フロア構成:

1F:ブランド品・自動車・骨董品

名品から名車まで、最高品質を取り揃えたフロア



2F:ファッション・ウォッチ・バッグ・ジュエリー・ ALLU WATCH REPAIR

様々なブランドの厳選された品を取り揃えたバッグ・ウォッチ・ジュエリー・時計修理フロア



・ALLUオンラインストア:https://ec-jp.allu-official.com/

・ALLU Fashion Market:https://allu-official.com/jp/ja/





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-14:16)