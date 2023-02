[合同会社ユー・エス・ジェイ]

待ちに待った、全身で没入する超刺激リアル・エンターテイメントの復活にファン約100名と一緒に超興奮!



本日2月16日(木)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2023』【開催期間:2023年2月17日(金)~2023年7月2日(日) 】のオープニング・セレモニーとプレスプレビューを開催、一般公開に先駆けて、報道陣に初公開しました。





本日午後1時30分ごろ開催されたオープニング・セレモニーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの“NO LIMIT!”なエンターテイメントを愛するファン約100名が集結、さらに、スペシャルゲストとして、日本のエンターテイメントを代表する歌舞伎の大名跡を襲名した歌舞伎俳優、市川團十郎さんが凛々しい紋付羽織袴で登場し、会場から大きな拍手で迎えられました。



セレモニーに先駆け『ユニバーサル・クールジャパン 2023』を体験した團十郎さんは、「ここ数年、皆さん、自分たちの肉体を思いっきり動かしながら行動することが難しかったですが、エンターテイメントもそういうことが少し許されてきましたね。今回、『ユニバーサル・クールジャパン 2023』を体験して“かなりすごいな!”と実感しました。早く体験しなきゃいけないですね。私は、先ほど全部体験させていただきました(笑)」とイベントの先行体験について語りました。



また、各アトラクションについて、

「「名探偵コナン」には、海老蔵としてアニメに出演したことがあるんです。『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~黒鉄の序幕~』は、タブレットを使って問題を解決するのが大変難しい!素晴らしい頭脳がないと乗り越えられないですね。時間の制限があるので変な汗をかきましたが、すごく楽しめましたね」

「『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』は普通じゃなかったです。最高でした! 「VR アワード」で世界的にもすごい評価を得ており、仲間たちと一緒に体験して、“時代はここまで来たのか!”という感じでした。周り全部が“モンハンワールド”のなかで戦うのですが、言葉では表せられないレベルですね。モンスターが目の前まで来て、武器と盾を持っていても盾が間に合わない!もう1回やりたいですね」

「『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』は、リアルに自分の足で歩きながら、考えながら、子ども達とやりたいな!と思いました。アーニャが出てきましたよ!かわいかったです」と“超刺激的”な体験を熱く語りました。







さらに、「パークには何回か来たことがあります。アトラクションに“乗りたい!乗りたい!”と言う子ども達に寄り添いながら、雨が降っていたのですが、それを忘れるぐらい、2人が盛り上がってくれて、私もすっかりはまっちゃいました。ミニオンの雨具をみんなで着たり、カチューシャを着けたりして楽しかったですね!いろんなものがあって、どこに行っても面白かったです。」とパークの思い出を語りました。

「SPY×FAMILY」「名探偵コナン」「モンスターハンター」の3大作品の巨大ビジュアルが設置された会場で、ファンの期待と興奮が最高潮に達するなか、團十郎さんが「ユニバーサル・クールジャパン2023開幕!」と宣言。会場は華やかな紙吹雪に包まれ、イベントのスタートを盛大に祝いました。最後に、團十郎さんから、ゲストの皆さまへのメッセージとして「世界的に有名な作品、キャラクター、ゲームなどのブランドが一堂に集まったイベントは、世界にもあまりないと思います。今の時期だからこそ、心から刺激を感じて、リアルな体験を思いっきり楽しんでいただきたいです」と語りました。



■市川團十郎さん プロフィール

1977年十二代目市川團十郎の長男として東京に生まれる。

1983年歌舞伎座『源氏物語』の春宮で初御目見得。

1985年歌舞伎座『外郎売』の貴甘坊で七代目市川新之助を名乗り初舞台。

2004年歌舞伎座にて十一代目市川海老蔵を襲名。

海外公演は、2004年に十一代目海老蔵襲名披露をパリ・国立シャイヨー宮劇場をはじめ、

近年ではニューヨーク・カーネギーホールにて出演し、いずれの舞台も大きな話題となっている。

2021年東京2020オリンピック競技大会開会式へ出演。

2022年歌舞伎座にて十三代目市川團十郎白猿を襲名。

2001年芸術選奨文部科学大臣新人賞、2007年フランス芸術文化勲章シュヴァリエ。



■『ユニバーサル・クールジャパン 2023』いよいよ2月17日(金)スタート!

最新のアトラクションやライブショー、レストランなどを先行体験したゲストは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの“NO LIMIT!”なアイデアとテクノロジーにより再現された超リアルな作品世界での圧倒的な没入感、リアル・エンターテイメントならではの五感で感じる超興奮、そして、感動を共に味わった仲間たちとの一体感を全身で体感する“超刺激体験”を満喫しました。



<初登場!「SPY×FAMILY」>





初コラボレーションとなる「SPY×FAMILY」では、作品史上初の“謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー”『SPY×FAMILY シークレット・ミッション』を本日初公開しました。ゲストは「WISE」の新人エージェントとして、パーク内に散りばめられた暗号を探し出して解読するリアルなスパイ体験に挑戦!見事、暗号を解いたゲストは、冷静でスマートな「ロイド」、とびきり愛らしい「アーニャ」、人間離れしたアクションが魅力の「ヨル」、“フォージャー家”の3人が目の前で大活躍するハイクオリティなライブ・エンターテイメント・ショーを楽しみ、物語の中に全身で入り込みました。



<ウォークスルー型リアル脱出ゲーム※1が3年ぶりに完全復活!「名探偵コナン・ワールド>





3 年ぶりに完全復活したウォークスルー型リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~黒鉄の序幕(プロローグ)~』では、あの「黒ずくめの組織」がパーク初登場。最新映画と完全連動したオリジナルストーリーに没入したゲストは、ヒリヒリするような緊迫感を全身で感じながら、仲間とともに、身体と頭脳を駆使して館内からの脱出を目指しました。また、食とミステリーが同時に体験できる『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』、コースターのダイナミックなスピード感に、コナンの作品世界が完全にシンクロした『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~激走の試乗会(テストドライブ)~』も先行公開され、リアル・エンターテイメントが持つ全身を突き抜けるような超刺激をゲストは存分に体感しました。



※1 リアル脱出ゲームは株式会社SCRAPの登録商標です



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。

詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界に おける一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を 破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



書・紫舟

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2023 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP All Rights Reserved.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



