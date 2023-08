[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』より新グッズを発表した。











『アイドルマスター ミリオンライブ!』より、

先日開催された〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-2 5 TO SP@RKLE!!〉の物販にて販売した、

「伊吹 翼」「真壁瑞希」フルグラフィックTシャツ、「世駆志威亞蛇流帝デザイン」「徳川まつり わんだほー」Tシャツなどの一般販売分の予約受付がスタートしました!



これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中。

発売日は<2023年10月中旬・11月上旬>予定です。









■伊吹 翼/真壁瑞希 フルグラフィックTシャツ

発売日:2023年11月上旬

サイズ:S/M/L/XL

カラー:WHITE

価格:6,930円(税込)



『伊吹 翼』『真壁瑞希』のイラストが際立つフルグラフィックTシャツ!

・『伊吹 翼』『真壁瑞希』をグラフィカルなデザインで、Tシャツフロント全面にプリント。

・肌触りが良く柔らかい着心地の、綿100%の生地を使用。

・アウターを羽織り、チラ見せすれば個性的なインナーに!



※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若干のカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。









■世駆志威亞蛇流帝デザイン Tシャツ

発売日:2023年10月中旬

サイズ:S/M/L/XL

カラー:WHITE

価格:3,300円(税込)



馬場このみの生き様、「世駆志威亞蛇流帝」が刻まれた1枚



■徳川まつり「わんだほー」 Tシャツ

発売日:2023年10月中旬

サイズ:S/M/L/XL

カラー:WHITE

価格:3,300円(税込)



プロデューサーさんに最適なわんだほーな1枚!







■アイドルマスター ミリオンライブ! 2wayバックパック

発売日:2023年10月中旬

サイズ:(約)縦44cm 横30cm マチ14cm (内容量:約18リットル)

カラー:HEATHER CHARCOAL

価格:4,290円(税込)



手持ちのトートとしても使えるアイドルマスター ミリオンライブ!の大容量デイパック



・手持ちのトートとしても使える2way仕様のデイパック。

・A3サイズでもすっぽり入る大容量で、イベントやお買い物で活躍!



※開口はショルダーベルトで閉まる仕様です。ファスナーやボタンはございません。





【基本予約受付期間】~2023年9月10日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

----------------------------------------





※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



