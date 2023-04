[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

この度、新たにHELP YOUにフリーランスメンバーがジョインしました。令和5年4月3日(月)には、日本全国・世界中の拠点からメンバーが集まり、新しいメンバーを迎える「歓迎レセプション」を開催しました。











歓迎レセプションについて





▼開催概要







・日時:2023年4月3日(月)14:00~14:45

・場所:Zoom(オンライン)

・参加者:代表も含む運営メンバー、新人フリーランスメンバー

・参加者の居住エリア

<国外>

デンマーク、韓国、ニュージーランド、オランダ(順不同)

<国内>

東京都、大阪府、広島県、大分県、埼玉県、神奈川県、山形県、兵庫県、福岡県、岡山県、長崎県、島根県、三重県、愛知県、和歌山県(順不同)



▼開催趣旨

現在、HELP YOUには日本全国・世界35カ国から集まった約500名のメンバーが在籍しており、子育て・介護・副業(複業)などさまざまなライフステージやキャリアと両立して働いています。今回新たにジョインするフリーランスメンバーも同様に多様なバックグラウンドを持っています。日本全国・世界中の拠点からオンラインで距離を超えて実施する新人フリーランスを迎える「歓迎レセプション」を通じて交流をしていきます。





参照:フルリモートで働くHELP YOUメンバーが500名突破!日本全国、世界35カ国に住むフリーランスが活躍中

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000453.000059127.html





▼当日の流れ

◆代表の秋沢から新人フリーランスメンバーへ期待のメッセージ

◆運営メンバーから新人フリーランスメンバーへ期待のメッセージ

◆全員でワークショップを実施~『働く』をRethinkしてみよう~

◆参加者全員で記念撮影







当社のフリーランス採用への思い





「『働く』を通じて、みんなを幸せに」を企業理念に掲げるニットでは、育児・介護などの事情で"働きたいのに働けない"人と、人材を必要とする企業をオンラインでつなぐことにより、働ける環境の提供と、企業の人手不足解消を同時に解決へと導いてきました。



フリーランスという雇用形態は、ニットのビジョンでもある「未来を自分で選択できる社会」を実現するための最適な働き方のひとつであると考えています。特にHELP YOUでは、自分がどのような働き方をしたいのか?を検討できる風土があり、それぞれのプライベートな状況に合わせた働き方の選択肢を用意しています。



一方で、フリーランスかつフルリモートという仕事環境は、孤独を感じやすいというデメリットもあります。そこで当社では、今回のような新人フリーランスメンバーの歓迎レセプションを開催するなど、仲間として受け入れメンバー自身の帰属意識を高める取り組みに力を入れています。



日々の業務もチームで対応するHELP YOUでは、所属意識が芽生えやすいという組織運営上の特徴がありますが、それに加え、業務とは関係のない関わりをオンラインコミュニティを通じて作り、メンバー同士のコミュニケーションの場を創出しています。横のつながりを感じられる風土を醸成し、フリーランス、フルリモートでも孤独を感じない環境づくりに取り組んできました。



これまで育児やパートナーの転勤などが理由で、キャリアを諦めざるを得なかったスキルのある人材が多数所属し、今では世界中に住む約500人のフリーランスメンバーがオンラインで業務を遂行し、活躍しています。







オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」とは







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/





